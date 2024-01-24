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أطفال غزة.. بعد 110 أيام من العدوان بلا مدارس ولا طعام ولا دواء

1/24/2024 2:37:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بعد 110 أيام من العدوان المتواصل على كافة مناطق قطاع غزة، وناهيك عن موت آلاف الاطفال بحرب الابادة التي يشنها الاحتلال، بات مئات آلاف الاطفال في القطاع، مصابون بجروح خطرة خلفت إعاقات جسدية ونفسية كبيرة، وسط غياب شبه تام للادوية والعلاجات، وجميعهم محرومون من أبسط مقومات الحياة، وعلى رأسها الغذاء، كما لم يحمل أي منهم كراريسه وكتبه بعد بداية العام الدراسي للذهاب للمدرسة كما كل أطفال العالم.
وقد أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن جميع المدارس التابعة لها في قطاع غزة قد أغلقت بسبب الحرب، مما حرم 300 ألف طفل من التعليم.
وأكد بيان مشترك أصدرته "الأونروا" ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم (اليونسكو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) بمناسبة اليوم العالمي للتعليم، أن أكثر من 625 ألف طالب قد حرموا من التعليم منذ بدء الحرب على غزة، في حين فقد 22 ألف مدرس وظائفهم في قطاع التعليم.
وأكدت المنظمات، في بيانها، أن الحرب أدت إلى تضرر 75 % من المباني المدرسية في القطاع.
ودعت لوقف الحرب في غزة، وشددت على ضرورة إنهاء الصراع لتمكين الطلاب والمعلمين الفلسطينيين من العودة الآمنة إلى التعليم.
وأشار البيان إلى تضرر 75 % من المباني المدرسية في جميع أنحاء قطاع غزة، بسبب الحرب، بالإضافة إلى تعرض مؤسسات التعليم العالي أيضا لأضرار.
وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت استشهاد 4 آلاف و327 طالبا وطالبة، وإصابة 7 آلاف و819 آخرين، كما استشهد 231 معلما وإداريا، وأصيب 756 منهم بجروح مختلفة.
وفيما يخص الصحة دعت منظمة الصحة العالمية إلى إنهاء الظروف التي وصفتها بـ"الجهنمية" التي يعيشها المدنيون والعاملون في مجال الرعاية الصحية في غزة.
جاء ذلك في تدوينة نشرها مدير عام المنظمة الأممية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أول من أمس، عبر حسابه على منصة إكس.
وأشار غيبريسوس إلى أن أكثر من 25 ألف شخص قتلوا في غزة (جراء عدوان الإحتلال الهمجي) خلال 3 أشهر فقط، و7 من أصل كل 10 منهم نساء وأطفال.
ووصف المسؤول الأممي حياة 1.7 مليون شخص في غزة نزحوا وليس لديهم مكان آمن للعيش فيه بأنها مأساة مطلقة.
وذكر أن منظمة الصحة العالمية وشركاءها وصلوا الاثنين الماضي إلى مستشفى الشفاء شمال غزة، ووزعوا 19 ألف لتر من الوقود.
وأشار إلى أن الطرق المؤدية للمستشفى تعرضت لأضرار بالغة.
ولفت غيبريسوس إلى أن هناك زيادة كبيرة في عدد العاملين بمجال الرعاية الصحية، ومعظمهم من المتطوعين، الذين يعملون في المستشفى في غزة، وأكد أنه معجب بهؤلاء العاملين.
وأضاف أن ثلث المستشفيات فقط في شمال غزة بالكاد تعمل، وذكر أنه لا يوجد ما يكفي من الوقود والإمدادات الطبية والمياه النظيفة والغذاء، فضلا عن الكوادر الطبية المتخصصة لعلاج جميع المصابين.
وقال غيبريسوس إن "هذه الظروف الجهنمية التي يعيشها المدنيون والعاملون في مجال الرعاية الصحية (في غزة) يجب أن تنتهي"، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق نار.
ومنذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى أمس حوالي 25 ألفا و600 شهيدا و64 ألف مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.
وأصبح الجوع المشكلة الأكثر إلحاحا من بين المشاكل العديدة التي تواجه مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين في غزة، خاصة الاطفال، إذ لا تقدم شاحنات المساعدات الا النزر اليسير من الاغذية، كما أن التوزيع غير متكافئ بسبب فوضى الحرب.
وأوقف أشخاص يبحثون بيأس عن طعام بعض الشاحنات واستولوا على محتوياتها، في حين أن مساحات شاسعة من الأراضي المدمرة بعيدة عن متناول تلك الشاحنات لأن الطرق المؤدية إليها أصبحت ساحات قتال نشط.
وحتى في رفح، التي يوجد بها معبر إلى مصر تدخل عبره شاحنات المساعدات، وهي منطقة طلب الجيش الإسرائيلي من المدنيين اللجوء إليها، فإن نقص الغذاء والمياه النظيفة شديد لدرجة أنه يفقد الناس أوزانهم ويجعلهم عرضة للأمراض.-(وكالات)

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