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عراقيل نتنياهو لإحباط ملف الأسرى لكسب الوقت بشروط تعجيزية

1/24/2024 2:37:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين يبدو أن رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، يُمارس الخداع والمراوغة بشروط "تعجيزية" يطلب فيها من حركة "حماس" أن تكتب شهادة وفاتها بنفسها، مما يُعرقل عشرات المبادرات لإبرام صفقة تبادل أسرى جديدة، إزاء عدم جدية الاحتلال للتوصل إلى اتفاق، واتساع الفجوة بين الطرفين، والرفض الفلسطيني للهدنة المؤقتة مقابل وقف كامل لإطلاق النار بقطاع غزة.
ويريد الفلسطينيون وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد القطاع، الذي أدى لارتقاء زهاء 25 ألف شهيد فلسطيني و62 ألف جريح وآلاف المفقودين، إلى جانب انسحاب قوات الاحتلال من غزة، وإطلاق مسار سياسي بالتزامن مع إطلاق الأسرى عند كلا الجانبين.
وقد رفضت المقاومة الفلسطينية مقترحاً إسرائيلياً بوقف إطلاق النار لمدة شهرين، مقابل إطلاق "حماس" سراح جميع الأسرى، كما رفض قادة الحركة مغادرة غزة، وطالبوا الاحتلال بالانسحاب الكامل من القطاع والسماح للفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم، مقابل إطلاق الأسرى الإسرائيليين لديهم".
إلا أن "نتنياهو" يسعى لكسب المزيد من الوقت، رغم تصاعد مطالب الشارع الإسرائيلي لاستعادة أسراه من غزة، ولكنه يفرض شروطاً غير منطقية، تتمثل في خروج قادة "حماس"، لاسيما يحيى السنوار ومحمد الضيف، من القطاع، وهو أمر مرفوض من الحركة.
وأكد المستشار الفلسطيني المشرف على ملف صفقة تبادل الأسرى في مصر، خالد رمضان، في تصريح لـ"الغد"، أن الجانب الفلسطيني يصر على آلية قوية واضحة تتمثل في عملية تبييض سجون الاحتلال، بما يشمل كافة الأسرى في سجون ومعتقلات الاحتلال.
وقال رمضان، في حديثه لـ"الغد" من القاهرة، إن إدارة سجون الاحتلال تستغل انشغال العالم بقطاع غزة لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، أسوة بقمع الأسرى والتنكيل بهم وقهرهم، لاسيما أولئك الذي مر على اعتقالهم سنوات طويلة، مشدداً على أن الفرج سيلوح قريباً.
ولفت إلى أن "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"، ومقرها مصر وهو عضو فيها، تعمل جاهدة وبدأت حثيثا للضغط دولياً لإنجاح صفقة تبادل الأحرار من سجون الاحتلال.
وأوضح "رمضان" بأن الاحتلال يعرقل المساعي والمبادرات الخاصة بإبرام صفقة تبادل أسرى جديدة، مشيراً إلى أن الحديث كان سابقاً يدور حول الجنود والجثامين الإسرائيليين لدى المقاومة بغزة، مقابل الإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال، لاسيما القائد الفلسطيني مروان البرغوثي وأمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد سعدات، بالإضافة إلى منفذي عملية "سجن جلبوع" (عام 2021).
وأشار إلى أن "حماس" قدمت من خلال الوسطاء فيديوهات للأسرى الإسرائيليين أي جنود الاحتلال الأحياء لدى المقاومة، فيما كان الوسيط بالأمم المتحدة أبلغ الجانب الإسرائيلي بكافة المطالب بالافراج عن الأسيرات والشيوخ والمرضى وصغار السن، وبعدها بأيام كان هناك حديث بالقاهرة عن عملية الإفراج، ولكنها باءت بالفشل بسبب الأحداث الحالية.
وقد كان القيادي في حركة "حماس"، أسامة حمدان، أكد أن الكيان الإسرائيلي يقترح هدنة مؤقتة ومن ثم العودة للقتال، بينما تقدم الحركة تصوراً يتضمن انتهاء العدوان على قطاع غزة.
وقال حمدان، في تصريح له أمس، إن حركته قدمت "تصوراً يتضمن انتهاء العدوان على القطاع، ووجود ضمانات بعدم تكرار العدوان، ثم عملية التبادل"، مؤكداً أنه "لا يمكن أن تخرج المقاومة من وطنها".
وطبقاً لما نقلته صحيفة "هآرتس" عن مسؤول سياسي إسرائيلي، فإن "هناك فجوات كبيرة ولا يوجد تقدم في المحادثات حول صفقة جديدة لتبادل الأسرى، وربما يستغرق الأمر وقتاً طويلا".
وقد تركزت جهود الوساطة المكثفة، التي قادتها قطر وواشنطن ومصر في الأسابيع القليلة الماضية، على نهج تدريجي لإطلاق سراح فئات مختلفة من الأسرى الإسرائيليين بدءا من المدنيين وانتهاء بالجنود، مقابل وقف الأعمال القتالية والإفراج عن أسرى فلسطينيين وإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة.
وبحسب موقع "أكسيوس"، ينص الاقتراح الإسرائيلي على الإفراج عن جميع الأسرى في غزة على مراحل، تشمل في البداية النساء المدنيات، والرجال الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً، ومن ثم يُفرَج عن المجندات، ثم عن الرجال المدنيين الذين تقل أعمارهم عن 60 عاماً، ثم عن جنود الاحتلال، وأخيراً عن جثامين الأسرى، مقابل الاتفاق على عدد الأسرى الفلسطينيين.
وبالنسبة للاحتلال؛ لا يعني هذا الاقتراح نهاية عدوانه على غزة، بل هدنة ثانية بعد تلك التي استمرت أسبوعاً وأتاحت إطلاق سراح حوالي مئة من الأسرى من كلا الجانبين، حيث لا تلحظ هذه الخطة نهاية للحرب على غزة أو حتى حلاً سياسياً طويل الأمد، بل إعادة انتشار لقوات الاحتلال خارج المدن الرئيسية بغزة وعودة تدريجية لمئات آلاف الفلسطينيين الذين نزحوا من شمال القطاع إلى جنوبه.
وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال عدوانه ضد قطاع غزة، مرتكباً 22 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية راح ضحيتها 195 شهيداً و354 جريحاً خلال الـ24 ساعة الماضية.
وطال القصف الجوي الكثيف مختلف أنحاء القطاع، لاستهداف الأبنية السكنية ومدارس ومراكز إيواء النازحين الفلسطينيين، مما ادى لارتقاء المزيد من الضحايا المدنيين.
يأتي ذلك بالتزامن مع تحذير الرئاسة الفلسطينية من "خطورة مطالبة سلطات الاحتلال لأهالي خانيونس بمغادرة أماكن سكناهم باتجاه رفح، خاصة وأن أكثرهم من المهجرين من شمال غزة ووسطها جراء العدوان المتواصل"، معتبرة أنها "بمثابة جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها".
كما حذرت المجتمع الدولي، من أن "نوايا سلطات الاحتلال أصبحت واضحة بتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه، بما ينطوي على ذلك من آثار لا تحمد عقباها".
وأشارت إلى أن "قيادة السلطة الفلسطينية ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة وعاجلة لمواجهة هذه الجريمة الخطيرة".

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