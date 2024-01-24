لكمة في البطن

MENAFN - Alghad Newspaper) معاريف

بقلم: ران أدليست

يفترض بالجيش والشعب ويجب عليهما أن يحتملا ضربة الشهداء ويواصلا أداءهما كما كان سابقا. المشكلة الرهيبة التي ترافق هذه الفرضية هي أن "الأداء كما كان سابقا" يستوجب قرار حكومة وكابينت كي يفهم الجيش إلى أين تسير وجهته؟ وهذا يمنعه رئيس الوزراء المدعوم أو المهدد من بن غفير أو سموتريتش. ليس صدفة أنه قبل نحو شهرين، قبل وقت طويل من موسم الأمطار الذي هو إشكالي في حرب العصابات حين يختبىء العدو بينما نكون نحن ظاهرين، طلب الجيش الإسرائيلي ويكرر الطلب اليوم أيضا من رئيس الوزراء أن يقرر سياسة اليوم التالي. ليس صدفة أن الجيش الإسرائيلي يدير الحرب بشكل مستقل من يوم إلى يوم دون أفق سياسية، لأن رئيس الوزراء يهتم بالبقاء والحكومة بالسياسة الصغيرة في أفضل الأحوال والتافهة في أسوأ الأحوال.

أمثلة الأيام الأخيرة مقرفة لدرجة أن استخدامها فقط كحاجة لشرح ما حصل هنا يدنس قدسية شهادة الجنود. وهكذا نكون وصلنا إلى وضع تكون فيه كل خطوة تفترض تفكيرا تتخذ بعد مصيبة الـ 21 صورة خطوة استسلام. هذه ضربة معنوية، ولإجل أن نواصل العض على الأسنان في الدولة والشعب بحاجة إلى زعامة ليست موجودة. وما نزال نحن ملزمون بأن نشير إلى مصدر المرض العملي الذي يسبب النزيف وأن نعيد تنظيم أنفسنا بما يتناسب مع ذلك. هذا ليس نزفا لا علاج له بالطبع لكن هذا نوع من اللكمة في البطن الذي يفترض دمج الجهد القتالي بالسياسي. وإذا كان رئيس الوزراء يمنع التسويات كي لا يبدو ضعيفا في نظر ائتلافه ويكون موضع ابتزاز من شركائه فإن الجمهور ملزم بأن يشخص مصدر المرض ويكافح ضده. الموضوعان الإشكاليان في هذه المؤامرة النازفة في غزة هما وضع القتال ووضع المخطوفين.

لقد قال رئيس الأركان هذا الأسبوع إن الضغط العسكري وحجه سيؤدي إلى تحرير المخطوفين. يحتمل أن يكون هو يعرف شيئا ما لا نعرفه نحن؟ في أنه يوجد احتمال للوصول الى السنوار شخصيا وإجراء المفاوضات معه من موقف جندي يقف على فوهة خندقه مع قنبلة يدوية معدة للانفجار؟

فهل يحتمل أني أكون أتخيل فقط بالنسبة لمراسلين ومحللين عسكريين أصواتا وآهات مخنوقة في هذا الاتجاه. وإلا فإن هذا سيكون مخادعة للجمهور في محاولة لتجنيده في صالح مطالب المستوى السياسي وكذا العسكري لمواصلة القتال. حتى متى؟ حتى يجلب لنا فتى وفتاة رأس السنوار على طبقة الفضة أو حتى يغلق بايدن الصنبور أو حتى يستسلم نتنياهو لمخطط بايدن ويتوقف عن الإعلان عن الحرب حتى النهاية ودولة فلسطينية ليست في ورديته، إعلانان ليس لهما أي صلة بالواقع ويستهدفان بقاء حكومته وبقاءه الشخصي.

لاحظنا يدير الجيش الإسرائيلي بشكل مستقل الحرب والسياسة اتجاه حماس ويعمل حسب توصيات بايدن واحتياجات القتال. فقد جاء إخراج القوات بتخفيف اكتظاظ الأهداف والسماح للمستوى السياسي لتحريك السياقات بتسوية اليوم التالي.

إذا لم يتحرك أي شيء ستبدأ عندها اللعبة الحقيقية التي تلامس التهديد الوجودي. الشمال، الجنوب والضفة بدفع إيراني. الطريق إلى إزالة الجمود هي من خلال بضع نواب من الائتلاف، أسوياء العقل ظاهرا ممن يفهمون بأن مصير إسرائيل منوط بعدد أيام القتال وبالمخزونات التي توجد لنا فيقومون بفعل ما أي أن يزيلوا لعنة الـ 64 ويفككون الحكومة.