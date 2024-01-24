فلندفع الثمن ونعيدهم

بقلم: أسرة التحرير

قبل بضعة أيام علم بموت ثلاثة مخطوفين آخرين في أسر حماس وعن تخوف متزايد على حياة مخطوف رابع. قريب عائلة المخطوف يوسي شرعابي من بيري الذي قتل في الأسر، قال معقبا على البيان عن موته: "صرخنا وصرخنا على مدى فترة طويلة جدا، وفي النهاية حصل بالضبط ما كنا نخافه أكثر من أي شيء". الخوف الرهيب لعائلات المخطوفين على حياة أعزائهم محق بشكل لا مثيل له. كلما تلبثت إسرائيل في تحقيق صفقة سيرتفع عدد الموتى في قائمة الـ 136 مخطوفا محتجزين لدى حماس.

رغم أنه في كل يوم يمر يثبت الواقع خلاف ما تقوله الحكومة فانها متمسكة بالخط الذي تبنته مسبقا في أن الضغط العسكري سيساعد في تحقيق صفقة مخطوفين. في حديث مع عائلات مخطوفين في بداية الأسبوع قال لهم وزير الدفاع يوآف غالنت انه "توجد مؤشرات أولى على أن الوصول إلى الأماكن الأكثر حساسية لحماس يقدمنا في تحقيق الهدفين الأعلى للحرب".

غير أن الأحداث المأساوية هذا الأسبوع أثبتت بأن حماس بعيدة عن الشعور بالهزيمة. دليل على ذلك قدم أمس حين قال مصدر مصري لوكالة الأنباء "أ.ب" إن المنظمة رفضت اقتراحا إسرائيليا لوقف نار من شهرين ونفي كبار مسؤولي حماس من غزة إلى دول أخرى، مقابل تحرير المخطوفين.

في مقابلة مع برنامج "عوفدا" حطم الوزير غادي آيزنكوت هو الاخر الوهم الذي يحاولون تسويقه للجمهور في أن الجيش الإسرائيلي سيحرر المخطوفين من خلال حملة. "المخطوفون موزعون – في البعد التحت أرضي أيضا – بشكل يجعل الاحتمالية لذلك متدنية للغاية"، قال وأضاف: "اعتقد أن هنا يجب أن نقول بشجاعة إنه لا يمكن إعادة المخطوفين على قيد الحياة في الفترة القريبة القادمة بغير طريق الصفقة. وكل من يبيع آلاعيب للجمهور، فإنه يبيعهم آلاعيب".

وبالفعل، يجب التوقف عن بيع الآلاعيب للجمهور وأساسا لعائلات المخطوفين. الآخرون يفهمون هذا وعليه فقد شددوا في الأيام الأخيرة خطوات الاحتجاج، سواء بالمظاهرات أمام منزل بنيامين نتنياهو أم في لجنة المالية للكنيست، حيث هتفوا نحو المشاركين في الجلسة "أنتم لن تجلسوا هنا بينما هم يموتون هناك"، "نحن لن نسمح لكم بالتنفس إلى أن يعود أبناؤنا"، و "أنتم اسمعوا لنا – لا توجد لجنة، لا توجد كنيست، يوجد موضوع واحد عليكم أن تعالجوه".

في تلك المقابلة اعترف آيزنكوت بشجاعة بأن "كانت مرحلة في إحدى المداولات التي قلت فيها إذا لم يتحقق موضوع المخطوفين فإني أكون أخون منصبي وليس لدي ما أفعله هنا". هكذا ينبغي ان يشعر كل الأعضاء في الحكومة. لا يكفي "جهود الوساطة للصفقة" او الاقتراحات المعروف مسبقا أنها لن تقبل. دولة إسرائيل تركت المخطوفين لمصيرهم، وعليها الآن إن توافق على أن تدفع ثمنا باهظا كي تعيدهم.