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مشروع الناقل الوطني: تحدي التخطيط أم التنفيذ؟

1/24/2024 2:37:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. حازم رحاحلة بدون أدنى شك، يعد مشروع الناقل الوطني أولوية استراتيجية قصوى للمملكة ورافع مهم لحالة التباطؤ الاقتصادي التي نعاني منها منذ سنوات. لكن للأسف، تقدم المشروع كان بوتيرة بطيئة ربما بسبب غياب الرؤية والإرادة الاستراتيجية لدى الحكومة، وربما لم نكن جاهزين بتصور متكامل ومتين لهذا المشروع، الشيء الذي افضى الى صرف نظر العديد من المستثمرين العالمين في التقدم لهذا المشروع. توجيهات جلالة الملك كانت واضحة منذ فترة والتي اكدت على ضرورة التسريع بالمشروع لضمان توفير مصادر مستدامة للمياه لسكان المملكة، لكن على ما يبدو أن عقبات ما تزال تعيق التقدم به.
ربما المحذور الأساسي الذي اصبح حاضرا وبقوة في خضم بطء العمل بهذا المشروع، ورغبة الحكومة بتنفيذه استجابة للالتزامات التي تقع على عاتقها في ضوء تأخرها في السير قدما به، يكمن في التوصل الى شروط تعاقدية مجحفة مع المستثمر الوحيد الذي تقدم للمنافسة على هذا المشروع، وهنا نكون امام "عطارات" جديد سيتحمل الجيل الحالي والاجيال القادمة تبعاته واعباءه المالية والاستراتيجية. هذا بالإضافة الى ان القبول بشركة أو ائتلاف وحيدة تقدمت لهذا العطاء هي إشكالية كبيرة بحد ذاتها وقد يترتب عليها شروط تعاقدية صعبة وكلف مالية مستقبلية كبيرة.
بداية، كان من الضروري ان يتم التفكير بالبدائل الأخرى لتنفيذ المشروع وضمان الامدادات المستدامة للمياه خلال المراحل الأولى من المشروع. يمكن أن تشمل هذه البدائل آليات تمويله وجهات تنفيذه وربما أيضا النموذج الذي بني على أساسه، كقناة البحرين على سبيل المثال، التي تحمل عوائد اقتصادية واجتماعية واستراتيجية قد تتجاوز بكثير المرجوة من الناقل الوطني، والانطباع السائد حولها يتمحور حول كلفها المتوقعة دون وجود دراسات منهجية توازن بين هذه الكلف والعوائد المتوقعة منها. وفي هذا المجال، فقد سبق وان تم خلال اجتماع لمجلس إدارة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي مناقشة المشاركة الممكنة للصندوق في مشروع الناقل الوطني، وتم التأكيد على ضرورة ان تكون بحدها الأقصى، لما لهذا المشروع من أهمية تنموية واستراتيجية وعوائد مضمونة ومستدامة للصندوق، فهذا المشروع ينطبق عليه مفهوم الاحتكار الطبيعي بشكل واضح الذي لا يمكن ان يلقى اي منافسة والطلب على خدماته مضمونة، وحتى ان كانت الشروط التعاقدية التي تنطوي عليه مجحفة للحكومة، فالمستفيدون هم مشتركو ومتقاعدو الضمان الاجتماعي الذين يشكلون غالبية المجتمع الأردني. الحجة التي قدمت تجاه هذه الفكرة آنذاك تمثلت بالمخاوف المرتبطة بزيادة حصة الصندوق وما يمكن ان ينجم عنها من إدارة غير فعّالة للمشروع. وهنا، يتوجب التمييز بين الملكية من جهة وإدارة وعمليات المشروع اليومية من جهة أخرى والتي يمكن فصلهما بشكل كاملة، فمن الممكن تنظيم الملكية الحكومية "او ملكية الصندوق" وبطريقة تضمن إدارة فعالة من القطاع الخاص من ذوي الخبرة في هذا المجال وفي الوقت نفسه تحقيق المصلحة الوطنية. وربما هذا المنطق نفسه الذي حال دون المشاركة في مشاريع وطنية سابقة كمشروع نقل مياه الديسي وتطوير مطار الملكة علياء، وغيره من المشاريع الاستراتيجية التي كان من الممكن ان يكون للصندوق حضور قوي فيها لتعظيم عوائد استثماراته وتقليل من حجم الأرباح المحولة للخارج والتي تجنيها الشركات الأجنبية من مثل هذه المشاريع الكبرى.
المسألة الأخرى التي يتوجب الالتفات اليها ترتبط بمسألة الهيكل التمويلي للمشروع والذي يجب ان يركز بشكل أساسي على الملكية اكثر من الاقتراض، لانه وببساطة تعتبر كلف الاقتراض الحالية المحلية والعالمية هي الأعلى على مدار عقدين من الزمن. واي التزام اقتراضي في الفترة الحالية سيرتب على المشروع كلف تمويلية عالية ستنعكس في المحصلة على تعرفة المياه أو/و الخزينة العامة تماما كما هو حاصل في التجربة المريرة لمشروع عطارات. هذا فضلا عن الضغوط المستقبلية الإضافية على ميزان المدفوعات والاحتياطيات من العملات الأجنبية في حال تم اللجوء الى القروض الأجنبية، شأنها شأن الية تمويل عجز الموازنة الذي استند الى منظور تزييني قصير الأمد بغض النظر على التبعات المستقبلية.
وترتيبا على ذلك، يتوجب على الحكومة أن تعمل على تحقيق الأولويات الوطنية دون تلكؤ والبحث في نماذج تمويل وتشغيل بديلة لمشروع الناقل الوطني. وهناك تقرير اعد سابقا وبتوجيه ملكي لتقييم تجربة المملكة في التخاصية وهناك من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها لإعداد تصور متين لهذا المشروع، ونتمنى على الحكومة تخصيص جزء من وقتها لمراجعة هذا التقرير ومحاولة الاستفادة منها. فيما يتعلق بالخيارات فمساهمة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يعد استثمارا ربحيا للصندوق وخيارا استراتيجيا للمملكة.

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