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إسلاميون وأميركا!

1/24/2024 2:37:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

شعار العداء لأميركا من الإسلام السياسي السني والشيعي كل على حدة لا يمكن اعتباره من المبادئ والثوابت الفكرية والدينية ولا حتى السياسية بل هو جزء من ادوات المراحل وشق الطريق لهذه القوى بين الجماهير.
لن نذهب بعيدا في التاريخ لكننا قبل عشرين عاما تقريبا عشنا مرحلة يفترض أنها وفق منطق الإسلام السياسي عدوان على ارض المسلمين واحتلال لها وقتل شعب من شعوب الامة على يد الجيش الأميركي وحلفائه، هذه المرحلة هي احتلال العراق، لكن ما كان على الارض أن الإسلام السياسي السني والشيعي أي الحزب الاسلامي العراقي وهو حزب الاخوان المسلمين وايضا القوى الدينية الشيعية التي تتبع لإيران، كل هؤلاء كانوا جزءا من ادوات أميركا لاحتلال العراق بحجة عدائهم لصدام حسين، ولم تسمع شعارات او فتاوى تناقش حكم ان يكون حزب إسلامي يعمل تحت قيادة جيش الاحتلال الأميركي ويوافق على احتلال لبلده وشعبه تحت مبرر اسقاط نظام الحكم.
وفي الاول من شباط 2004 تولى الشيخ محسن عبد الحميد زعيم الاخوان المسلمين في العراق آنذاك رئاسة مجلس الحكم الانتقالي وهو المجلس الذي اسسه الجيش الأميركي والمندوب السامي بريمر لإدارة امور العراق شكليا لأن الادارة كانت للاحتلال، وتناوب شهريا على رئاسة المجلس قيادة القوى السياسية بما فيها القوى التابعة لإيران والحزب الاسلامي اي الاخوان المسلمين في العراق.
تلك المرحلة كانت اختبارا حقيقيا لكل شعارات العداء لأميركا، فأميركا لم تتغير بل جاءت لتحتل العراق وقتلت وفككت الدولة العراقية ولم تغير سياستها، لكن من كانت شعاراته غير حقيقية هم قوى الإسلام السياسي سنة وشيعة.
وبعد سنوات من احتلال العراق كان ما يسمى الربيع العربي، وكان الديمقراطيون يحكمون أميركا وكان أوباما رئيسا، وفي ذلك الموسم قررت أميركا ان ترمي حلفاءها في البحر وتقدم نفسها نصيرا لحرية الشعوب، وبحثت عن التنظيم الاكثر حضورا في الشارع وكان التفاهم بين الإخوان المسلمين المصريين وأميركا على أربعة بنود التزم الاخوان بتنفيذها حتى تم اخراجهم من الحكم، وهذه البنود هي معاهدة كامب ديفيد وتحكيم الشريعة والاقليات والمرأة، والتزم الاخوان المصريون حين كانوا في الحكم والبرلمان بما وعدوا فتم إرسال سفير مصري جديد لتل أبيب ولم يسمع احد عن اي خطوة لتطبيق شعار الاخوان "الإسلام هو الحل " وغيرها من الملفات.
التزم الاخوان والتزمت أميركا لكن الهجمة المرتدة كانت قوية ولم يصمد الاخوان في الحكم ويومها لم تكن أميركا معنية بهم، لكن التجربة سجلت ان تفاهمات كبرى تمت بين أميركا والإخوان في مصر ودول اخرى، بل ان بعض فروع الاخوان في الإقليم فتحت خطوط تواصل مع الأميركان على أمل تكرار تجربة الاخوان المصريين.
أميركا في هاتين التجربتين هي أميركا ذاتها فهي حليف اسرائيل كانت وماتزال، وهي في كل تفاصيلها، لكن ما كان مختلفا المصالح والسعي للحكم واشياء اخرى.
من يعمل بالسياسة ويريد ان يحقق مصالح وسلطة عليه الا يصنع اوهاما من مواقف تبدو تحمل مبادئ، ولو اعلن انه في سبيل مصالحه يقيم علاقاته فطبيعي ان يفعل ما تم ذكره، لكن هل يحق لمسلم ان يساند محتلا جاء ليحتل بلده بحجة معارضته لنظام الحكم مثلا؟
هشاشة المبادئ او ضعف الخبرة يحملان اي تيار نحو القفز عن كمية ضخمة من الشعارات في لحظة حصد المكاسب، ولهذا عندما نسمع ونرى تحريضا ضد أميركا من قوى سياسية تحالفت او عملت تحت ظل أميركا تشعر ان الامر يحتاج الى وقفة، لأن أميركا لم تغير سياساتها ولم تتحول عام 2003 او 2011 الى عدو لإسرائيل ونصير لقضايا الامة لكن آخرين تحولوا.
ربما لو تغيرت ظروف الإقليم وجاءت حالات تشبه ما كان عام 2003 او 2011 لرأينا تفاهمات جديدة سرا وعلنا بين الإسلام السياسي والأميركان تتلاشى أمامه شعارات العداء او الاعتصام امام سفارات واشنطن او حتى مقاطعة مشروب غازي وأنواع من الشيبس..

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