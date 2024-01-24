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تجارب إيجابية

1/24/2024 2:37:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

في ظل الاضطرابات السياسية والاقتصادية وحتى الصحية والتقلبات المستمرة، تبرز قصص النجاح التي تحتذى بها.
في هذا السياق، يأتي الأردن كمثال حي لكيفية التعامل مع الأزمات بكفاءة وفعالية، إذ تسلط تجارب وزارة الصناعة والتجارة الضوء على الأساليب الناجحة في حماية الأسواق والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، خاصة في ظل الظروف الراهنة من حرب الإبادة الإجرامية وما يحدث في البحر الأحمر، وما قبلها من تحديات مثل جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
جائحة كورونا من الأزمات الكبرى التي واجهت العالم بأسره، مسببة اضطرابات واسعة في سلاسل التوريد العالمية، وفي توافر السلع الأساسية، في هذا الإطار، سطر الأردن قصة نجاح مهمة، حيث استطاع تجاوز الأزمة بنجاح، وذلك بفضل توجيهات جلالة الملك، وبجهود وزارة الصناعة والتجارة، تمكن الأردن من تأمين الاحتياجات الأساسية لمواطنيه والمقيمين فيه، محافظًا على استقرار الأسواق وتوفير مخزون استراتيجي من السلع الغذائية، خصوصًا القمح والشعير.
الأردن لم يواجه تحدي جائحة كورونا على الجانب الصحي فحسب، بل تعداه إلى تأمين الاستقرار المالي والاقتصادي، ثم واجه أيضًا الحرب الروسية الأوكرانية من ناحية إنتاج القمح وتدفقه إلى الأسواق، ورغم هذه التحديات، أظهرت الدولة قدرة عالية على التكيف والمرونة.
إحدى الخطوات الرئيسية في استجابة الأردن لهذه الأزمات في التركيز على الأمن الغذائي، حيث استطاعت الحكومة، من خلال تنفيذ سياسات محكمة وفعالة، الحفاظ على مخزون استراتيجي من السلع الغذائية الأساسية وتأمين الاحتياجات الضرورية للمواطنين، هذا ليس فقط يعكس القدرة على التخطيط السليم والتنفيذ العملي، بل يبرز أيضًا الأهمية القصوى للأمن الغذائي كعامل أساسي في استقرار الدول ورفاهية شعوبها.
وفي سياق التحديات الاقتصادية، برزت الإدارة الأردنية في التحكم بمعدلات التضخم خلال العام 2023، حيث سجل الأردن معدل تضخم بلغ 2.1 في المائة، وهو من بين أقل معدلات التضخم المسجلة في المنطقة والعالم، إذ ان هذا الإنجاز ليس مجرد رقم اقتصادي جاف، بل يعكس قدرة الدولة على تحقيق استقرار اقتصادي نسبي في بيئة عالمية مليئة بالتحديات.
السبب وراء هذا النجاح يعود إلى سلسلة من الإجراءات الفعّالة التي اتخذها البنك المركزي، في موازاة دور وزارة الصناعة والتجارة، إذ كانت عمليات الرقابة على الأسواق أحد الأعمدة الرئيسية في هذه الاستراتيجية، حيث عملت الوزارة على التجاوب السريع مع نداءات المواطنين وتلقي شكاواهم، مما ساهم في تحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين ومصالح التجار.
ومن ناحية أخرى، يستحق القطاع التجاري في الأردن الإشادة لالتزامه بمعايير حماية المستهلك وعدم رفع الأسعار بشكل غير مبرر، حيث أظهر التجار وعيًا بالمسؤولية الاجتماعية، حيث حافظوا على الأسعار ضمن مستويات معقولة، على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة، إذ ان هذا التعاون بين الحكومة والقطاع التجاري أدى دورًا حيويًا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وحماية المستهلك.
وفي ظل الظروف الراهنة، اليوم، وزير الصناعة، يوسف الشمالي، يتابع ميدانيا تخزين الحبوب والمواد الغذائية وضمان الكفاءة التخزينية، وذلك للحد من ارتفاع تكاليف الشحن والحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي.
لا يقتصر الأمر على الإجراءات العاجلة فحسب، بل يشمل أيضًا الاستراتيجيات طويلة الأمد، تتضمن هذه الاستراتيجيات وضع سقوف لأسعار الحاويات للحد من الضغوط التضخمية وتخصيص ميزانيات لدعم المؤسسات الاستهلاكية لتثبيت الأسعار، كما تم تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق الاستقرار في الأسعار وضمان توفر السلع.
التعاون بين القطاعين العام والخاص جزء أساسي من نجاح الأردن في تجاوز الأزمات، إذ تعكس هذه الشراكة التزام الدولة بتعزيز الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي، مما يشير إلى أهمية العمل المشترك في وجه التحديات.
وللتأكيد، فإن الاستجابة السريعة والمرنة، والتخطيط الاستراتيجي، والتعاون الفعّال بين مختلف القطاعات، هي مفاتيح النجاح في إدارة الأزمات، حيث يقدم الأردن نموذجًا جيدا في هذا المجال، مؤكدًا على أن الإرادة السياسية والإدارة الحكيمة يمكن أن تحدث فارقًا حقيقيًا في مواجهة أصعب التحديات.

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