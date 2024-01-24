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أزمة البحر الأحمر

1/24/2024 2:37:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

طريق باب المندب هو أسرع طريق بحري يربط ما بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، وتعطل حركة الملاحة سينتج عنه تراجع في اقتصاديات الكثير من الدول والأهم قد يؤخر في بدء تخفيض أسعار الفائدة عالمياً.
الأردن على سبيل المثال يصدر عبر هذه الطريق أكثر من 20 % من مجموع صادراته أهمها الأسمدة، ويستورد من خلاله أكثر من 30 % من مجموع مستورداته أهمها الأقمشة عبر هذا المنفذ.
التعطيل والتأخير في سلاسل التوريد أثر على شركات كبرى حيث توقف بعضها في أوروبا عن الإنتاج، كما أن التأخير في تسليم البضائع ووصول مدخلات الإنتاج سيتسبب حكماً في ارتفاع الأسعار.
هذه التهديدات التي طالت أحد أهم الممرات البحرية في العالم ستؤثر سلباً على النمو الاقتصادي. أما أسعار النفط والتي لم تتأثر حتى الآن بسبب عدة عوامل أهمها؛ أن هناك وفرة في المعروض، وتراجعا عاما في الطلب بسبب النمو الاقصادي الضعيف، ولكن برأي إذا استمرت الأزمة سيكون هناك ارتفاع ملموس في أسعار النفط والذي سيؤثر حتماً على أسعار السلع بشكل كبير، وسيؤثر بالتالي على النمو الاقتصادي المتوقع، ويؤثر حتماً على تأخير خفض أسعار الفائدة بسبب الضغوطات التضخمية.
الشيء الجيد أنه ما زال اقتصاد أغلب الدول قادرا على استيعاب صدمة سلاسل التوريد بسبب وجود مخزون كافٍ، أما في حال استمرت الأزمة، فسيؤثر على النمو الاقتصادي في هذه البلدان وتحديدا في الاقتصادات الناشئة، وهذا سيكون له عواقب اقتصادية كبرى، خصوصاً في ظل النمو الضعيف المتوقع أصلاً هذا العام، وقد ينتج عنه ارتفاع الأسعار، وزيادة حجم البطالة، وتراجع في الاستثمار وبالتأكيد تأخر في خفض اسعار الفائدة.

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