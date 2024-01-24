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فلسطين الحرة: القوة العظمى للتغير..؟!

1/24/2024 2:37:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

حسب رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، أمس، فإنه قال لقادة العالم أن هزيمة "إسرائيل" تعني أنهم سيكونون التالين، وأن "الإرهاب" سيطالهم أيضاً. وحسب قادة الكيان جميعًا تقريبًا، فإن كيانهم هو خط الدفاع الأخير عن الحضارة أمام الهمجية، والنور أمام الظلام.
يُقرأ هذا الخطاب بطريقتين: من ناحية، ثمة مبالغة أسطورية في تصوير الشعب الفلسطيني على أنه قوة طامحة إلى احتلال العالم. إنهم لن يكتفوا، حسب نتنياهو وزملائه، بالقضاء على "القوة العظمى الحضارية" في فلسطين، وإنما سيواصلون من هناك مطاردة "الحضارة" كوجود ومفهوم، في كل مكان في العالم، وصولاً إلى أوروبا وأميركا. وبطبيعة الحال، يتحدث نتنياهو لأصدقائه في الإقليم بنفس الطريقة عن "خطر الفلسطينيين" الذين سيغيرون خريطة الإقليم ويستهدفون "الاعتدال" الذي يساوي القبول بالكيان حبيبًا وجارًا وحليفًا، وبهيمنة الذين خلفه.
من ناحية أخرى، وهذه هي المفارقة، نتنياهو مُحقّ جدًا. وهو محق بالقدر الذي توضع فيه التعريفات والحقائق في سياقاتها الحقيقية، كما نفهمها نحن وكل "الجنوب العالمي" تقريبًا -بمعنى شعوب الجنوب العالمي أكثر من أنظمته. أولًا، نحن نفهم الكيان الصهيوني على أنه القاعدة المتقدمة، والمدافع الأخير حقًا، عن مشروع الهيمنة الاستعماري الغربي في إقليمنا الكبير وجزئنا من العالم. وإذا انهارت هذه القاعدة، وذهب هذا الشرطي الذي تزوده مؤسسة الهيمنة الغربية والأميركية بأحدث وكل وسائل "قمع الشغب"، فإن هذا "الشغب" من أجل الحرية سيصل مباشرة إلى أسوار نظام المؤسسة نفسه.
أما بالنسبة للثنائيات المتعارضة، النور/الظلام، والحضارة/ الهمجية، فإننا نعرف تمامًا كيف يتم إسنادها إلى الكيانات بشكل قسري واعتباطي، حيث القوي يضع التعريفات. بالنسبة لنا، كانت "الحضارة" و"التنوير" الغربيان هما العربتان اللتان جاء على متنهما الاستعمار الأبيض، مسلحًا بإيمان لا يتزعزع بمهمته التنويرية الإلهية. وما يزال هذا الخطاب ساريًا كما كان دائمًا، في كلام قادة الكيان عن "النور" و"الحضارة" بوصفهما كيانهم الاستعماري الاستيطاني الوحشي الممثل للغرب والمدافع عنه.
وبذلك الفلسطينيون الساعون إلى التحرر "خطر" داهم حقًا. إنهم يحاولون أن يشكلوا طليعة تريد أن تزعزع "استقرار" النظام العالمي السائد و"استقرار" الإقليم على فوضاه. لماذا يشكل الفلسطينيون كل هذا "الخطر"، وأكثر من أي أمة مناضلة أخرى؟ أولًا لأن قوى الاستعمار التقليدي لها قواعد أصلية انطلقت منها حملاتها وعادت إليها عندما انهكتها مقاومة المستعمرات. أما الكيان الصهيوني فاستعمار استيطاني، يمثل من ناحية الاستعمار التقليدي بعسكرته وممارسته القتل والإخضاع اليوميين، ومن ناحية أخرى الطبيعة غير الطبيعية للاستعمار الاستيطاني الذي يلزمه افتقاره إلى قاعدة انطلاق بالدفاع عن نفسه كمسألة وجود. وعلى النقيض من المشاريع الاستعمارية السابقة، في أميركا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، لا يستطيع الكيان الصهيوني إدامة نفسه بنفسه، وإنما يديمه صانعوه مقابل خدماته كنائب وشرطي ووكيل إخضاع في منطقة فائقة الأهمية.
هل يصدق القادة العالميون والإقليميون مزاعم نتنياهو بأن "الإرهابيين" الفلسطينيين سيأتون إليهم إذا أسقطوه هو وكيانه؟ أتصور أنهم يصدقونه تمامًا ولا يعتقدون أنه يبالغ. وإلا، لماذا تُشن حرب عالمية، حرفيًأ، على غزة والمقاومة الفلسطينية فيها؟ ليس قادة الغرب، وأتباعهم إذا كان هذا يهم، أغبياء يخدعهم نتنياهو كما قد نعتقد. وهم يعرفون بالتأكيد أن الفلسطينيين المنهكين لن يستهلوا عهد حريتهم عندما تتحقق بغزو العالم. لكنهم يعرفون أن حركات التحرر الناجحة تُعدي وتشجع وتضع مثالًا ليحتذى. ويدركون أكثر من ذلك أن حرية الفلسطينيين، التي شرطها زوال الكيان الصهيوني، سيجعلهم يخسرون رصيدًا مهمًا لا يقدر بثمن كان يضمن تمزيق الشرق الأوسط، وإحباط النزعات التحررية لشعوبه، والتبعية لمختلف الأسياد البيض.
ثمة فرز واضح كالشمس لكل ذي عين صنعته معركة غزة من أجل الحرية. ثمة أنصار فلسطين الحرة، كمشروع وفكرة ونتائج. وثمة أعداء فلسطين على هذه الأسس أيضًا. الذين يعادون فلسطين هم الدول الاستعمارية الوحشية الإبادية تاريخيًا، التي تعطي لنفسها الحق الحصري في الغزو والقتل والإبادة والهيمنة، والتي تصطف، من دون مفاجأة، مع قرينها الصهيوني. وهم الخائفون من "عدوى" الحرية والأمل والنور والحضارة، التي ستنشرها فلسطين حرة بين الشعوب المُخضعة. هذا هو "خطر" الفلسطينيين الذي يجعلهم مستهدفين، و"قوة عظمى" محتملة لتغيير النظام، الذي يفسر مواقف كل أصدقاء نتنياهو، الذين يحدثهم ويستمعون إليه، ويصدقونه كإيمان.

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