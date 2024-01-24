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تهجير أهل غزة

1/24/2024 2:37:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ما تزال دولة الاحتلال الإسرائيلي تمارس أشنع أنواع وصنوف القتل والتدمير الممنهج على سكان غزة، وما يزال المجتمع الدولي صامتا لا يسمع صوته سوى بالإدانة والاستنكار وتأييد البعض لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وتدرك الدول الداعمة للكيان الإسرائيلي زيف تلك الادعاءات ووهن الحجج الإسرائيلية التي تبرر دخولها غزة وشن عدوان واسع عليها وارتكاب الفظائع التي أسقطت آخر ورقة توت يداري بها النظام العالمي خيبته في لجم القوة الغاشمة للاحتلال الإسرائيلي.
عشوائية الأهداف التي تطلقها الحكومة الإسرائيلية من وراء اجتياح قطاع غزة وبدء عملية عسكرية واسعة، تهدف كما تدعي إلى القضاء على حركة حماس والقبض على قادتها على رأسهم يحيى السنوار وتحرير المحتجزين الإسرائيليين المتواجدين في القطاع، لكن الهدف غير المعلن والجوهري ألا وهو تهجير أهالي قطاع غزة إلى الأراضي المصرية نحو رفح وسيناء، وجميع المؤشرات الميدانية وتصريحات بعض المسؤولين السياسيين الإسرائيليين وما يتم تداوله في وسائل الإعلام الإسرائيلية، تشي بنية إسرائيل تهجير أهالي غزة وانشاء منطقة عازلة (البفرزون).
ومع تصاعد الغارات الجوية الإسرائيلية الوحشية، يزداد سقوط الشهداء والجرحى وترتفع أعداد النازحين نحو الجنوب باتجاه رفح، والتي أصبحت تضم ما يربو عن المليون إنسان، ومع تتابع الأحداث المأساوية في القطاع يبقى السؤال الأهم ماذا فعل المجتمع الدولي لحماية الغزيين من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وضمان عودتهم إلى مناطق سكناهم بأمان، ولا يتم ذلك إلا بإيقاف الخطة الإسرائيلية لتهجير سكان غزة إضافة إلى توفير وسائل الحياة اللازمة لصمودهم، خاصة بعد اشتداد شح الطعام والمياه بسبب استمرار منع قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات الإنسانية الغذائية والدوائية من معبر رفح إلى القطاع. فلا يمكن بأي حال من الأحوال ان تظل الأنظمة الدولية مكتوفة الأيدي، تقف متفرجة على ما يحصل من أهوال ومجازر بحق المدنيين الأبرياء، بالتزامن مع إصرار الدول الداعمة للمجهود الحربي الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي القطاع، وعدم الجدية في إيقاف إطلاق النار، والذي إن لم يحدث ويفضي إلى هدنة دائمة تؤدي إلى وقف النار بشكل كامل وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من كافة أراضي القطاع، والجلوس على طاولة المفاوضات لإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين مقابل إطلاق المحتجزين بالتوافق مع رفع الحصار الظالم عن القطاع، والاعتراف بحق الفلسطيني أن يعيش بسلام وأمن على أرضه بسلطة هو يختارها تمثله وتمثل طموحاته، ستنحدر إلى حرب كبيرة لا يمكن أن يتحملها أحد لا سمح الله.
لكن الهاجس ما يزال موجوداً والذي يراود دول الجوار، أن يتم تهجير أهالي غزة إلى الأراضي المصرية واستفراد الكيان الإسرائيلي بالقطاع واحتلاله وإعادة إنشاء المستوطنات من جديد.

MENAFN24012024000072011014ID1107764220

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