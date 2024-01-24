إطلاق تجريبي لمركز الخدمات الحكومية لفرع إربد

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وحدة الإعلام في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن مركز إربد للخدمات الحكومية باشر بتقديم خدماته منذ فترة، وسيصار إلى افتتاحه رسميا خلال الفترة المقبلة وبإمكان المواطنين الاستفادة من جميع الخدمات.
وبينت وحدة الاعلام في تصريح لوكالة الانباء الأردنية (بترا)، أن المركز يستقبل المراجعين من الساعة التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء، فيما يقدم المركز 90 خدمة حكومية لـنحو 19 مؤسسة.
كما يستقبل المركز، المراجعين من الساعة السابعة وحتى الثانية عشرة من منتصف الليل لإصدار وتجديد وثائق رسمية معينة.
يذكر أن المركز متواجد في ساحة قصر العدل شرق إربد ويعد المركز كثالث مركز للخدمات الحكومية الشاملة التي سيتم إنشاؤها تباعاً في المملكة إنفاذاً لمخرجات خريطة تحديث القطاع العام، وبهدف تقديم خدمات حكومية سهلة وذات جودة عالية.
--(بترا)
MENAFN24012024000072011014ID1107764219
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.