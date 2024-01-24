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الجبر JMC تنظم تجارب قيادة للإعلاميين والمؤثرين للتعرف على سيارة جراند أفينيو

1/24/2024 2:34:41 PM
(MENAFN- Al Watan) نظمت شركة الجبر التجارية وكلاء سيارات JMC في المملكة برنامج تجارب متكامل للإعلاميين للتعرّف على سيارة JMC جراند أفينيو، التي تم تدشينها الشهر الماضي رسمياً في السوق السعودي، حيث احتضنت العاصمة الرياض برنامج التجارب الذي شارك فيه عدد كبير من الإعلاميين والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي للتعرف على إمكانيات هذه السيارة الرائعة سواء داخل المدينة أو في الطرق الوعرة، وتحديداً في مناطق الكثبان الرملية خارج مدينة الرياض.
وتعد سيارة جراند أفينيو سيارة بيك أب متعددة الاستخدامات وتمتلك محرك (PUMA 2.3T Diesel)، الذي يولد عزم دوران 130 كيلووات/450 نيوتن متر، 0-100 كم/ساعة خلال 12.03 ثانية.
وتمتلك جراند أفينيو مقدمة واجهة ذات طابع أنيق يتوسطها شبك بشكل مستطيل ترتسم عليه حروف JMC ينسجم مع تصميمها الجذاب، الذي يتناسب مع شخصيتها القوية التي تجعلها نقطة التقاء الأحلام على الطرقات.
وتلبي جراند أفينيو احتياج قائدها في حمل الأمتعة أو سحب المقطورات مثل القوارب أو اجتياز الطرق الوعرة، وبفضل تجهيزات الراحة الجديدة، والأنظمة المساعدة للسائق، إضافة إلى الوسائد الهوائية وعديد من التجهيزات الخارجية، فإن سيارة البيك أب جراند أفينيو تقدم أعلى مستويات الأداء والراحة عند نقل الأشخاص أو في حال نقل البضائع.
وعن برنامج تجارب القيادة تحدث الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الجبر التجارية السيد وائل بغدادي قائلاً: تتميز سيارات JMC جراند أفينيو بقوتها وروعة تصاميمها وتلبيتها لكل احتياجات الاستخدام، ومن منطلق ثقتنا في إمكانيات هذه السيارة في مختلف الطرق قمنا بتنظيم تجارب القيادة بمشاركة نخبة من المتخصصين إعلامياً في قطاع صناعة السيارات للتعرّف من خلال التجربة على مواصفات ومزايا جراند أفينيو التي نتوقع لها أن تحقق نجاحاً كبيراً في المملكة قياساً بالنجاحات التي حققتها في الأسواق العالمية بعد تدشينها رسمياً.
ورحب بغدادي بكل الراغبين في تجربة سيارة JMC جراند أفينيو، وذلك من خلال التوجه إلى صالات العرض أو من خلال الموقع الإلكتروني للتعرف على جديد سيارات JMC وكل خدماتنا التي نقدمها لعملائنا من الشركات والأفراد.

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