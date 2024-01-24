الجبر JMC تنظم تجارب قيادة للإعلاميين والمؤثرين للتعرف على سيارة جراند أفينيو

(MENAFN
- Al Watan) نظمت شركة الجبر التجارية وكلاء سيارات JMC في المملكة برنامج تجارب متكامل للإعلاميين للتعرّف على سيارة JMC جراند أفينيو، التي تم تدشينها الشهر الماضي رسمياً في السوق السعودي، حيث احتضنت العاصمة الرياض برنامج التجارب الذي شارك فيه عدد كبير من الإعلاميين والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي للتعرف على إمكانيات هذه السيارة الرائعة سواء داخل المدينة أو في الطرق الوعرة، وتحديداً في مناطق الكثبان الرملية خارج مدينة الرياض.
وتعد سيارة جراند أفينيو سيارة بيك أب متعددة الاستخدامات وتمتلك محرك (PUMA 2.3T Diesel)، الذي يولد عزم دوران 130 كيلووات/450 نيوتن متر، 0-100 كم/ساعة خلال 12.03 ثانية.
وتمتلك جراند أفينيو مقدمة واجهة ذات طابع أنيق يتوسطها شبك بشكل مستطيل ترتسم عليه حروف JMC ينسجم مع تصميمها الجذاب، الذي يتناسب مع شخصيتها القوية التي تجعلها نقطة التقاء الأحلام على الطرقات.
وتلبي جراند أفينيو احتياج قائدها في حمل الأمتعة أو سحب المقطورات مثل القوارب أو اجتياز الطرق الوعرة، وبفضل تجهيزات الراحة الجديدة، والأنظمة المساعدة للسائق، إضافة إلى الوسائد الهوائية وعديد من التجهيزات الخارجية، فإن سيارة البيك أب جراند أفينيو تقدم أعلى مستويات الأداء والراحة عند نقل الأشخاص أو في حال نقل البضائع.
وعن برنامج تجارب القيادة تحدث الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الجبر التجارية السيد وائل بغدادي قائلاً: تتميز سيارات JMC جراند أفينيو بقوتها وروعة تصاميمها وتلبيتها لكل احتياجات الاستخدام، ومن منطلق ثقتنا في إمكانيات هذه السيارة في مختلف الطرق قمنا بتنظيم تجارب القيادة بمشاركة نخبة من المتخصصين إعلامياً في قطاع صناعة السيارات للتعرّف من خلال التجربة على مواصفات ومزايا جراند أفينيو التي نتوقع لها أن تحقق نجاحاً كبيراً في المملكة قياساً بالنجاحات التي حققتها في الأسواق العالمية بعد تدشينها رسمياً.
ورحب بغدادي بكل الراغبين في تجربة سيارة JMC جراند أفينيو، وذلك من خلال التوجه إلى صالات العرض أو من خلال الموقع الإلكتروني للتعرف على جديد سيارات JMC وكل خدماتنا التي نقدمها لعملائنا من الشركات والأفراد.
MENAFN24012024000089011017ID1107764218
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.