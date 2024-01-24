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الصادرات تعقد اجتماعات مع أكثر من 20 حسابا إستراتيجيا جديدا

1/24/2024 2:34:41 PM
(MENAFN- Al Watan) عقدت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية"، -انطلاقًا من دورها في تطوير القدرات التصديرية لدى المنشآت الوطنية وتنمية الصادرات السعودية غير النفطية-، اجتماعات عدة مع أكثر من عشرين حساباً إستراتيجياً جديداً في كلٍ من الرياض والدمام وجدة؛ بهدف بناء خطة حساب إستراتيجي لعام 2024م وذلك خلال الفترة من 14 - 18 يناير الجاري.
وتعد خدمة إدارة الحسابات الإستراتيجية أبرز الخدمات التي تقدمها الهيئة التي تهدف إلى توجيه الدعم لمجموعة مُنتقاة من العملاء ذوي الأولوية من خلال تقديم الخدمات النوعية لهم, حيث تسهم هذه الخدمة في تعزيز نمو الصادرات غير النفطية من خلال الدعم والمتابعة المستمرة للشركات ذات المؤهلات التصديرية العالية وحجم التصدير الضخم, إلى جانب إيجاد المبادرات والخدمات المناسبة حسب حاجاتهم ومتطلباتهم بناءً على التعامل المباشر والمستمر معهم، الأمر الذي يكفل التطوير المستدام لبيئة التصدير.
وتنوعت قطاعات الحسابات الإستراتيجية التي تمت زيارتها ومجالاتها بين قطاع الأغذية كشركة نقوا وعافية وباطوق والوطنية للبسكويت وباينهيل وفونتيرا، وشركات قطاع البتروكيماويات مثل شركة الفارابي وميثانول, إلى جانب شركات قطاع التعبئة والتغليف ومنها شركة العربية للزجاج وكراون وسابن وجلف باك والمتحدة وماتكس, بالإضافة إلى شركات قطاع المنتجات الاستهلاكية كشركة البراك للبلاستيك والزامل للمكيفات، وشركات قطاع الأدوية كالجزيرة الدوائية وأفالون فارما، وشركة لازوردي من قطاع المجوهرات والمعادن الثمينة.
يذكر أن "الصادرات السعودية" تسعى لتمكين ودعم المصدّرين السعوديين من شتى القطاعات لتعزيز وتيسير وصول منتجاتهم وخدماتهم للأسواق الدولية، وذلك سعيًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني من خلال تعزيز مكانة المنتجات والخدمات السعودية وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز، ما يدعم توجيه القوة الشرائية نحوها وصولًا إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50% بحلول عام 2030.

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