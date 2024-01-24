Wednesday, 24 January 2024 11:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمير سعود بن طلال يرعى حفل الاستقبال السنوي لمجتمع الأعمال بغرفة الأحساء - جريدة الوطن السعودية

1/24/2024 2:33:58 PM
(MENAFN- Al Watan) رعى محافظ الأحساء، الأمير سعود بن طلال بن بدر ، مساء أمس الثلاثاء ، حفل الاستقبال السنوي لمجتمع الأعمال بغرفة الأحساء، بحضور ممثلي منشآت القطاع الخاص ورجال وسيدات الأعمال، بمشاركة شركاء الغرفة من الجهات الحكومية، والإعلاميين في المحافظة ، وذلك في قاعة الشيخ سليمان الحماد -رحمه الله- بمقر الغرفة.
وكرّم سموّه خلال الحفل الشركاء الاستراتيجيين والرعاة والداعمين للغرفة وبرامجها ومبادراتها وفعالياتها المتنوعة ، كما شاهد الأمير عرضًا مرئيًا بعنوان (حصاد الغرفة لعام 2023) يوثّق لمشاريع الغرفة وبرامجها وأبرز مبادراتها وإنجازاتها خلال العام الماضي، تحقيقًا لمُستهدفات استراتيجيتها الجديدة، كما تجوّل سموه داخل مرافق الغرفة ومكاتبها والتقى برجال وسيدات الأعمال.
وشهد الحفل الذي درجت على تنظيمه الغرفة سنويًا، لتعزيز علاقاتها في الوسط الاقتصادي، وتأكيد دورها ورسالتها في خدمة مجتمع قطاع الأعمال وتنميته، وتعميق أواصر الروابط والعلاقات بين رواد العمل الاقتصادي ومنسوبي قطاع الأعمال، حضورًا لافتًا من رجال وسيدات الأعمال، وكبار ممثلي الشركات والهيئات والمؤسسات، حيث جرى تدشين استراتيجية الغرفة، وعرض قيمها وأهدافها ومبادراتها وبعضًا من أبرز إنجازاتها.
وثمَّن الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الموسى رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء في كلمته، رعاية محافظ الأحساء للحفل، وتشريفه للقاء منسوبي قطاع الأعمال، ما يعكس دعم سموّه المستمر لدور الغرفة في خدمة وتنمية مجتمع واقتصاد الأحساء، مؤكدًا عناية واهتمام الأمير الكبير بدعم قطاع الأعمال، وتمكين شباب وشابات الأحساء لأجل مضاعفة إسهاماتهم في تنمية المجتمع والاقتصاد ودعم مسيرة النمو والتنمية التي تشهدها بلادنا الغالية.
وأشار الموسى إلى أن الغرفة تعمل جاهدة لتلبية التوقعات العالية، تأكيدًا لمكانتها من بين أكثر الغرف التجارية على مستوى المملكة تأثيرًا وأثرًا في تنمية وتطوير قطاعات أعمالها ومجتمعها، موضحًا أن نسبة نمو أعداد المشتركين فيها بلغت خلال السنوات العشر الأخيرة 140%، بمتوسط نسبة نمو سنوية تبلغ 14%، ووصلت أعداد المشتركين فيها نحو 40 ألف مشترك بنهاية العام الماضي 2023.

MENAFN24012024000089011017ID1107764214

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث