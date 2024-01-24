Esri تطلق Maps، وهي منصة محتوى للمبدعين توضح قوة الخرائط

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE ): يصادف اليوم إطلاق Maps ، وهي منصة رائدة مكرسة لعرض أجمل الخرائط في العالم والاحتفال بها. تم تعيين موقع الويب المبتكر لإعادة تعريف الطريقة التي ينظر بها الناس إلى قوة رسم الخرائط وتصور البيانات.
تم إنشاء الموقع الإلكتروني الجديد من قبل Esri ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال رسم الخرائط وبرامج استخبارات المواقع، وهو عبارة عن منصة لمشاركة ومناقشة الخرائط الجذابة بصريًا التي تشجع على الإلهام والتحدي والتعلم والمكافأة والتحفيز عبر مجموعة من المواضيع والأشكال. سيكون الموقع بمثابة احتفال بالعلم والفن، حيث يقدم خرائط تأسر ليس فقط من حيث قوة منظورها ولكن أيضًا بجمالياتها.
يركز موقع Maps على تسليط الضوء على الخرائط المميزة والقوية وأولئك الذين يصنعونها. كمنصة تركز على المنشئ، تشجع Maps الأفراد والمؤسسات على تقديم خرائطهم ليتم عرضها على الموقع. لقد تم بالفعل تسليط الضوء على المشاركات التي تتسم بالجاذبية والدراماتيكية والجريئة ولكن المفهومة، من حيث الأسلوب والمضمون، على الموقع أثناء الإطلاق التجريبي.
يتميز موقع Maps بالتحليل والتصورات الديناميكية ومقاطع الفيديو والنماذج ثلاثية الأبعاد، ويستكشف موضوعات مثل تغير المناخ والفجوة الرقمية وحتى استكشاف المريخ. يهدف موقع الويب إلى جلب قوة رسم الخرائط إلى جمهور أوسع، وهو سهل الوصول إلى غير المحترفين المهتمين برسم الخرائط. لكنه أيضًا ذو قيمة للأكاديميين والمهنيين الذين يسعون للوصول إلى موارد بيانات جديدة ومفيدة أو روايات ثاقبة في العالم الحقيقي.
قال Jack Dangermond، رئيس Esri: "يمكن للخرائط أن تساعدنا في سرد قصص حول ما يحدث على كوكبنا، وتجربة أفكار جديدة، وإرشادنا إلى أين نريد أن نذهب". "مع Maps، نحن فخورون بالشراكة مع بعض صانعي الخرائط الأكثر ابتكارًا للاحتفال بكيفية إظهارهم المستقبل الذي نواجهه، سواء أكان سيئًا أو جيدًا، والذي يمكن أن يساعدنا في بناء عالم أفضل".
أصبح موقع Maps متاحًا الآن ويمكن لأي شخص الوصول إليه. انضم إلينا هناك لاستكشاف أحدث الخرائط وأكثرها روعة - وإذا كان لديك خريطة رائعة يجب أن يعرفها فريق تحرير Maps، فأرسلها للنظر فيها على maps/submit-map/ .
حول Esri
تساعد Esri، الشركة الرائدة في السوق العالمية في مجال برمجيات نظام المعلومات الجغرافية وذكاء المواقع ورسم الخرائط، العملاء على إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للبيانات لتحسين النتائج التشغيلية والتجارية. تأسست برمجيات Esri في عام 1969 في مدينة ريدلاندز، بكاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي منتشرة في مئات الآلاف من المنظمات على مستوى العالم، بما في ذلك شركات Fortune 500 والوكالات الحكومية والمؤسسات غير الربحية والجامعات. تمتلك Esri مكاتب إقليمية وموزعين دوليين وشركاء يقدمون الدعم المحلي في أكثر من 100 دولة في ست قارات. من خلال التزامها الرائد بالتكنولوجيا والتحليلات الجغرافية المكانية، تقوم Esri بهندسة الحلول الأكثر ابتكارًا التي تستفيد من النهج الجغرافي لحل بعض أكثر مشاكل العالم تعقيدًا من خلال وضعها في السياق الحاسم للموقع. تفضل بزيارتنا على esri .
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