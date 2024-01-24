Esri تطلق Maps، وهي منصة محتوى للمبدعين توضح قوة الخرائط

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE ): يصادف اليوم إطلاق Maps ، وهي منصة رائدة مكرسة لعرض أجمل الخرائط في العالم والاحتفال بها. تم تعيين موقع الويب المبتكر لإعادة تعريف الطريقة التي ينظر بها الناس إلى قوة رسم الخرائط وتصور البيانات.

تم إنشاء الموقع الإلكتروني الجديد من قبل Esri ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال رسم الخرائط وبرامج استخبارات المواقع، وهو عبارة عن منصة لمشاركة ومناقشة الخرائط الجذابة بصريًا التي تشجع على الإلهام والتحدي والتعلم والمكافأة والتحفيز عبر مجموعة من المواضيع والأشكال. سيكون الموقع بمثابة احتفال بالعلم والفن، حيث يقدم خرائط تأسر ليس فقط من حيث قوة منظورها ولكن أيضًا بجمالياتها.

يركز موقع Maps على تسليط الضوء على الخرائط المميزة والقوية وأولئك الذين يصنعونها. كمنصة تركز على المنشئ، تشجع Maps الأفراد والمؤسسات على تقديم خرائطهم ليتم عرضها على الموقع. لقد تم بالفعل تسليط الضوء على المشاركات التي تتسم بالجاذبية والدراماتيكية والجريئة ولكن المفهومة، من حيث الأسلوب والمضمون، على الموقع أثناء الإطلاق التجريبي.

يتميز موقع Maps بالتحليل والتصورات الديناميكية ومقاطع الفيديو والنماذج ثلاثية الأبعاد، ويستكشف موضوعات مثل تغير المناخ والفجوة الرقمية وحتى استكشاف المريخ. يهدف موقع الويب إلى جلب قوة رسم الخرائط إلى جمهور أوسع، وهو سهل الوصول إلى غير المحترفين المهتمين برسم الخرائط. لكنه أيضًا ذو قيمة للأكاديميين والمهنيين الذين يسعون للوصول إلى موارد بيانات جديدة ومفيدة أو روايات ثاقبة في العالم الحقيقي.

قال Jack Dangermond، رئيس Esri: "يمكن للخرائط أن تساعدنا في سرد قصص حول ما يحدث على كوكبنا، وتجربة أفكار جديدة، وإرشادنا إلى أين نريد أن نذهب". "مع Maps، نحن فخورون بالشراكة مع بعض صانعي الخرائط الأكثر ابتكارًا للاحتفال بكيفية إظهارهم المستقبل الذي نواجهه، سواء أكان سيئًا أو جيدًا، والذي يمكن أن يساعدنا في بناء عالم أفضل".

أصبح موقع Maps متاحًا الآن ويمكن لأي شخص الوصول إليه. انضم إلينا هناك لاستكشاف أحدث الخرائط وأكثرها روعة - وإذا كان لديك خريطة رائعة يجب أن يعرفها فريق تحرير Maps، فأرسلها للنظر فيها على maps/submit-map/ .

حول Esri

تساعد Esri، الشركة الرائدة في السوق العالمية في مجال برمجيات نظام المعلومات الجغرافية وذكاء المواقع ورسم الخرائط، العملاء على إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للبيانات لتحسين النتائج التشغيلية والتجارية. تأسست برمجيات Esri في عام 1969 في مدينة ريدلاندز، بكاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي منتشرة في مئات الآلاف من المنظمات على مستوى العالم، بما في ذلك شركات Fortune 500 والوكالات الحكومية والمؤسسات غير الربحية والجامعات. تمتلك Esri مكاتب إقليمية وموزعين دوليين وشركاء يقدمون الدعم المحلي في أكثر من 100 دولة في ست قارات. من خلال التزامها الرائد بالتكنولوجيا والتحليلات الجغرافية المكانية، تقوم Esri بهندسة الحلول الأكثر ابتكارًا التي تستفيد من النهج الجغرافي لحل بعض أكثر مشاكل العالم تعقيدًا من خلال وضعها في السياق الحاسم للموقع. تفضل بزيارتنا على esri .

حقوق الطبع والنشر © لعام 2024 محفوظة لشركة Esri. جميع الحقوق محفوظة. Esri، وشعار Esri العالمي، وArcGIS، وThe Science of Where، وStoryMaps، وesri، و@esri هي علامات تجارية أو علامات خدمة أو علامات مسجلة لشركة Esri في الولايات المتحدة أو المجتمع الأوروبية أو بعض الولايات القضائية الأخرى. قد تكون الشركات والمنتجات أو الخدمات الأخرى المذكورة هنا علامات تجارية أو علامات خدمة أو علامات مسجلة لأصحاب العلامات المعنيين.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.