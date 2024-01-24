CSG تحظى بتقدير شركات التحليل الرائدة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يتسابق مقدمو خدمات الاتصالات (CSP) لتحديث عملياتهم وتقديم تجارب ديناميكية ومُخصَّصة لعملائهم. وللاستفادة من الأتمتة والذكاء والتنسيق، فإنهم يسعون إلى تحسين تجربة العملاء عبر كل نقاط التواصل. وفي عام 2023، ساعدَت الحلول الحائزة على جوائز من شركة CSG®‎ (ورمزها في بورصة NASDAQ‏: CSGS‏)، إلى جانب نهج القنوات المتعددة المتكامل العلامات التجارية العالمية في إحداث تحويل في تجربة عملائها، وحصلت على اعتراف CSG من شركات التحليل الرائدة Gartner، وFrost & Sullivan، وKaleido Intelligence، وMGI وQuadrant Knowledge Solutions.

في الأشهر الأخيرة، تمَّ الاعتراف بـ CSG باعتبارها:



لاعبًا متخصصًا في منصة Gartner ® Magic QuadrantTM‎ لمجموعات تطبيقات تهيئة المنتجات وتحديد الأسعار وتقديم عروض الأسعار ( CPQ ) لعام 2023

عروض الأسعار والطلبات في CS تتيح لمقدمي خدمات الاتصالات تهيئة المنتجات بأسعار مباشرة، وإنشاء طلبات شاملة تتدفق بسلاسة من عروض الأسعار وحتى التنفيذ. وحل تهيئة المنتجات وتحديد الأسعار وتقديم عروض الأسعار (CPQ) الذي يعمل بواجهة برمجة تطبيقات، صُمم للخدمات المعقدة بين الشركات، فهو يوفر لمقدمي خدمات الاتصالات إمكانات التهيئة وإدارة الطلبات التي يحتاجون إليها لتسريع تحقيق الإيرادات وتقديم تجربة أفضل للعملاء بشكل عام.

رائدة في أداة Frost Radar لإدارة الإيرادات وتحقيق الدخل بشبكات الجيل الخام س لعام 2023



تتيح CSG لمقدمي خدمات الاتصالات تقليل الاعتماد على الحلول متعددة البائعين، وهو ما يسهم في تقليل الوقت اللازم للوصول إلى السوق والتكلفة الإجمالية للملكية من خلال دمج الشحن والفوترة ومراقبة السياسات والربط البيني. إن اتساع مجموعة إمكاناتها ومنصات البرمجيات كخدمة (SaaS) المعيارية والنهج الفريد القائم على الشراكة، يمنح CSG مكانة رائدة لقدرتها على تحقيق الدخل من مجموعة متنوعة من حالات استخدام شبكات الجيل الخامس على منصة SaaS واحدة.

تقول Frost & Sullivan: "لقد أثبتت CSG كيف يمكنها دمج أصول من الشبكة ومجموعة مراسلة لتوفير متجر شامل لمقدمي خدمات الاتصالات. لقد أتقنت الشركة تحديات العمليات الهجينة".

رائدة في نظام التقييم MGI 360 Rating لعام 2023: دليل Agile Billing لأفضل 50 مشتريًا

لقد اعترفت MGI بـ CSG Ascendon باعتبارها "مناسبة تمامًا للمؤسسات التي تتطلع إلى إنشاء قدرة حديثة على تحقيق الدخل لدعم مبادرات الأعمال الجديدة". جاء في التقرير: "يُمثّل CSG Ascendon نهج برمجيات كخدمة (SaaS) متعدد المستأجرين لأدوات تحقيق الدخل للخدمات الرقمية الموجهة بين الشركات والعملاء. وهو يتمتع بإمكانات كتالوج منتجات متطورة، ويمكنه دعم التسلسل الهرمي للعملاء والمنتجات وطرق التسعير المعقدة المجردة، بما في ذلك الاستخدام".

بطلاً في مركز Kaleido Intelligence لبائعي خدمات التجوال لعام 2023 – المقاصة والتسوية



تتيح منصة CSG Retail Roaming Management لمقدمي خدمات الاتصالات إنشاء خدمات رقمية ديناميكية جديدة للبيع بالجملة وتحفيز نماذج الأعمال المرتبطة بها عبر شبكات الجيل الرابع والجيل الخامس بأي حجم. ملاحظات Kaleido: تتميز منصة CSG بأنها "مرنة وقابلة للتوسيع، وتوفر وظائف جديدة مهمة مع أدنى تعطيل للبنية التحتية الحالية".

وتمَّ الاعتراف بمنصة CSG أيضًا باعتبارها شركة رائدة في فئتي تصنيفات تحليلات التجوال وخدمات القيمة المضافة وإدارة الاحتيال.

رائدة في SPARK Matrix لعام 2023: تهيئة المنتجات وتحديد الأسعار وتقديم عروض الأسعار



عروض الأسعار والطلبات في CS تساعد مقدمي الخدمات في تقديم عروض رقمية معقدة من خلال معالجة التحديات المزدوجة لعلاقات B2B2X مع العملاء والشركاء. إن قدراتها الشاملة ومراجع العملاء المثيرة للإعجاب وخريطة الطريق والرؤية المحددة جيدًا ومجموعة المنتجات القابلة للتطوير بدرجة كبيرة تُكسِب CSG تقييمات قوية للتميّز التكنولوجي وتأثير العملاء. ملاحظات Quadrant Knowledge Solutions: "تقدم CSG مجموعة رائدة من حلول تهيئة المنتجات وتحديد الأسعار وتقديم عروض الأسعار (CPQ)، مخصصة خصوصًا لمجال الاتصالات، بصرف النظر عن وجود شراكات قوية مع أطراف ثالثة وإمكانيات وظيفية قوية وقاعدة عملاء واسعة النطاق".

بالإضافة إلى هذه الاعترافات، ورد ذكر CSG في دليل Gartner للسوق لعام 2023 لإدارة عملاء مقدمي خدمات الاتصالات وحلول الخبرة ، والتي يمكن لمديري تكنولوجيا المعلومات استخدامها لتشكيل إستراتيجيتهم بخصوص التوريد من خلال فهم استثمارات واتجاهات البائعين الممثلين. وورد ذكر CSG أيضًا في دليل Gartner للسوق لعام 2022 لإدارة الإيرادات وتحقيق الدخل كواحدة من 20 بائعًا يقدمون مجموعة واسعة من الحلول، ويقدمون مجموعات مختلفة وطُرُق للنشر/التنفيذ ومجالات تركيز لقطاعات مختلفة من مقدمي خدمات الاتصالات.

قال Chad Dunavant، الرئيس التنفيذي للمنتجات والإستراتيجية في CSG "يثق المشغلون العالميون بـ CSG لتحديث أعمالهم لأننا أثبتنا مرارًا وتكرارًا أننا نفهم احتياجات عملائهم ونوفر لهم الإمكانات التي يحتاجون إليها لتحقيق نمو ملموس". "يدعم اتساع وعمق مجموعة حلولنا مقدمي خدمات الاتصالات بغض النظر عن تركيزهم على العمل بين الشركات والعملاء، أو بين الشركات والشركات، أو بين الشركات والشركات على نطاق واسع، حيث نقوم بتمكينهم من تقديم خدمات جديدة بشكل أسرع من المنافسين، ومن زيادة رضا العملاء وتعزيز الولاء للعلامة التجارية. لقد كان هذا هو مصدر رزقنا لأكثر من 40 عامًا، ولهذا السبب يصنف محللو الصناعة CSG باستمرار من بين مقدمي حلول أنظمة دعم الأعمال (BSS) الرائدين في كل أنحاء الصناعة.

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Gartner, Magic Quadrant for Configure, Price and Quote Application Suites, Mark Lewis, Dayna Radbill, 11 December 2023.

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نبذة عن CSG

تعمل CSG على تمكين الشركات من بناء تجارب لا تُنسى، وبهذا تُسهّل على الأشخاص والشركات التواصل مع الخدمات الأكثر قيمة لهم واستخدامها والدفع مقابلها. وتساعد تجربة العملاء وحلول الفوترة والمدفوعات الشركات من كل الأحجام في كسب المال وإحداث فرق. ومن خلال حلول البرمجيات كخدمة (SaaS) التي نقدمها، يمكن لقادة الشركات التحكم في مستقبلهم والاستفادة من التوجيهات المتواصلة التي يقدمها خبراء CSG الذين يتمتعون بالتزام راسخ ويتطلعون إلى المستقبل في كل أنحاء العالم.

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