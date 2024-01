CSG تحظى بتقدير شركات التحليل الرائدة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يتسابق مقدمو خدمات الاتصالات (CSP) لتحديث عملياتهم وتقديم تجارب ديناميكية ومُخصَّصة لعملائهم. وللاستفادة من الأتمتة والذكاء والتنسيق، فإنهم يسعون إلى تحسين تجربة العملاء عبر كل نقاط التواصل. وفي عام 2023، ساعدَت الحلول الحائزة على جوائز من شركة CSG®‎ (ورمزها في بورصة NASDAQ‏: CSGS‏)، إلى جانب نهج القنوات المتعددة المتكامل العلامات التجارية العالمية في إحداث تحويل في تجربة عملائها، وحصلت على اعتراف CSG من شركات التحليل الرائدة Gartner، وFrost & Sullivan، وKaleido Intelligence، وMGI وQuadrant Knowledge Solutions.

لاعبًا متخصصًا في منصة Gartner ® Magic QuadrantTM‎ لمجموعات تطبيقات تهيئة المنتجات وتحديد الأسعار وتقديم عروض الأسعار ( CPQ ) لعام 2023

عروض الأسعار والطلبات في CS تتيح لمقدمي خدمات الاتصالات تهيئة المنتجات بأسعار مباشرة، وإنشاء طلبات شاملة تتدفق بسلاسة من عروض الأسعار وحتى التنفيذ. وحل تهيئة المنتجات وتحديد الأسعار وتقديم عروض الأسعار (CPQ) الذي يعمل بواجهة برمجة تطبيقات، صُمم للخدمات المعقدة بين الشركات، فهو يوفر لمقدمي خدمات الاتصالات إمكانات التهيئة وإدارة الطلبات التي يحتاجون إليها لتسريع تحقيق الإيرادات وتقديم تجربة أفضل للعملاء بشكل عام.

رائدة في أداة Frost Radar لإدارة الإيرادات وتحقيق الدخل بشبكات الجيل الخام س لعام 2023



تتيح CSG لمقدمي خدمات الاتصالات تقليل الاعتماد على الحلول متعددة البائعين، وهو ما يسهم في تقليل الوقت اللازم للوصول إلى السوق والتكلفة الإجمالية للملكية من خلال دمج الشحن والفوترة ومراقبة السياسات والربط البيني. إن اتساع مجموعة إمكاناتها ومنصات البرمجيات كخدمة (SaaS) المعيارية والنهج الفريد القائم على الشراكة، يمنح CSG مكانة رائدة لقدرتها على تحقيق الدخل من مجموعة متنوعة من حالات استخدام شبكات الجيل الخامس على منصة SaaS واحدة.

تقول Frost & Sullivan: "لقد أثبتت CSG كيف يمكنها دمج أصول من الشبكة ومجموعة مراسلة لتوفير متجر شامل لمقدمي خدمات الاتصالات. لقد أتقنت الشركة تحديات العمليات الهجينة".

رائدة في نظام التقييم MGI 360 Rating لعام 2023: دليل Agile Billing لأفضل 50 مشتريًا

لقد اعترفت MGI بـ CSG Ascendon باعتبارها "مناسبة تمامًا للمؤسسات التي تتطلع إلى إنشاء قدرة حديثة على تحقيق الدخل لدعم مبادرات الأعمال الجديدة". جاء في التقرير: "يُمثّل CSG Ascendon نهج برمجيات كخدمة (SaaS) متعدد المستأجرين لأدوات تحقيق الدخل للخدمات الرقمية الموجهة بين الشركات والعملاء. وهو يتمتع بإمكانات كتالوج منتجات متطورة، ويمكنه دعم التسلسل الهرمي للعملاء والمنتجات وطرق التسعير المعقدة المجردة، بما في ذلك الاستخدام".

بطلاً في مركز Kaleido Intelligence لبائعي خدمات التجوال لعام 2023 – المقاصة والتسوية



تتيح منصة CSG Retail Roaming Management لمقدمي خدمات الاتصالات إنشاء خدمات رقمية ديناميكية جديدة للبيع بالجملة وتحفيز نماذج الأعمال المرتبطة بها عبر شبكات الجيل الرابع والجيل الخامس بأي حجم. ملاحظات Kaleido: تتميز منصة CSG بأنها "مرنة وقابلة للتوسيع، وتوفر وظائف جديدة مهمة مع أدنى تعطيل للبنية التحتية الحالية".

وتمَّ الاعتراف بمنصة CSG أيضًا باعتبارها شركة رائدة في فئتي تصنيفات تحليلات التجوال وخدمات القيمة المضافة وإدارة الاحتيال.

رائدة في SPARK Matrix لعام 2023: تهيئة المنتجات وتحديد الأسعار وتقديم عروض الأسعار



عروض الأسعار والطلبات في CS تساعد مقدمي الخدمات في تقديم عروض رقمية معقدة من خلال معالجة التحديات المزدوجة لعلاقات B2B2X مع العملاء والشركاء. إن قدراتها الشاملة ومراجع العملاء المثيرة للإعجاب وخريطة الطريق والرؤية المحددة جيدًا ومجموعة المنتجات القابلة للتطوير بدرجة كبيرة تُكسِب CSG تقييمات قوية للتميّز التكنولوجي وتأثير العملاء. ملاحظات Quadrant Knowledge Solutions: "تقدم CSG مجموعة رائدة من حلول تهيئة المنتجات وتحديد الأسعار وتقديم عروض الأسعار (CPQ)، مخصصة خصوصًا لمجال الاتصالات، بصرف النظر عن وجود شراكات قوية مع أطراف ثالثة وإمكانيات وظيفية قوية وقاعدة عملاء واسعة النطاق".

بالإضافة إلى هذه الاعترافات، ورد ذكر CSG في دليل Gartner للسوق لعام 2023 لإدارة عملاء مقدمي خدمات الاتصالات وحلول الخبرة ، والتي يمكن لمديري تكنولوجيا المعلومات استخدامها لتشكيل إستراتيجيتهم بخصوص التوريد من خلال فهم استثمارات واتجاهات البائعين الممثلين. وورد ذكر CSG أيضًا في دليل Gartner للسوق لعام 2022 لإدارة الإيرادات وتحقيق الدخل كواحدة من 20 بائعًا يقدمون مجموعة واسعة من الحلول، ويقدمون مجموعات مختلفة وطُرُق للنشر/التنفيذ ومجالات تركيز لقطاعات مختلفة من مقدمي خدمات الاتصالات.

قال Chad Dunavant، الرئيس التنفيذي للمنتجات والإستراتيجية في CSG "يثق المشغلون العالميون بـ CSG لتحديث أعمالهم لأننا أثبتنا مرارًا وتكرارًا أننا نفهم احتياجات عملائهم ونوفر لهم الإمكانات التي يحتاجون إليها لتحقيق نمو ملموس". "يدعم اتساع وعمق مجموعة حلولنا مقدمي خدمات الاتصالات بغض النظر عن تركيزهم على العمل بين الشركات والعملاء، أو بين الشركات والشركات، أو بين الشركات والشركات على نطاق واسع، حيث نقوم بتمكينهم من تقديم خدمات جديدة بشكل أسرع من المنافسين، ومن زيادة رضا العملاء وتعزيز الولاء للعلامة التجارية. لقد كان هذا هو مصدر رزقنا لأكثر من 40 عامًا، ولهذا السبب يصنف محللو الصناعة CSG باستمرار من بين مقدمي حلول أنظمة دعم الأعمال (BSS) الرائدين في كل أنحاء الصناعة.

لمزيد من المعلومات حول CSG، تفضل بزيارة .

