ابتكارات الذكاء الاصطناعي وقود إنجاز ربع سنوي قياسي في شركة Bynder

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أصدرت اليوم شركة Bynder الرائدة عالميًا في مجال إدارة أصول الرقمية للمؤسسات بيانات تسلط الضوء على الأهمية الإستراتيجية لإدارة الأصول الرقمية للمؤسسات والمحتوى للعلامات التجارية التي تتطلع إلى التطور في خضم تقلبات السوق والعوائق الاقتصادية.



سلط العدد القياسي لشعارات الأعمال الجديدة وتوسع نفوذ العملاء في الربع الرابع لعام 2023 الضوء على الطلب المتزايد في السوق، في ظل مواصلة العلامات التجارية إيمانها بأن المحتوى هو أداة تمكين إستراتيجية

تسهم القدرات الوظيفية للذكاء الاصطناعي في زيادة الطلب، لذا فقد تم إدراجها في ما يقرب من 50% من الصفقات التجارية الجديدة في الربع الرابع

أفاد العملاء بأن استخدام الذكاء الاصطناعي ساهم في توفير الوقت بنسبة 30-40%، وزاد من فرصة عثورهم على الأصول التي يحتاجون إليها بمقدار الضعف تُظهر المؤشرات الرئيسية زيادة كبيرة في معدل استعانة المؤسسات بنظام إدارة الأصول الرقمية وتفعيله فيها، إذ تتطلع الشركات إلى تحسين مستوى الكفاءة وزيادة عائد استثماراتها في المحتوى.

إن الحاجة إلى تزويد العملاء بتجربة استثنائية على صعيد المحتوى هي المحرك الرئيسي الذي يدفع المزيد من العلامات التجارية إلى البحث عن الكفاءة والسرعة لتقديم خدمات قيمة وزيادة عائد الاستثمار في إنشاء المحتوى وإدارته وتوزيعه. وفي ظل هذا المناخ، تزداد أهمية منصة إدارة الأصول الرقمية للمؤسسات في غمار تنافس المؤسسات على حصة من الأعمال في السوق الرقمية وسوق التجزئة المتنامية التي يزداد ازدحامها باستمرار.

لقد سلطت ابتكارات الذكاء الاصطناعي الأخيرة الضوء على ريادة Bynder في السوق، وأدت مجموعة قدرات الذكاء الاصطناعي والأتمتة إلى النمو المستمر في الأعمال الجديدة واعتماد العملاء واستخدام المنصة. على صعيد آخر، تتيح أحدث هذه الابتكارات، وهي تجربة البحث بالذكاء الاصطناعي، تحديد الأصول والنصوص المماثلة في الصور، فضلاً عن القدرة على البحث باستخدام الصور وتحديد الأصول المكررة. إضافةً إلى ذلك، تتيح هذه القدرات للفرق العثور على مزيد من المحتوى ذي الصلة وإعادة استخدامه وتقديمه على نحو أسرع وأكثر فعالية.

صرحت Brittany Chase، مسؤولة المشروعات في شركة الهندسة المعمارية والتخطيط، HFA، قائلة: "ستوفر تجربة البحث بالذكاء الاصطناعي وقتًا تتراوح نسبته ما بين 30% و40% نتيجة لعدم الاضطرار إلى تحميل ووسم الأصول الموجودة بالفعل في نظام إدارة الأصول الرقمية." إضافةً إلى ذلك، عزت شركة متخصصة في مجال الرعاية الصحية مقرها الولايات المتحدة توفير ما لا يقل عن 6 ساعات أسبوعيًا إلى تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي مكنت أعضاء الفريق من التركيز على المزيد من المبادرات الإستراتيجية.

إن استخدام نظام إدارة الأصول الرقمية للمؤسسات يتيح زيادة الكفاءة عبر دورة حياة المحتوى بأكملها، في ظل استمرار استخدام المؤسسات للمحتوى كميزة إستراتيجية. علاوةً على ذلك، شهدت شركة Bynder في عام 2023 نموًا سنويًا بنسبة 38% من حيث عدد الأصول المخزنة على منصتها، وزيادة قدرها 250% في معدل تسليم الأصول من منصة Bynder إلى المواقع الإلكترونية. أما في موسم الأعياد، فقد شهدت شركة Bynder ارتفاعًا هائلاً في الأصول المنشأة والمخزنة والموزعة، بالتزامن مع تطلع العلامات التجارية إلى توفير تجارب تسوق رقمية استثنائية.

تستضيف شركة Bynder أكبر سوق لعمليات التكامل المبتكرة، والتي حققت نموًا قدره 38% في عام 2023. علاوةً على ذلك، أفادت شركة Bynder بزيادة قدرها 176% في معدل طلبات واجهة التطبيقات على منصتها، مما يوضح أهمية النظام البيئي المتصل لتحسين عمليات المحتوى.

صرح المدير التنفيذي في Bynder، السيد Bob Hickey، قائلاً: "في ظل استمرار موجة التسارع التي تشهدها التجارة الرقمية، تحتاج العلامات التجارية إلى توفير تجربة سلسة على صعيد المحتوى لعملائها. هذا، ويشير نمونا السنوي المستمر، والذي بلغ ذروته في الربع الرابع من عام 2023، إلى أن الاستثمار في منصة إدارة الأصول الرقمية للمؤسسات هو أمر حيوي للمتطلعين إلى توفير تجارب المحتوى في ظل اكتساب قيمة وعائد استثمار جذاب من عمليات المحتوى واستثمارات تكنولوجيا المعلومات".

"يسعدنا معرفة أن ابتكاراتنا المستمرة وريادتنا في السوق في مجال الذكاء الاصطناعي قد ساهمت في تعزيز نمونا في الربع الرابع، مما يسلط الضوء على أن الذكاء الاصطناعي قد أصبح أداة إستراتيجية للمسوقين الذين يتطلعون إلى تنسيق عمليات المحتوى وتحسين تجربة العملاء."

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