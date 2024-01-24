ابتكارات الذكاء الاصطناعي وقود إنجاز ربع سنوي قياسي في شركة Bynder

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أصدرت اليوم شركة Bynder الرائدة عالميًا في مجال إدارة أصول الرقمية للمؤسسات بيانات تسلط الضوء على الأهمية الإستراتيجية لإدارة الأصول الرقمية للمؤسسات والمحتوى للعلامات التجارية التي تتطلع إلى التطور في خضم تقلبات السوق والعوائق الاقتصادية.
سلط العدد القياسي لشعارات الأعمال الجديدة وتوسع نفوذ العملاء في الربع الرابع لعام 2023 الضوء على الطلب المتزايد في السوق، في ظل مواصلة العلامات التجارية إيمانها بأن المحتوى هو أداة تمكين إستراتيجية
تسهم القدرات الوظيفية للذكاء الاصطناعي في زيادة الطلب، لذا فقد تم إدراجها في ما يقرب من 50% من الصفقات التجارية الجديدة في الربع الرابع
أفاد العملاء بأن استخدام الذكاء الاصطناعي ساهم في توفير الوقت بنسبة 30-40%، وزاد من فرصة عثورهم على الأصول التي يحتاجون إليها بمقدار الضعف
تُظهر المؤشرات الرئيسية زيادة كبيرة في معدل استعانة المؤسسات بنظام إدارة الأصول الرقمية وتفعيله فيها، إذ تتطلع الشركات إلى تحسين مستوى الكفاءة وزيادة عائد استثماراتها في المحتوى.
إن الحاجة إلى تزويد العملاء بتجربة استثنائية على صعيد المحتوى هي المحرك الرئيسي الذي يدفع المزيد من العلامات التجارية إلى البحث عن الكفاءة والسرعة لتقديم خدمات قيمة وزيادة عائد الاستثمار في إنشاء المحتوى وإدارته وتوزيعه. وفي ظل هذا المناخ، تزداد أهمية منصة إدارة الأصول الرقمية للمؤسسات في غمار تنافس المؤسسات على حصة من الأعمال في السوق الرقمية وسوق التجزئة المتنامية التي يزداد ازدحامها باستمرار.
لقد سلطت ابتكارات الذكاء الاصطناعي الأخيرة الضوء على ريادة Bynder في السوق، وأدت مجموعة قدرات الذكاء الاصطناعي والأتمتة إلى النمو المستمر في الأعمال الجديدة واعتماد العملاء واستخدام المنصة. على صعيد آخر، تتيح أحدث هذه الابتكارات، وهي تجربة البحث بالذكاء الاصطناعي، تحديد الأصول والنصوص المماثلة في الصور، فضلاً عن القدرة على البحث باستخدام الصور وتحديد الأصول المكررة. إضافةً إلى ذلك، تتيح هذه القدرات للفرق العثور على مزيد من المحتوى ذي الصلة وإعادة استخدامه وتقديمه على نحو أسرع وأكثر فعالية.
صرحت Brittany Chase، مسؤولة المشروعات في شركة الهندسة المعمارية والتخطيط، HFA، قائلة: "ستوفر تجربة البحث بالذكاء الاصطناعي وقتًا تتراوح نسبته ما بين 30% و40% نتيجة لعدم الاضطرار إلى تحميل ووسم الأصول الموجودة بالفعل في نظام إدارة الأصول الرقمية." إضافةً إلى ذلك، عزت شركة متخصصة في مجال الرعاية الصحية مقرها الولايات المتحدة توفير ما لا يقل عن 6 ساعات أسبوعيًا إلى تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي مكنت أعضاء الفريق من التركيز على المزيد من المبادرات الإستراتيجية.
إن استخدام نظام إدارة الأصول الرقمية للمؤسسات يتيح زيادة الكفاءة عبر دورة حياة المحتوى بأكملها، في ظل استمرار استخدام المؤسسات للمحتوى كميزة إستراتيجية. علاوةً على ذلك، شهدت شركة Bynder في عام 2023 نموًا سنويًا بنسبة 38% من حيث عدد الأصول المخزنة على منصتها، وزيادة قدرها 250% في معدل تسليم الأصول من منصة Bynder إلى المواقع الإلكترونية. أما في موسم الأعياد، فقد شهدت شركة Bynder ارتفاعًا هائلاً في الأصول المنشأة والمخزنة والموزعة، بالتزامن مع تطلع العلامات التجارية إلى توفير تجارب تسوق رقمية استثنائية.
تستضيف شركة Bynder أكبر سوق لعمليات التكامل المبتكرة، والتي حققت نموًا قدره 38% في عام 2023. علاوةً على ذلك، أفادت شركة Bynder بزيادة قدرها 176% في معدل طلبات واجهة التطبيقات على منصتها، مما يوضح أهمية النظام البيئي المتصل لتحسين عمليات المحتوى.
صرح المدير التنفيذي في Bynder، السيد Bob Hickey، قائلاً: "في ظل استمرار موجة التسارع التي تشهدها التجارة الرقمية، تحتاج العلامات التجارية إلى توفير تجربة سلسة على صعيد المحتوى لعملائها. هذا، ويشير نمونا السنوي المستمر، والذي بلغ ذروته في الربع الرابع من عام 2023، إلى أن الاستثمار في منصة إدارة الأصول الرقمية للمؤسسات هو أمر حيوي للمتطلعين إلى توفير تجارب المحتوى في ظل اكتساب قيمة وعائد استثمار جذاب من عمليات المحتوى واستثمارات تكنولوجيا المعلومات".
"يسعدنا معرفة أن ابتكاراتنا المستمرة وريادتنا في السوق في مجال الذكاء الاصطناعي قد ساهمت في تعزيز نمونا في الربع الرابع، مما يسلط الضوء على أن الذكاء الاصطناعي قد أصبح أداة إستراتيجية للمسوقين الذين يتطلعون إلى تنسيق عمليات المحتوى وتحسين تجربة العملاء."
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