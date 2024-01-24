Beigene ترحِّب بالدكتور Olivier Brandicourt، الرئيس التنفيذي الخبير في علوم الحياة، في مجلس الإدارة

(MENAFN
- AETOSWire) BUSINESS WIRE )-( أعلنت اليوم BeiGene, Ltd. (NASDAQ: BGNE; HKEX: 06160; SSE: 688235) الشركة العالمية في مجال التكنولوجيا الحيوية، عن تعيين الدكتور Olivier Brandicourt في مجلس إدارتها. سينضم الدكتور Brandicourt إلى لجنة التدقيق في مجلس الإدارة.
تولّى الدكتور Brandicourt محل Thomas Malley، الذي خدم في المجلس منذ عام 2016.
"يساهم الدكتور Brandicourt بثروة خبراته العالمية مع توسيعنا لآفاق مجلس إدارة BeiGene لتشمل خبرة عميقة في قيادة شركات النمو متعددة الجنسيات، وقيادة عمليات الإطلاق في مجموعة من المجالات العلاجية والتوسع في مناطق جغرافية جديدة"، صرح بذلك John V. Oyler، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في BeiGene، مضيفًا: "يسعد مجلس الإدارة بالعمل مع الدكتور Brandicourt، صاحب الإنجازات القيادية البارزة في صناعة الأدوية العالمية، بينما نمضي في مسيرة ابتكار علاجات الأورام للجيل التالي".
وتابع: "أدى Tom دورًا حيويًّا كعضو مخلص في مجلس الإدارة، ويعود تاريخ مساهمته إلى فترة ما قبل طرح الشركة للاكتتاب العام الأولي، ونتقدم بالشكر له على خدمته المتفانية ومساهماته القيمة في النجاح العالمي لشركة BeiGene ونتمنى له كل التوفيق".
بدوره أبدى الدكتور Brandicourt سعادته بالانضمام إلى مجلس إدارة BeiGene والمساعدة في تعزيز مهمة الشركة المتمثلة في تقديم أدوية مبتكرة للسرطان إلى المزيد من المرضى حول العالم، قائلًا إنه التزم طوال مسيرته في صناعة الأدوية والقيادة الطبية، بضمان حصول المرضى في جميع أنحاء العالم على الأدوية لتحسين صحتهم، معربًا عن فخره بخدمة BeiGene جنبًا إلى جنب مع زملائه أعضاء المجلس الذين يشاركون معه هذا الهدف.
معلومات عن الدكتور Olivier Brandicourt
هو مسؤول تنفيذي بارز في صناعة الأدوية يمتلك عقودًا من الخبرة في الإدارة والطب والتسويق. يعمل حاليًّا مستشارًا كبيرًا في شركة Blackstone Life Sciences وعضوًا في مجلس إدارة شركات .Alnylam Pharmaceuticals, Inc و.BenevolentAI S.A، و.Dewpoint Therapeutics, Inc، كما أنه رئيس مجلس إدارة شركة .AvenCell Therapeutics, Inc.
قبل انضمامه إلى Blackstone Life Sciences، شغل الدكتور Brandicourt منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في .Sanofi S.A من 2015 إلى 2019. كما شغل منصب الرئيس التنفيذي ورئيس شركة Bayer HealthCare AG منذ عام 2013 إلى عام 2015. ومنذ عام 2000 إلى عام 2013. شغل سلسلة من المناصب القيادية في شركة .Pfizer Inc، بما في ذلك منصب الرئيس والمدير العام للرعاية المتخصصة العالمية، والرعاية الأولية العالمية، ومؤخرًا لوحدات أعمال الأسواق الناشئة والمنتجات القائمة. كان الدكتور Brandicourt عضوًا في الفريق التنفيذي لشركة Pfizer من عام 2010 إلى عام 2013.
درس الدكتور Brandicourt الطب في باريس، حيث تخصص في الأمراض المعدية وطب المناطق الحارة، وحصل على درجة الماجستير في علم الأحياء من جامعة باريس الثانية عشرة ودرجة عليا في الفيزيولوجيا المرضية الخلوية والمناعية من جامعة باريس ديكارت.
خلال فترة عمله في شركة Sanofi، اُنتخب الدكتور Brandicourt رئيسًا لمجلس إدارة جمعية أبحاث وصناعة الأدوية الأمريكية ونائب الرئيس للاتحاد الأوروبي للصناعات والجمعيات الصيدلانية. وهو زميل فخري في الكلية الملكية للأطباء في لندن.
يمكنك الاطّلاع على قائمة أعضاء مجلس الإدارة كاملةً على موقع BeiGene الإلكتروني على الرابط التالي: #CorporateLeaders .
معلومات عن شركة BeiGene
BeiGene؛ شركة أدوية حيوية عالمية تعمل على اكتشاف وتطوير علاجات مبتكرة للسرطان أكثر سهولة ومتاحة للمرضى حول العالم. من خلال مجموعة واسعة من المنتجات، نعمل على تسريع تطوير خطوطنا المتنوعة من العلاجات الجديدة من خلال قدراتنا الداخلية وتعاوناتنا. نحن ملتزمون بتحسين إمكانية الوصول إلى الأدوية بشكل جذري لعدد أكبر بكثير من المرضى الذين يحتاجون إليها. للمزيد من المعلومات حول BeiGene، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني على الرابط وتابعنا على LinkedIn وX (المعروف سابقًا باسم Twitter).
البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995 وقوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأخرى، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالمساهمات المتوقعة لعضو مجلس الإدارة الجديد وخطط BeiGene والتزاماتها وتطلعاتها وأهدافها تحت العنوان "معلومات عن شركة BeiGene"، قد تختلف النتائج الفعلية لشركة BeiGene بشكل ملموس عن تلك المشار إليها في البيانات التطلعية وذلك نتيجة لعوامل مهمة مختلفة بما في ذلك: قدرة BeiGene على إثبات فعالية وسلامة مرشحين للعقاقير، والنتائج السريرية للمرشحين للعقاقير التي قد لا تدعم المزيد من التطوير أو موافقة التسويق، وإجراءات الوكالات التنظيمية والتي قد تؤثر في بدء وتوقيت وتقدم التجارب السريرية وموافقة التسويق، وقدرة BeiGene على تحقيق النجاح التجاري للأدوية المسوقة والأدوية المرشحة، إذا تمت الموافقة عليها، وقدرة BeiGene على الحصول والحفاظ على حماية الملكية الفكرية لأدويتها وتكنولوجيتها، واعتماد BeiGene على أطراف ثالثة لإجراء تطوير الأدوية والتصنيع والتسويق وغيرها من الخدمات، وخبرة BeiGene المحدودة في الحصول على الموافقات التنظيمية وتسويق المنتجات الصيدلانية وقدرتها على الحصول على تمويل إضافي للعمليات واستكمال تطوير مرشحيها للأدوية وتحقيق الربحية والحفاظ عليها، بالإضافة إلى المخاطر التي تمت مناقشتها بشكل أكثر اكتمالًا في قسم بعنوان "عوامل المخاطر" في تقرير BeiGene ربع السنوي على النموذج 10-Q، بالإضافة إلى مناقشات حول المخاطر المحتملة وعدم اليقين والعوامل المهمة الأخرى في الإيداعات اللاحقة لشركة BeiGene لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. جميع المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي هي اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، ولا تتحمَّل BeiGene أي واجب لتحديث هذه المعلومات ما لم يكن ذلك مطلوبًا بموجِب القانون.
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