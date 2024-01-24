Beigene ترحِّب بالدكتور Olivier Brandicourt، الرئيس التنفيذي الخبير في علوم الحياة، في مجلس الإدارة

MENAFN - AETOSWire) BUSINESS WIRE )-( أعلنت اليوم BeiGene, Ltd. (NASDAQ: BGNE; HKEX: 06160; SSE: 688235) الشركة العالمية في مجال التكنولوجيا الحيوية، عن تعيين الدكتور Olivier Brandicourt في مجلس إدارتها. سينضم الدكتور Brandicourt إلى لجنة التدقيق في مجلس الإدارة.

تولّى الدكتور Brandicourt محل Thomas Malley، الذي خدم في المجلس منذ عام 2016.

"يساهم الدكتور Brandicourt بثروة خبراته العالمية مع توسيعنا لآفاق مجلس إدارة BeiGene لتشمل خبرة عميقة في قيادة شركات النمو متعددة الجنسيات، وقيادة عمليات الإطلاق في مجموعة من المجالات العلاجية والتوسع في مناطق جغرافية جديدة"، صرح بذلك John V. Oyler، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في BeiGene، مضيفًا: "يسعد مجلس الإدارة بالعمل مع الدكتور Brandicourt، صاحب الإنجازات القيادية البارزة في صناعة الأدوية العالمية، بينما نمضي في مسيرة ابتكار علاجات الأورام للجيل التالي".

وتابع: "أدى Tom دورًا حيويًّا كعضو مخلص في مجلس الإدارة، ويعود تاريخ مساهمته إلى فترة ما قبل طرح الشركة للاكتتاب العام الأولي، ونتقدم بالشكر له على خدمته المتفانية ومساهماته القيمة في النجاح العالمي لشركة BeiGene ونتمنى له كل التوفيق".

بدوره أبدى الدكتور Brandicourt سعادته بالانضمام إلى مجلس إدارة BeiGene والمساعدة في تعزيز مهمة الشركة المتمثلة في تقديم أدوية مبتكرة للسرطان إلى المزيد من المرضى حول العالم، قائلًا إنه التزم طوال مسيرته في صناعة الأدوية والقيادة الطبية، بضمان حصول المرضى في جميع أنحاء العالم على الأدوية لتحسين صحتهم، معربًا عن فخره بخدمة BeiGene جنبًا إلى جنب مع زملائه أعضاء المجلس الذين يشاركون معه هذا الهدف.

معلومات عن الدكتور Olivier Brandicourt

هو مسؤول تنفيذي بارز في صناعة الأدوية يمتلك عقودًا من الخبرة في الإدارة والطب والتسويق. يعمل حاليًّا مستشارًا كبيرًا في شركة Blackstone Life Sciences وعضوًا في مجلس إدارة شركات .Alnylam Pharmaceuticals, Inc و.BenevolentAI S.A، و.Dewpoint Therapeutics, Inc، كما أنه رئيس مجلس إدارة شركة .AvenCell Therapeutics, Inc.

قبل انضمامه إلى Blackstone Life Sciences، شغل الدكتور Brandicourt منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في .Sanofi S.A من 2015 إلى 2019. كما شغل منصب الرئيس التنفيذي ورئيس شركة Bayer HealthCare AG منذ عام 2013 إلى عام 2015. ومنذ عام 2000 إلى عام 2013. شغل سلسلة من المناصب القيادية في شركة .Pfizer Inc، بما في ذلك منصب الرئيس والمدير العام للرعاية المتخصصة العالمية، والرعاية الأولية العالمية، ومؤخرًا لوحدات أعمال الأسواق الناشئة والمنتجات القائمة. كان الدكتور Brandicourt عضوًا في الفريق التنفيذي لشركة Pfizer من عام 2010 إلى عام 2013.

درس الدكتور Brandicourt الطب في باريس، حيث تخصص في الأمراض المعدية وطب المناطق الحارة، وحصل على درجة الماجستير في علم الأحياء من جامعة باريس الثانية عشرة ودرجة عليا في الفيزيولوجيا المرضية الخلوية والمناعية من جامعة باريس ديكارت.

خلال فترة عمله في شركة Sanofi، اُنتخب الدكتور Brandicourt رئيسًا لمجلس إدارة جمعية أبحاث وصناعة الأدوية الأمريكية ونائب الرئيس للاتحاد الأوروبي للصناعات والجمعيات الصيدلانية. وهو زميل فخري في الكلية الملكية للأطباء في لندن.

يمكنك الاطّلاع على قائمة أعضاء مجلس الإدارة كاملةً على موقع BeiGene الإلكتروني على الرابط التالي: #CorporateLeaders .

معلومات عن شركة BeiGene

BeiGene؛ شركة أدوية حيوية عالمية تعمل على اكتشاف وتطوير علاجات مبتكرة للسرطان أكثر سهولة ومتاحة للمرضى حول العالم. من خلال مجموعة واسعة من المنتجات، نعمل على تسريع تطوير خطوطنا المتنوعة من العلاجات الجديدة من خلال قدراتنا الداخلية وتعاوناتنا. نحن ملتزمون بتحسين إمكانية الوصول إلى الأدوية بشكل جذري لعدد أكبر بكثير من المرضى الذين يحتاجون إليها. للمزيد من المعلومات حول BeiGene، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني على الرابط وتابعنا على LinkedIn وX (المعروف سابقًا باسم Twitter).

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995 وقوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأخرى، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالمساهمات المتوقعة لعضو مجلس الإدارة الجديد وخطط BeiGene والتزاماتها وتطلعاتها وأهدافها تحت العنوان "معلومات عن شركة BeiGene"، قد تختلف النتائج الفعلية لشركة BeiGene بشكل ملموس عن تلك المشار إليها في البيانات التطلعية وذلك نتيجة لعوامل مهمة مختلفة بما في ذلك: قدرة BeiGene على إثبات فعالية وسلامة مرشحين للعقاقير، والنتائج السريرية للمرشحين للعقاقير التي قد لا تدعم المزيد من التطوير أو موافقة التسويق، وإجراءات الوكالات التنظيمية والتي قد تؤثر في بدء وتوقيت وتقدم التجارب السريرية وموافقة التسويق، وقدرة BeiGene على تحقيق النجاح التجاري للأدوية المسوقة والأدوية المرشحة، إذا تمت الموافقة عليها، وقدرة BeiGene على الحصول والحفاظ على حماية الملكية الفكرية لأدويتها وتكنولوجيتها، واعتماد BeiGene على أطراف ثالثة لإجراء تطوير الأدوية والتصنيع والتسويق وغيرها من الخدمات، وخبرة BeiGene المحدودة في الحصول على الموافقات التنظيمية وتسويق المنتجات الصيدلانية وقدرتها على الحصول على تمويل إضافي للعمليات واستكمال تطوير مرشحيها للأدوية وتحقيق الربحية والحفاظ عليها، بالإضافة إلى المخاطر التي تمت مناقشتها بشكل أكثر اكتمالًا في قسم بعنوان "عوامل المخاطر" في تقرير BeiGene ربع السنوي على النموذج 10-Q، بالإضافة إلى مناقشات حول المخاطر المحتملة وعدم اليقين والعوامل المهمة الأخرى في الإيداعات اللاحقة لشركة BeiGene لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. جميع المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي هي اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، ولا تتحمَّل BeiGene أي واجب لتحديث هذه المعلومات ما لم يكن ذلك مطلوبًا بموجِب القانون.

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