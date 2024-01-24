يُظهر تقرير Knowbe4 الجديد ارتفاعًا كبيرًا في الهجمات التي يتعرض لها القطاع العام في عام 2023

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أصدرت KnowBe4، الشركة التي توفر أكبر منصة للتدريب على الوعي الأمني ومحاكاة التصيّد الاحتيالي في العالم، تقريرها عن الجرائم السيبرانية الأكثر شيوعًا والأكثر انتشارًا لعام 2023 مع التركيز على القطاع العام. ويتناول التقرير اتجاهات الجرائم السيبرانية وإحصاءاتها وأمثلة واقعية منها على نطاق العالم، بالإضافة إلى تصنيفها حسب بلدان ومناطق محددة، مع توفير الوسائل الدفاعية الممكنة للوقاية منها.

لقد أصبح القطاع العام هدفًا جذابًا لمجرمي الإنترنت بصورة متزايدة في كل مكان. وهذا الواقع ليس مفاجئًا لأن الجهات الحكومية وهيئات القطاع العام تحتفظ ببيانات شخصية عن الغالبية العظمى من الأشخاص، وهي معلومات لا تقدر بثمن للمجرمين السيبرانيين.

التقرير غني بالحقائق والإحصائيات المذهلة التي تسلط الضوء على الارتفاع الحاد في الهجمات السيبرانية في هذا القطاع. ومن هذه الحقائق:



ارتفاع الهجمات السيبرانية على الجهات الحكومية وهيئات القطاع العام بنسبة 40‏‏% في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالربع الأول منه.

شهدت الجهات الحكومية والممارسات القانونية أكبر ارتفاع في هجمات برامج الفدية بنسبة 95‏% في الربع الثالث من عام 2023.

ارتفعت هجمات برامج الفدية في العالم بنسبة 95‏% في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

ارتفعت تكلفة اختراق البيانات بنسبة 15‏% على مدى ثلاث سنوات. يزداد اعتماد المجرمين السيبرانيين على الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء هجمات هندسة اجتماعية معقدة.

في عصرنا الرقمي الحالي، لا تزال أساليب الهندسة الاجتماعية الشائعة والمحدَّثة باستمرار مثل التصيّد الاحتيالي، والتصيّد الاحتيالي الصوتي، والتصيّد الموجّه، والتصيّد الاحتيالي عبر الرسائل النصية القصيرة هي التكتيكات الأكثر شيوعًا وفعالية التي يستخدمها المجرمون السيبرانيون للوصول إلى الأنظمة وبدء هجماتهم. وثمّة حاجة ماسة لتعزيز الجانب الإنساني للأمن السيبراني داخل المؤسسات من خلال التدريب الشامل على الوعي الأمني. إنها حقيقة لا يمكن إنكارها أن الموظفين، وهم خط الدفاع الأخير، يمكن أن يصبحوا الحلقة الأضعف في السلسلة الأمنية عن غير قصد.

يقول Stu Sjouwerman الرئيس التنفيذي لشركة KnowBe4 "من خلال مبادرات التدريب المناسبة، يمكن لهذا النهج الفعال من حيث التكلفة والمباشر أن يتصدى بشكل فعال لتكتيكات الهندسة الاجتماعية". "لكن مع تزايد تعقيد الهجمات المصممة لاستغلال العامل البشري، فإن التعزيز المستمر لثقافة أمن قوية يُمثّل أداة لا غنى عنها للدفاع الرقمي الدائم واستمرارية العمليات".

لتنزيل نسخة من تقرير KnowBe4 حول الجرائم السيبرانية في القطاع العام، انقر هنا .

نبذة عن KnowBe4

تستعين أكثر من 65000 مؤسسة حول العالم بخدمات KnowBe4، الشركة التي توفر أكبر منصة للتدريب على الوعي الأمني ومحاكاة التصيّد الاحتيالي في العالم. وتساعد KnowBe4، التي أسّسها متخصص تكنولوجيا المعلومات وأمن البيانات Stu Sjouwerman، المؤسسات في معالجة العنصر البشري في الأمن من خلال رفع مستوى الوعي ببرامج الفدية، واحتيال الرؤساء التنفيذيين وغيرها من أساليب الهندسة الاجتماعية من خلال نهج المدرسة الجديدة للتدريب على التوعية بالأمن. وساعد الراحل Kevin Mitnick، الذي كان متخصصًا معروفًا على المستوى العالمي في مجال الأمن السيبراني والرئيس التنفيذي لقسم القرصنة في شركة KnowBe4، في تصميم تدريب KnowBe4 استنادًا إلى تكتيكاته الموثقة جيدًا في الهندسة الاجتماعية. وتعتمد المؤسسات على KnowBe4 لتعبئة مستخدميها النهائيين باعتبارهم خط الدفاع الأخير وتثق في منصة KnowBe4 لتعزيز ثقافتها الأمنية والحد من المخاطر البشرية.

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