يُظهر تقرير Knowbe4 الجديد ارتفاعًا كبيرًا في الهجمات التي يتعرض لها القطاع العام في عام 2023

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أصدرت KnowBe4، الشركة التي توفر أكبر منصة للتدريب على الوعي الأمني ومحاكاة التصيّد الاحتيالي في العالم، تقريرها عن الجرائم السيبرانية الأكثر شيوعًا والأكثر انتشارًا لعام 2023 مع التركيز على القطاع العام. ويتناول التقرير اتجاهات الجرائم السيبرانية وإحصاءاتها وأمثلة واقعية منها على نطاق العالم، بالإضافة إلى تصنيفها حسب بلدان ومناطق محددة، مع توفير الوسائل الدفاعية الممكنة للوقاية منها.
لقد أصبح القطاع العام هدفًا جذابًا لمجرمي الإنترنت بصورة متزايدة في كل مكان. وهذا الواقع ليس مفاجئًا لأن الجهات الحكومية وهيئات القطاع العام تحتفظ ببيانات شخصية عن الغالبية العظمى من الأشخاص، وهي معلومات لا تقدر بثمن للمجرمين السيبرانيين.
التقرير غني بالحقائق والإحصائيات المذهلة التي تسلط الضوء على الارتفاع الحاد في الهجمات السيبرانية في هذا القطاع. ومن هذه الحقائق:
ارتفاع الهجمات السيبرانية على الجهات الحكومية وهيئات القطاع العام بنسبة 40% في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالربع الأول منه.
شهدت الجهات الحكومية والممارسات القانونية أكبر ارتفاع في هجمات برامج الفدية بنسبة 95% في الربع الثالث من عام 2023.
ارتفعت هجمات برامج الفدية في العالم بنسبة 95% في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
ارتفعت تكلفة اختراق البيانات بنسبة 15% على مدى ثلاث سنوات.
يزداد اعتماد المجرمين السيبرانيين على الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء هجمات هندسة اجتماعية معقدة.
في عصرنا الرقمي الحالي، لا تزال أساليب الهندسة الاجتماعية الشائعة والمحدَّثة باستمرار مثل التصيّد الاحتيالي، والتصيّد الاحتيالي الصوتي، والتصيّد الموجّه، والتصيّد الاحتيالي عبر الرسائل النصية القصيرة هي التكتيكات الأكثر شيوعًا وفعالية التي يستخدمها المجرمون السيبرانيون للوصول إلى الأنظمة وبدء هجماتهم. وثمّة حاجة ماسة لتعزيز الجانب الإنساني للأمن السيبراني داخل المؤسسات من خلال التدريب الشامل على الوعي الأمني. إنها حقيقة لا يمكن إنكارها أن الموظفين، وهم خط الدفاع الأخير، يمكن أن يصبحوا الحلقة الأضعف في السلسلة الأمنية عن غير قصد.
يقول Stu Sjouwerman الرئيس التنفيذي لشركة KnowBe4 "من خلال مبادرات التدريب المناسبة، يمكن لهذا النهج الفعال من حيث التكلفة والمباشر أن يتصدى بشكل فعال لتكتيكات الهندسة الاجتماعية". "لكن مع تزايد تعقيد الهجمات المصممة لاستغلال العامل البشري، فإن التعزيز المستمر لثقافة أمن قوية يُمثّل أداة لا غنى عنها للدفاع الرقمي الدائم واستمرارية العمليات".
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نبذة عن KnowBe4
تستعين أكثر من 65000 مؤسسة حول العالم بخدمات KnowBe4، الشركة التي توفر أكبر منصة للتدريب على الوعي الأمني ومحاكاة التصيّد الاحتيالي في العالم. وتساعد KnowBe4، التي أسّسها متخصص تكنولوجيا المعلومات وأمن البيانات Stu Sjouwerman، المؤسسات في معالجة العنصر البشري في الأمن من خلال رفع مستوى الوعي ببرامج الفدية، واحتيال الرؤساء التنفيذيين وغيرها من أساليب الهندسة الاجتماعية من خلال نهج المدرسة الجديدة للتدريب على التوعية بالأمن. وساعد الراحل Kevin Mitnick، الذي كان متخصصًا معروفًا على المستوى العالمي في مجال الأمن السيبراني والرئيس التنفيذي لقسم القرصنة في شركة KnowBe4، في تصميم تدريب KnowBe4 استنادًا إلى تكتيكاته الموثقة جيدًا في الهندسة الاجتماعية. وتعتمد المؤسسات على KnowBe4 لتعبئة مستخدميها النهائيين باعتبارهم خط الدفاع الأخير وتثق في منصة KnowBe4 لتعزيز ثقافتها الأمنية والحد من المخاطر البشرية.
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