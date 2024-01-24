في إطار جهودها لتعزيز الاستدامة البيئية، شركة PPG تنفذ مبادرة لغرس الأشجار في دبي

MENAFN - AETOSWire) أعلنت اليوم شركة "بيه بيه جي" (PPG)، (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: PPG) أنها نفّذت مبادرة لغرس الأشجار في المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) في دبي. يساهم هذا الحدث بتسليط الضوء على التزام "بيه بيه جي" (PPG) باستثمار 5 ملايين دولار أمريكي لدعم التعليم من أجل الاستدامة البيئية بحلول عام 2030.

وقد احتشد أكثر من 100 من موظفي "بيه بيه جي" (PPG) وأفراد أسرهم للمشاركة في هذا الحدث، الذي تولوا خلاله غرس 50 شجرة من نوع "الغاف"، وهي نوع محلي من الأشجار ينتشر بكثرة في المناخات الجافة، تشتهر بمرونتها وتمثّل قيمة ثقافية كبيرة في المنطقة. هذا وشارك المتطوعون أيضاً في جولة تثقيفية في "متحف الإمارات للتربة" الذي يقع في المقر الرئيسي للمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، للتعرف على أنواع التربة المختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن هشاشة التربة والتهديدات البيئية التي تواجهها.

بالمناسبة، قالت أولغا كوليفاتوفا، المدير العام لشركة "بيه بيه جي" (PPG) في منطقة الشرق الأوسط وتركيا ومصر ومنطقة بحر قزوين: "في حين تلتزم 'بيه بيه جي' (PPG) التزاماً تاماً بالاستدامة البيئية، إلا أن التزامها هذا يتخطى مجرد الكلام. يشكّل قيام موظفي PPG وعائلاتهم بغرس أشجار الغاف تأكيداً على تعهدنا بدعم المجتمعات المحلية التي نعمل ونعيش فيها والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة." وختمت بالقول: "معاً، كعائلة واحدة في PPG، نزرع بذور التغيير لصالح الأجيال المقبلة."

من جانبه، قال جان فرانسوا لومير، مدير شركة "بيه بيه جي" (PPG)، في منطقة الشرق الأوسط والهند وتركيا، قسم مواد الطلاء المخصّصة لقطاع الفضاء والطيران: "يتخطى الهدف من هذه المبادرة مجرد غرس أشجار الغاف فحسب، إنما يشكّل دليلاً ملموساً على التزامنا الأكثر شمولاً والمتمثّل في دعم التعليم من أجل الاستدامة البيئية وتأكيداً على تفانينا بإزالة الكربون من عملياتنا." وأضاف: "تشكّل هذه المبادرة رمزاً لتفاني شركة 'بيه بيه جي' (PPG) نحو المجتمعات المحلية التي تعمل فيها، وانعكاساً لرسالتها المتمثّلة في المساهمة ببناء مستقبل أكثر استدامة."

للمزيد من المعلومات حول التزام الشركة بالاستدامة، يمكنكم الاطلاع على تقرير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) لعام 2022 من شركة "بيه بيه جي" (PPG).

تندرج جهود شركة "بيه بيه جي" (PPG) ومؤسسة "بيه بيه جي" (PPG) في إطار المشاركة المجتمعية العالمية وتهدف إلى جلب اللون والسطوع إلى جميع مجتمعات "بيه بيه جي" (PPG) حول العالم. استثمرنا 16.2 مليون دولار أمريكي في عام 2022، ودعمنا مئات المنظمات في أكثر من 35 دولة. من خلال الاستثمار في تعزيز الفرص التعليمية، نتولى دعم الجهود لتنمية القوى العاملة الماهرة اليوم من أجل دعم وتطوير العقول المبتكرة في المستقبل في المجالات المتعلقة بمواد الطلاء والتصنيع. كما نقوم بتمكين موظفي "بيه بيه جي" (PPG) من مضاعفة تأثيرهم على القضايا التي تهمهم من خلال دعم جهودهم التطوعية وأنشطتهم الخيرية. يمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات على الرابط الإلكتروني التالي: .

"بيه بيه جي" ( PPG ): نحمي العالم ونضفي الجمال عليه ( WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD® )

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يعدّ شعار "بيه بيه جي" (PPG) وشعار " نحمي العالم ونضفي الجمال عليه" (We protect and beautify the world)، علامتين تجاريتين مسجلتين لصالح شركة PPG Industries Ohio, Inc.

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