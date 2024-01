في إطار جهودها لتعزيز الاستدامة البيئية، شركة PPG تنفذ مبادرة لغرس الأشجار في دبي

MENAFN - AETOSWire) أعلنت اليوم شركة "بيه بيه جي" (PPG)، (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: PPG) أنها نفّذت مبادرة لغرس الأشجار في المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) في دبي. يساهم هذا الحدث بتسليط الضوء على التزام "بيه بيه جي" (PPG) باستثمار 5 ملايين دولار أمريكي لدعم التعليم من أجل الاستدامة البيئية بحلول عام 2030.

وقد احتشد أكثر من 100 من موظفي "بيه بيه جي" (PPG) وأفراد أسرهم للمشاركة في هذا الحدث، الذي تولوا خلاله غرس 50 شجرة من نوع "الغاف"، وهي نوع محلي من الأشجار ينتشر بكثرة في المناخات الجافة، تشتهر بمرونتها وتمثّل قيمة ثقافية كبيرة في المنطقة. هذا وشارك المتطوعون أيضاً في جولة تثقيفية في "متحف الإمارات للتربة" الذي يقع في المقر الرئيسي للمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، للتعرف على أنواع التربة المختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن هشاشة التربة والتهديدات البيئية التي تواجهها.

بالمناسبة، قالت أولغا كوليفاتوفا، المدير العام لشركة "بيه بيه جي" (PPG) في منطقة الشرق الأوسط وتركيا ومصر ومنطقة بحر قزوين: "في حين تلتزم 'بيه بيه جي' (PPG) التزاماً تاماً بالاستدامة البيئية، إلا أن التزامها هذا يتخطى مجرد الكلام. يشكّل قيام موظفي PPG وعائلاتهم بغرس أشجار الغاف تأكيداً على تعهدنا بدعم المجتمعات المحلية التي نعمل ونعيش فيها والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة." وختمت بالقول: "معاً، كعائلة واحدة في PPG، نزرع بذور التغيير لصالح الأجيال المقبلة."

من جانبه، قال جان فرانسوا لومير، مدير شركة "بيه بيه جي" (PPG)، في منطقة الشرق الأوسط والهند وتركيا، قسم مواد الطلاء المخصّصة لقطاع الفضاء والطيران: "يتخطى الهدف من هذه المبادرة مجرد غرس أشجار الغاف فحسب، إنما يشكّل دليلاً ملموساً على التزامنا الأكثر شمولاً والمتمثّل في دعم التعليم من أجل الاستدامة البيئية وتأكيداً على تفانينا بإزالة الكربون من عملياتنا." وأضاف: "تشكّل هذه المبادرة رمزاً لتفاني شركة 'بيه بيه جي' (PPG) نحو المجتمعات المحلية التي تعمل فيها، وانعكاساً لرسالتها المتمثّلة في المساهمة ببناء مستقبل أكثر استدامة."

تندرج جهود شركة "بيه بيه جي" (PPG) ومؤسسة "بيه بيه جي" (PPG) في إطار المشاركة المجتمعية العالمية وتهدف إلى جلب اللون والسطوع إلى جميع مجتمعات "بيه بيه جي" (PPG) حول العالم. استثمرنا 16.2 مليون دولار أمريكي في عام 2022، ودعمنا مئات المنظمات في أكثر من 35 دولة. من خلال الاستثمار في تعزيز الفرص التعليمية، نتولى دعم الجهود لتنمية القوى العاملة الماهرة اليوم من أجل دعم وتطوير العقول المبتكرة في المستقبل في المجالات المتعلقة بمواد الطلاء والتصنيع. كما نقوم بتمكين موظفي "بيه بيه جي" (PPG) من مضاعفة تأثيرهم على القضايا التي تهمهم من خلال دعم جهودهم التطوعية وأنشطتهم الخيرية. يمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات على الرابط الإلكتروني التالي: .

"بيه بيه جي" ( PPG ): نحمي العالم ونضفي الجمال عليه ( WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD® )

