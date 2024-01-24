شركة HD Immune Gmbh تنشر أحدث البيانات ما قبل السريرية التي توصلت إليها

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعلن شركة HD Immune GmbH (HDI) الخاصة المتخصصة في مجال التكنولوجيا الحيوية التي تطور علاجات أجسام مضادة جديدة لمرض هنتنجتون، عن بدء مؤسسيها الدكتور Stefan Bartl والدكتور Lionel Wightman مرحلة العمليات التشغيلية. وقد حازت HDI على براءات اختراع وأصول برنامج مرض هنتنجتون من AFFiRiS AG. كما أنهت HDI جولة تمويل ما قبل التأسيس بالتعاون مع أحد رعاة الأعمال النمساويين، وحصلت على منحة ما قبل التأسيس من Austria Wirtschafts Service (AWS). علاوةً على ذلك، تعلن HDI عن مرحلة التطبيق الناجحة بالاستعانة ببرنامج Comet24 التابع للمركز النمساوي للتكنولوجيا الحيوية الصناعية (acib)، مما يسمح لشركة HDI بالتعاون مع معهد التكنولوجيا الحيوية الجزيئية (BOKU، جامعة الموارد الطبيعية وعلوم الحياة، فيينا) في برامج أبحاث HDI.
يعلق الدكتور Stefan Bartl، المدير التنفيذي لشركة HDI، قائلاً: "في ظل حيازة برنامج مرض هنتنجتون الذي عكفت على تطويره مسبقًا في AFFiRiS AG، تنطلق HD Immune إلى مرحلة جديدة محملة ببيانات ما قبل سريرية مذهلة للغاية توضح فعالية علاج النموذج المعدل وراثيًا لمرض هنتنجتون باستخدام الجسم المضاد الأحادي النسيلة C6-17، والذي جرى نشره مؤخرًا. ونحن بصدد بدء عملية جعل هذا الجسم المضاد مناسبًا للبشر حتى نتمكن من علاج المرضى، هادفين بذلك إلى إبطاء تطور المرض وبالتالي تحسين مستوى حياة المريض. حاليًا، لا تتوفر للمرضى علاجات يمكنها علاج بروتين هنتنجتين المتحور بشكل مباشر."
يمكن العثور على المنشور ما قبل السريري الجديد من HD Immune وتنزيله على صفحة الويب الخاصة بالشركة:
HD Immune ومرض هنتنجتون
يعد مرض هنتنجتون مرضًا تنكسيًا عصبيًا مميتًا تظهر أعراضه السريرية عادةً في العقد الرابع من العمر وتتطور محدثة تدهورًا عصبيًا ونفسيًا بالغًا للمريض. كما يعد مرض هنتنجتون اضطرابًا أحادي المنشأ نادرًا، حيث تؤدي الطفرة إلى ظهور بروتين هنتنجتين متحور (mtHTT) متغير هيكليًا يُشكل تجمعات في المخ.
تعمد شركة HD Immune إلى تطوير جسم مضاد لاستهداف البروتين المتحور وإزالته من الجسم، إذ تمتلك HDI جسمًا مضادًا لمادة الرصاص mAB C6-17 وظيفته خفض مستوى بروتين هنتنجتين المتحور (mtHTT) في الدم والأعضاء والجهاز العصبي المركزي (CNS)، فضلاً عن تحسين الأداء الحركي في الفئران المتحولة وراثيًا التي يظهر فيها البروتين البشري المتحور. وبناءً على هذه النتائج، تعتزم HD Immune مواصلة تطوير الأجسام المضادة العلاجية البشرية لتقليل أعراض المرض عند المريض.
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