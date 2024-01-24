شركة HD Immune Gmbh تنشر أحدث البيانات ما قبل السريرية التي توصلت إليها

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعلن شركة HD Immune GmbH (HDI) الخاصة المتخصصة في مجال التكنولوجيا الحيوية التي تطور علاجات أجسام مضادة جديدة لمرض هنتنجتون، عن بدء مؤسسيها الدكتور Stefan Bartl والدكتور Lionel Wightman مرحلة العمليات التشغيلية. وقد حازت HDI على براءات اختراع وأصول برنامج مرض هنتنجتون من AFFiRiS AG. كما أنهت HDI جولة تمويل ما قبل التأسيس بالتعاون مع أحد رعاة الأعمال النمساويين، وحصلت على منحة ما قبل التأسيس من Austria Wirtschafts Service (AWS). علاوةً على ذلك، تعلن HDI عن مرحلة التطبيق الناجحة بالاستعانة ببرنامج Comet24 التابع للمركز النمساوي للتكنولوجيا الحيوية الصناعية (acib)، مما يسمح لشركة HDI بالتعاون مع معهد التكنولوجيا الحيوية الجزيئية (BOKU، جامعة الموارد الطبيعية وعلوم الحياة، فيينا) في برامج أبحاث HDI.

يعلق الدكتور Stefan Bartl، المدير التنفيذي لشركة HDI، قائلاً: "في ظل حيازة برنامج مرض هنتنجتون الذي عكفت على تطويره مسبقًا في AFFiRiS AG، تنطلق HD Immune إلى مرحلة جديدة محملة ببيانات ما قبل سريرية مذهلة للغاية توضح فعالية علاج النموذج المعدل وراثيًا لمرض هنتنجتون باستخدام الجسم المضاد الأحادي النسيلة C6-17، والذي جرى نشره مؤخرًا. ونحن بصدد بدء عملية جعل هذا الجسم المضاد مناسبًا للبشر حتى نتمكن من علاج المرضى، هادفين بذلك إلى إبطاء تطور المرض وبالتالي تحسين مستوى حياة المريض. حاليًا، لا تتوفر للمرضى علاجات يمكنها علاج بروتين هنتنجتين المتحور بشكل مباشر."

يمكن العثور على المنشور ما قبل السريري الجديد من HD Immune وتنزيله على صفحة الويب الخاصة بالشركة:

HD Immune ومرض هنتنجتون

يعد مرض هنتنجتون مرضًا تنكسيًا عصبيًا مميتًا تظهر أعراضه السريرية عادةً في العقد الرابع من العمر وتتطور محدثة تدهورًا عصبيًا ونفسيًا بالغًا للمريض. كما يعد مرض هنتنجتون اضطرابًا أحادي المنشأ نادرًا، حيث تؤدي الطفرة إلى ظهور بروتين هنتنجتين متحور (mtHTT) متغير هيكليًا يُشكل تجمعات في المخ.

تعمد شركة HD Immune إلى تطوير جسم مضاد لاستهداف البروتين المتحور وإزالته من الجسم، إذ تمتلك HDI جسمًا مضادًا لمادة الرصاص mAB C6-17 وظيفته خفض مستوى بروتين هنتنجتين المتحور (mtHTT) في الدم والأعضاء والجهاز العصبي المركزي (CNS)، فضلاً عن تحسين الأداء الحركي في الفئران المتحولة وراثيًا التي يظهر فيها البروتين البشري المتحور. وبناءً على هذه النتائج، تعتزم HD Immune مواصلة تطوير الأجسام المضادة العلاجية البشرية لتقليل أعراض المرض عند المريض.

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