Hero Motocorp تكشف النقاب عن خارطة طريق مستقبلية مثيرة في Hero World 2024

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- "يُعدُّ عام 2024 مميزًا حقًا حيث نحتفل بالذكرى الأربعين على تدشين Hero. واليوم، نبرز بشموخ كمنارة للإبداع والمشاريع الهندية، ونساهم بشكل كبير في إحياء قدرات التصنيع والهندسة والابتكار والبراعة التكنولوجية في بلادنا.

تمتد البصمة العالمية لشركة Hero MotoCorp اليوم إلى ما يقرب من 50 بلدًا في العديد من القارات، حيث لا تُعدُّ Hero مجرد علامة تجارية، ولكنها مثال ناصع لشموخ دولة الهند التي تخطو خطوات موثوقًا بها - تعكس أحوال الأمة ورؤيتها - متفائلة وديناميكية ومعتمدة على الذات وطموحة، بدعم رئيس وزرائنا الموقر - Shri Narendra Bhai ji Modi."

الدكتور Pawan Munjal

الرئيس التنفيذي – Hero MotoCorp

كشفت شركة Hero MotoCorp ، أكبر شركة مصنِّعة للدراجات البخارية والدراجات النارية في العالم، في ظل سعيها إلى إزاحة الستار عن الحدود الفاصلة التالية في مستقبل التنقُّل، اليوم عن الإصدار الثاني المرتقب من Hero World في مركز البحث والتطوير المتطور، مركز الابتكار والتكنولوجيا (CIT) في مدينة جايبور شمال الهند.

تحتل أحدث المركبات الجاهزة للإنتاج في قطاع محركات الاحتراق الداخلي، والحلول التي تركز على العملاء، والابتكارات التكنولوجية، مع التركيز بشدة على الكهرباء والاستدامة مركز الصدارة.



أعلنت بفخر عن دخولها فئة الوزن المتوسط بإطلاق الدراجة النارية Mavrick 440 . وبإطلاق Mavrick 440، تمهد التكنولوجيا الرائدة الجديدة الطريق نحو الابتكارات، ومزيج مثالي من التصميم الديناميكي، والموثوقية المميزة التي تشتهر بها شركة Hero MotoCorp.

تُنشَّط قطاع الدراجات من فئة 125cc بإطلاق Hero Xtreme 125R

عرضت النماذج الثلاثة الأولى من الدراجات النارية ذات الوقود المرن – Hero HF Deluxe، Splendor+ و Glamour التي تعتمد على مادة الإيثانول، وذلك تماشيًا مع مبادرة الوقود المرن التي أطلقتها الحكومة الهندية

طرحت Vida V1 Coupe التي توفر مزيجًا سلسًا يجمع بين التطبيق العملي والتعبير الشخصي وتصميمين للمركبات الكهربائية – Lynx و Acro . تم تطوير هذين المنتجين في مركز البحث والتطوير الأوروبي التابع للشركة - مركز التكنولوجيا بألمانيا

عرضت الدراجات النارية الجاهزة للإنتاج – the Xoom 125 و the Xoom 160 عرضت تصميم دراجة Concept 2.5R XTunt المميزة وعالية السعة

صرَّح السيد Niranjan Gupta ، الرئيس التنفيذي لشركة Hero MotoCorp ، قائلاً: "لا يقتصر معرض Hero World على عرض المركبات المتطورة فحسب؛ بل سيتم طرح مجموعة من الحلول المتقدمة التي تلبي الاحتياجات المتنوعة لعملائنا. بدءًا من الدراجات النارية المتميزة التي تعيد تجسيد مفهوم الأناقة إلى حلول التنقُّل الجماعي التي تلبي نبض الأمة، فإن التزامنا بالشمولية يظل راسخًا."

للاطّلاع على المزيد من المعلومات حول Hero MotoCorp :

الموقع الإلكترون | فيسبوك | تويتر | إنستجرام | يوتيوب | لينكد إن

صور / وسائط متعددة متوفرة على : 53887217/en

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.