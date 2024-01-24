Hero Motocorp تكشف النقاب عن خارطة طريق مستقبلية مثيرة في Hero World 2024

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- "يُعدُّ عام 2024 مميزًا حقًا حيث نحتفل بالذكرى الأربعين على تدشين Hero. واليوم، نبرز بشموخ كمنارة للإبداع والمشاريع الهندية، ونساهم بشكل كبير في إحياء قدرات التصنيع والهندسة والابتكار والبراعة التكنولوجية في بلادنا.
تمتد البصمة العالمية لشركة Hero MotoCorp اليوم إلى ما يقرب من 50 بلدًا في العديد من القارات، حيث لا تُعدُّ Hero مجرد علامة تجارية، ولكنها مثال ناصع لشموخ دولة الهند التي تخطو خطوات موثوقًا بها - تعكس أحوال الأمة ورؤيتها - متفائلة وديناميكية ومعتمدة على الذات وطموحة، بدعم رئيس وزرائنا الموقر - Shri Narendra Bhai ji Modi."
الدكتور Pawan Munjal
الرئيس التنفيذي – Hero MotoCorp
كشفت شركة Hero MotoCorp ، أكبر شركة مصنِّعة للدراجات البخارية والدراجات النارية في العالم، في ظل سعيها إلى إزاحة الستار عن الحدود الفاصلة التالية في مستقبل التنقُّل، اليوم عن الإصدار الثاني المرتقب من Hero World في مركز البحث والتطوير المتطور، مركز الابتكار والتكنولوجيا (CIT) في مدينة جايبور شمال الهند.
تحتل أحدث المركبات الجاهزة للإنتاج في قطاع محركات الاحتراق الداخلي، والحلول التي تركز على العملاء، والابتكارات التكنولوجية، مع التركيز بشدة على الكهرباء والاستدامة مركز الصدارة.
أعلنت بفخر عن دخولها فئة الوزن المتوسط بإطلاق الدراجة النارية Mavrick 440 . وبإطلاق Mavrick 440، تمهد التكنولوجيا الرائدة الجديدة الطريق نحو الابتكارات، ومزيج مثالي من التصميم الديناميكي، والموثوقية المميزة التي تشتهر بها شركة Hero MotoCorp. تُنشَّط قطاع الدراجات من فئة 125cc بإطلاق Hero Xtreme 125R عرضت النماذج الثلاثة الأولى من الدراجات النارية ذات الوقود المرن – Hero HF Deluxe، Splendor+ و Glamour التي تعتمد على مادة الإيثانول، وذلك تماشيًا مع مبادرة الوقود المرن التي أطلقتها الحكومة الهندية طرحت Vida V1 Coupe التي توفر مزيجًا سلسًا يجمع بين التطبيق العملي والتعبير الشخصي وتصميمين للمركبات الكهربائية – Lynx و Acro . تم تطوير هذين المنتجين في مركز البحث والتطوير الأوروبي التابع للشركة - مركز التكنولوجيا بألمانيا عرضت الدراجات النارية الجاهزة للإنتاج – the Xoom 125 و the Xoom 160 عرضت تصميم دراجة Concept 2.5R XTunt المميزة وعالية السعة
صرَّح السيد Niranjan Gupta ، الرئيس التنفيذي لشركة Hero MotoCorp ، قائلاً: "لا يقتصر معرض Hero World على عرض المركبات المتطورة فحسب؛ بل سيتم طرح مجموعة من الحلول المتقدمة التي تلبي الاحتياجات المتنوعة لعملائنا. بدءًا من الدراجات النارية المتميزة التي تعيد تجسيد مفهوم الأناقة إلى حلول التنقُّل الجماعي التي تلبي نبض الأمة، فإن التزامنا بالشمولية يظل راسخًا."
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