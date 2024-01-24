أمير القصيم يكرم 27 فائزا بالخط العربي

(MENAFN
- Al Watan) كرم أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، 27 فائزًا وفائزة في الأولمبياد الوطني للخط العربي والزخرفة الإسلامية لمسابقة ((نبي الرحمة))، التي شارك فيها أكثر من 150 طالبًا وطالبة يمثلون 47 إدارة تعليمية على مستوى المملكة، وذلك خلال تصفيات المرحلة النهائية التي تستضيفها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم.
واطلع على معرض الخط العربي، المقام في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، أمس الثلاثاء 11 رجب 1445هـ، وأشاد بالأعمال والمنتجات الطلابية التي تبرز الاهتمام والعناية بالخط العربي.
ونوه أمير منطقة القصيم بجهود ودور وزارة التعليم في تنمية المهارات الطلابية، وتعزيز مستوى العناية والانتماء للثقافة العربية ومعطياتها، المتمثلة في فنون وتشكيلات رسم الحرف العربي، من خلال البرامج والمسابقات المعرفية والمهارية، مشيدًا بمثل هذه المسابقات، ودورها في دعم وتعزيز الاهتمام والعناية بالخط العربي؛ لما يمثله من أهمية كبيرة وارتباط وثيق باللغة العربية، وتنمية مهارات الكتابة بفنون الخط العربي لدى الطلبة بمختلف المراحل التعليمية، التي تأتي مضامينها ومعانيها ضمن ((مسار مدح الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم))، واستثمار العبارات المتوافقة مع ذلك، للعناية بالخط العربي، وإبراز الجماليات الفنية والقيم التشكيلية للحرف العربي.
وكرم أمير القصيم، في ختام برنامج الأولمبياد الوطني للخط العربي والزخرفة الإسلامية لمسابقة ((نبي الرحمة))، خطاط كسوة الكعبة المشرفة مختار عالم، والخطاط مسعود حافظ، لمشاركتهما في تحكيم المسابقة. كما تم تكريم وزارة التعليم من خلال مدير عام النشاط الطلابي بالوزارة يوسف الحمود.
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