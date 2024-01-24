Wednesday, 24 January 2024 11:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمير القصيم يكرم 27 فائزا بالخط العربي

1/24/2024 2:22:36 PM
(MENAFN- Al Watan) كرم أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، 27 فائزًا وفائزة في الأولمبياد الوطني للخط العربي والزخرفة الإسلامية لمسابقة ((نبي الرحمة))، التي شارك فيها أكثر من 150 طالبًا وطالبة يمثلون 47 إدارة تعليمية على مستوى المملكة، وذلك خلال تصفيات المرحلة النهائية التي تستضيفها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم.
واطلع على معرض الخط العربي، المقام في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، أمس الثلاثاء 11 رجب 1445هـ، وأشاد بالأعمال والمنتجات الطلابية التي تبرز الاهتمام والعناية بالخط العربي.
ونوه أمير منطقة القصيم بجهود ودور وزارة التعليم في تنمية المهارات الطلابية، وتعزيز مستوى العناية والانتماء للثقافة العربية ومعطياتها، المتمثلة في فنون وتشكيلات رسم الحرف العربي، من خلال البرامج والمسابقات المعرفية والمهارية، مشيدًا بمثل هذه المسابقات، ودورها في دعم وتعزيز الاهتمام والعناية بالخط العربي؛ لما يمثله من أهمية كبيرة وارتباط وثيق باللغة العربية، وتنمية مهارات الكتابة بفنون الخط العربي لدى الطلبة بمختلف المراحل التعليمية، التي تأتي مضامينها ومعانيها ضمن ((مسار مدح الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم))، واستثمار العبارات المتوافقة مع ذلك، للعناية بالخط العربي، وإبراز الجماليات الفنية والقيم التشكيلية للحرف العربي.
وكرم أمير القصيم، في ختام برنامج الأولمبياد الوطني للخط العربي والزخرفة الإسلامية لمسابقة ((نبي الرحمة))، خطاط كسوة الكعبة المشرفة مختار عالم، والخطاط مسعود حافظ، لمشاركتهما في تحكيم المسابقة. كما تم تكريم وزارة التعليم من خلال مدير عام النشاط الطلابي بالوزارة يوسف الحمود.

MENAFN24012024000089011017ID1107764110

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث