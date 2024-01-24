5700 مستفيد من خدمات مكافحة التدخين

(MENAFN
- Al Watan) كشف تجمع القصيم الصحي أن عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية لبرنامج مكافحة التدخين بالتجمع للعام المنصرم 2023 بلغ 5700 مستفيد، وذكر تجمع القصيم الصحي أنه وفقا للإحصائية السنوية للبرنامج فقد بلغ عدد المستفيدين من الحملات التوعوية التي نفذها البرنامج في المعارض والمؤتمرات والفعاليات والأنشطة المختلفة بلغ 17050 مستفيدا.
وأضاف أن البرنامج شارك في 148 معرضاً تثقيفياً ومحاضرة توعوية على مدار العام الماضي توزعت على مختلف محافظات ومراكز منطقة القصيم، بالإضافة إلى مشاركته في الفعاليات التي أقيمت خارج المنطقة.
وبين التجمع أن البرنامج نفذ عدداً من الحملات ضمن حملات مكافحة التدخين والتوعية من أضراها الوخيمة على صحة الإنسان والمجتمع، تضمنت تقديم خدمات علاجية متنوعة استهدفت 872 جهة في القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة.
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