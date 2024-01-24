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5700 مستفيد من خدمات مكافحة التدخين

1/24/2024 2:22:36 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف تجمع القصيم الصحي أن عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية لبرنامج مكافحة التدخين بالتجمع للعام المنصرم 2023 بلغ 5700 مستفيد، وذكر تجمع القصيم الصحي أنه وفقا للإحصائية السنوية للبرنامج فقد بلغ عدد المستفيدين من الحملات التوعوية التي نفذها البرنامج في المعارض والمؤتمرات والفعاليات والأنشطة المختلفة بلغ 17050 مستفيدا.
وأضاف أن البرنامج شارك في 148 معرضاً تثقيفياً ومحاضرة توعوية على مدار العام الماضي توزعت على مختلف محافظات ومراكز منطقة القصيم، بالإضافة إلى مشاركته في الفعاليات التي أقيمت خارج المنطقة.
وبين التجمع أن البرنامج نفذ عدداً من الحملات ضمن حملات مكافحة التدخين والتوعية من أضراها الوخيمة على صحة الإنسان والمجتمع، تضمنت تقديم خدمات علاجية متنوعة استهدفت 872 جهة في القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة.

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