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7 أهداف تعزز اليوم الدولي للتعليم

1/24/2024 2:22:35 PM
(MENAFN- Al Watan) شاركت إدارة تعليم منطقة جازان في الاحتفاء باليوم الدولي للتعليم 2024، تحت شعار ((التعليم من أجل السلام الدائم))، وذلك من خلال تنفيذ حملة إعلامية عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للإدارة العامة، ومكاتب الإشراف، والمدارس والشاشات الإلكترونية، مستهدفة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم والأسر وأولياء الأمور والمجتمع.
وأوضح تعليم جازان أن اليوم الدولي للتعليم مناسبة سنوية للتأكيد على دوره الأساسي في بناء المجتمعات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تشارك المملكة في الاحتفاء باليوم الدولي للتعليم، تأكيدًا على دور التعليم في بناء المجتمعات وتحقيق التنمية والسلام في العالم.
وأشار تعليم جازان، إلى أن الاحتفاء باليوم الدولي للتعليم، يهدف إلى إبراز أهمية التعليم الجيد، وتعزيز القيم في نفوس الطلاب والطالبات والمجتمع، وتزويد الطلبة بالمعارف والقيم والمهارات اللازمة، ليصبحوا رسلًا للسلام وبناء المجتمعات، وتحقيق التنمية والسلام في العالم، إضافة إلى ترسيخ قيم الأمان، والعدالة، والتسامح، ونبذ التطرف.

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