7 أهداف تعزز اليوم الدولي للتعليم

(MENAFN
- Al Watan) شاركت إدارة تعليم منطقة جازان في الاحتفاء باليوم الدولي للتعليم 2024، تحت شعار ((التعليم من أجل السلام الدائم))، وذلك من خلال تنفيذ حملة إعلامية عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للإدارة العامة، ومكاتب الإشراف، والمدارس والشاشات الإلكترونية، مستهدفة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم والأسر وأولياء الأمور والمجتمع.
وأوضح تعليم جازان أن اليوم الدولي للتعليم مناسبة سنوية للتأكيد على دوره الأساسي في بناء المجتمعات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تشارك المملكة في الاحتفاء باليوم الدولي للتعليم، تأكيدًا على دور التعليم في بناء المجتمعات وتحقيق التنمية والسلام في العالم.
وأشار تعليم جازان، إلى أن الاحتفاء باليوم الدولي للتعليم، يهدف إلى إبراز أهمية التعليم الجيد، وتعزيز القيم في نفوس الطلاب والطالبات والمجتمع، وتزويد الطلبة بالمعارف والقيم والمهارات اللازمة، ليصبحوا رسلًا للسلام وبناء المجتمعات، وتحقيق التنمية والسلام في العالم، إضافة إلى ترسيخ قيم الأمان، والعدالة، والتسامح، ونبذ التطرف.
MENAFN24012024000089011017ID1107764108
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.