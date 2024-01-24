جرس إنذار فيلم سعودي يتصدر قائمة Netflix

(MENAFN
- Al Watan) حريق يلتهم ثانوية الـ2300..طالبات يركضن هلعاً من الدخان... أحداهن محتجزة داخل مستودع...معلمة تصارع الموت... حارس متغيب.. وباب مدرسة مغلق بقفل .
استطاع الفيلم السعودي ( جرس إنذار) بأحداثه المثيرة والشيقة وحبكتة الدرامية عالية الجودة أن ينال أعجاب ملايين المشاهدين ليحتل المركز الأول متصدرا قائمة الأعلى مشاهدة على المنصة العالميةNetflix.
حاول الفيلم كشف بعض القضايا والظواهر الاجتماعية المختلفة التي تمارس في المنزل أو في بيئة المدرسة ومن بينها "التنمر-الأهمال-الغدر-الخذلان -والتنشئة الاجتماعية القاسية والأيدلوجيا المتعصبة.." .
قصة الفلم مستوحاه من أحداث واقعية تمثلت في حرائق مدارس مأساوية ذهب ضحيتها عدد من الطالبات والمعلمات، وبنى على تلك الأحداث الواقعية أحداث أخرى خيالية لخدمة السياق الدرامي .
كتبت السيناريو والحوار السعودية الدكتورة بسمة بنت عبدالله المتخصصة في الجرائم والانحرافات السلوكية - تحديداً جرائم النساء -.. وتمكنت من جذب المشاهد لمتابعة احداث الفيلم بحثاً عن كيفيه اشتعال الحريق ومن الفاعل؟ لتفاجأ المشاهدين بشخصية غير متوقعة كانت سبب تلك الحادثة التي لاتزال عالقة في ذهن معاصريها ،وتكشف عن حقائق مؤلمة سعت مديرة المدرسة لإخفائها عن جهات التحقيق.
جرس إنذار بطولة ( شيماء الطيب، اضوى فهد، دارين البايض، خيرية ابو لبن، ،عائشة الرفاعي) وعدد من الممثلات الصاعدات.
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