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جرس إنذار فيلم سعودي يتصدر قائمة Netflix

1/24/2024 2:22:35 PM
(MENAFN- Al Watan) حريق يلتهم ثانوية الـ2300..طالبات يركضن هلعاً من الدخان... أحداهن محتجزة داخل مستودع...معلمة تصارع الموت... حارس متغيب.. وباب مدرسة مغلق بقفل .
استطاع الفيلم السعودي ( جرس إنذار) بأحداثه المثيرة والشيقة وحبكتة الدرامية عالية الجودة أن ينال أعجاب ملايين المشاهدين ليحتل المركز الأول متصدرا قائمة الأعلى مشاهدة على المنصة العالميةNetflix.
حاول الفيلم كشف بعض القضايا والظواهر الاجتماعية المختلفة التي تمارس في المنزل أو في بيئة المدرسة ومن بينها "التنمر-الأهمال-الغدر-الخذلان -والتنشئة الاجتماعية القاسية والأيدلوجيا المتعصبة.." .
قصة الفلم مستوحاه من أحداث واقعية تمثلت في حرائق مدارس مأساوية ذهب ضحيتها عدد من الطالبات والمعلمات، وبنى على تلك الأحداث الواقعية أحداث أخرى خيالية لخدمة السياق الدرامي .
كتبت السيناريو والحوار السعودية الدكتورة بسمة بنت عبدالله المتخصصة في الجرائم والانحرافات السلوكية - تحديداً جرائم النساء -.. وتمكنت من جذب المشاهد لمتابعة احداث الفيلم بحثاً عن كيفيه اشتعال الحريق ومن الفاعل؟ لتفاجأ المشاهدين بشخصية غير متوقعة كانت سبب تلك الحادثة التي لاتزال عالقة في ذهن معاصريها ،وتكشف عن حقائق مؤلمة سعت مديرة المدرسة لإخفائها عن جهات التحقيق.
جرس إنذار بطولة ( شيماء الطيب، اضوى فهد، دارين البايض، خيرية ابو لبن، ،عائشة الرفاعي) وعدد من الممثلات الصاعدات.

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