أوبنهايمر يتصدر قائمة المرشحين لجوائز الأوسكار 2024

MENAFN - Al Watan) كشفت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا،عن القائمة الرسمية للأفلام المرشحة لحفل الأوسكار الـ96 لعام 2024.

وتضم القائمة 8 فئات أساسية ومن المقرر أن يُقام الحفل على مسرح صموئيل غولدوين التابع لإكاديمية الفنون وعلوم التصوير.

وسيتم الإعلان عن المتوّجين بالجوائز في الحفل يوم الأحد الـ 10 مارس.

وتصدر فيلم "أوبنهايمر" للمخرج كريستوفر نولان قائمة ترشيحات جوائز الأوسكار بـ 13 جائزة.

من جهته حصل فيلم "باربي" للمخرجة غريتا غيرويغ على ثمانية ترشيحات وكان أداء فيلم "كائنات مسكينة" للمخرج يورغوس لانثيموس أفضل من المتوقع.

أما فيلم "تشريح السقوط" لجوستين تريت فيواصل تحقيق انتصاره الفني.

فئة أفضل فيلم

وفي هذه الفئة تتنافس أفلام: "الخيال الأمريكي" أو "أميركان فيكشن"، "تشريح السقوط" أو "أناتومي أوف إيه فول"، "باربي"، "الباقون" أو "ذا هولدوفرز"، "قتلة زهرة القمر" أو "كيلرز أوف ذا فلاور مون"، "مايسترو"، - "الحيوات السابقة" أو "باست لايفز"، "كائنات مسكينة" أو "بور ثينغز"، "منطقة الاهتمام" أو "ذا زون أوف إنترست"، "أوبنهايمر".



فئة أفضل ممثل

أما عن فئة أفضل ممثل فالمرشحين هم:

برادلي كوبر عن دوره في فيلم "مايسترو"

كولمان دومينغو عن دوره في فيلم "رستن"

بول جياماتي عن دوره في فيلم "ذا هولدوفرز"

كيليان مورفي عن دوره في فيلم "أوبنهايمر"

جيفري رايت عن دوره في فيلم "الخيال الأمريكي" أو "أميركان فيكشن"



فئة أفضل ممثلة

ليلي غلادستون عن دورها في فيلم "قتلة زهرة القمر" أو "كيلرز أوف ذا فلاور مون"

ساندرا هولر عن دورها في فيلم "تشريح السقوط" أو "أناتومي أوف إيه فول"

كاري موليغان عن دورها في فيلم "مايسترو"

إيما ستون عن دورها في فيلم "أشياء سيئة" أو "بور ثينكز"

آنيت بنينغ عن دورها في فيلم "نياد".

فئة أفضل مخرج

جوناثان غلايزر عن فيلمه "منطقة الإهتمام" أو "ذا زون أوف إنترست"

يورغوس لانثيموس عن فيلمه "كائنات مسكينة" أو "بور ثينغز"

كريستوفر نولان عن فيلمه "أوبنهايمر"

مارتن سكورسيزي عن فيله "قتلة زهرة القمر" أو "كيلرز أوف ذا فلاور مون"

جوستين تريت عن فيلمه "تشريح السقوط" أو "أناتومي أوف إيه فول"

فئة أفضل ممثلة مساعدة

إميلي بلانت عن دورها في فيلم "أوبنهايمر".

دانييل بروكس عن دورها في فيلم "اللون البنفسجي".

أمريكا فيريرا عن دورها في فيلم "باربي"

جودي فوستر عن دورها في فيلم "نياد"

دافين جوي راندولف عن دورها في فيلم "الباقون" أو "ذا هولدوفرز".



فئة أفضل ممثل مساعد

ستيرلنغ ك براون عن دوره في فيلم "الخيال الأمريكي" أو "أميركان فيكشن"

روبرت دي نيرو عن دوره في فيلم "قتلة زهرة القمر" أو "كيلرز أوف ذي فلاور مون"

روبرت داوني جونيور عن دوره في فيلم "أوبنهايمر" للمخرج كريستوفر نولان.

ريان غوسلينغ عن دوره في فيلم "باربي"

مارك روفالو عن دوره في فيلم "أشياء سيئة" أو "بور ثينكز"



فئة أفضل تصميم أزياء

في فئة الأفلام المتنافسة على جائزة أفضل تصميم نجد:

"باربي"، "قتلة زهرة القمر"، "نابليون"، "أوبنهايمر"، أشياء سيئة".



فئة أفضل مكياج وتصفيف الشعر

"غولدا"

"مايسترو"

"أوبنهايمر" للمخرج كريستوفر نولان

"أشياء سيئة"

"مجتمع الثلج" أو "ساسايتي أوف سنو"

أفضل سيناريو مقتبس

"الخيال الأمريكي" أو "أميريكان فيكشن"، "باربي"، "أوبنهايمر" "كائنات مسكينة" أو "بور ثينجز"، "منطقة الإهتمام" أو "ذا زون أوف إنترست".

أفضل سيناريو أصلي

في هذه الفئة تتنافس أفلام: "تشريح السقوط"، "الباقون"، "فنان قائد فرقة موسيقية"، "مايو-ديسمبر"، "حياة الماضي".

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

في هذه الفئة تتنافس أفلام: "رسالة إلى خنزير"، "خمس وتسعون حاسة"، "زينا الرسمي"، "الشراعي"، "انتهت الحرب"، والمستوحى من موسيقى جون ويوكو

فئة أفضل فيلم رسوم متحركة

-وفي هذه الفئة تتنافس أفلام "الصبي ومالك الحزين" أو "ذا بوي اند ذا هيرون"، "العناصر" أو "إلمينتال"، "نيمونا"، "سبايدرمان: أكروس ذا سبايدر-فيرس"، "أحلام إنسان آلي" أو "روبوت دريمز".

فئة أفضل فيلم أجنبي

وفي هذه الفئة نجد: "قائدي" أو "إيو كابيتانو-إيطاليا، "أيام مثالية" أو "بيرفكت دايز"، اليابان، "مجتمع الثلج" أو "سوسايتي أوف ذا سنو، إسبانيا، قاعة المعلمين" أو "ذا تيتشرز لاونج"، ألمانيا، بالإضافة إلى فيلم "منطقة الإهتمام" أو "ذا زون أوف إنترست".

فئة أفضل فيلم وثائقي

وفي هذه الفئة نجد: "بوبي واين: رئيس الشعب" أو "بوبي واين: ذا بيبولز بريزيدينت"، "الذاكرة الأبدية" أو"ذا إتيرنال ميموري"، "أربع بنات" أو "فور دوترز"، "أن تقتل نمرا" أو "تو كيل إيه تايغر"، "20 يوما في ماريوبول" أو "20 دايز إن ماريوبول".

فئة أفضل فيلم وثائقي قصير

وفي هذه الفئة نجد: "أبجديات حظر الكتب" أو "ذا إيه بي سيز أوف بوك بانينغ"، "آخر ورشة صيانة" أو "ذا لاست ريبير شوب"، "ناي ناي آند واي بو"، ""حلاق ليتل روك" أو "ذا باربر أوف ليتل روك"، "أيلاند إن بيتوين".

فئة أفضل موسيقى تصويرية

وفي هذه الفئة نجد: "الخيال الأمريكي" أو "أميركان فيكشن"،"إنديانا جونز ونداء القدر" أو "إنديانا جونز اند ذا دايل أوف ديستني"، "قتلة زهرة القمر" أو "كيلرز أوف ذا فلاور مون"، "أوبنهايمر"" "كائنات مسكينة" أو "بور ثينجز".

بالإضافة إلى جوائز أفضل أغنية أصلية، وأفضل صوت وأفضل ديكور، وأفضل تصوير وأفضل مؤثرات بصرية وأفضل مونتاج.