Wednesday, 24 January 2024 11:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جمعية البر الخيرية بمغينية تنوع برامجها الخيرية في العام الجاري

1/24/2024 2:22:35 PM
(MENAFN- Al Watan) قدمت جمعية البر الخيرية بمغينية عددًا من البرامج والخدمات الخيرية منذ انطلاقها في 2013 كأحد الجمعيات الخيرية البارزة في محافظة رابغ، والتي ساهمت في مساعدة المئات من الأسر المتعففة بمركز مغينية.
وجاء مشروع "السلة الغذائية" على رأس أهم المشاريع الخيرية، التي أطلقتها الجمعية منذ تأسيسها، وتقدم السلال الغذائية سلة غذائية شهرية للأهالي، حتى أصبحت من خلال البطاقات الذكية للعديد من الأسر المحتاجة طوال العام.
واعتمدت فلسفة البرنامج منذ انطلاقه في المراحل التأسيسية الأولى للجمعية، على دعم الأسر محدودة الدخل من خلال التكفل باحتياجاتها من السلع الغذائية.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج "السلة الغذائية" حقق نجاحاً ملحوظًا، وحفز استراتيجية الجمعية الخاصة بكفالة الأسر المحتاجة ورعايتها، ليتصدر حجم نفقات الجمعية على مدار عام 2022 وعام 2023.
وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمغينية الأستاذ صالح بن حزاب البلادي، إن الجمعية تولي اهتمامًا خاصًا بنشاطها الخيري "السلة الغذائية"، وذلك من خلال استراتيجية خاصة وضعتها للبرنامج يراعى فيها تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المستهدفة.
وبيّن "رئيس مجلس إدارة الجمعية أن البرنامج يستهدف أيضًا التوعية بالغذاء الصحي؛ وذلك من خلال الحرص على اختيار مكونات السلة بعناية فائقة لتضمن احتياج المستفيد وتوفير السلع الأساسية لهم عن طريق بطاقة ذكية يتم شحنها شهريا لتكفي احتياجاتهم من الأرز والسكر والزيت والبقوليات والبروتينات، والخضروات والفاكهة، ومنتجات الألبان وغيرها من السلع الضرورية.
من جانب آخر، يبرز برنامج "سقيا الماء" من ضمن الخدمات الخيرية الرئيسية للجمعية، مستهدفة من خلاله توفير تأمين مياه الشرب للأيتام والأرامل والأسر المحتاجة.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمغينية الأستاذ سعيد عبد العالي البلادي أن المشروع لا يركز على توفير الماء النقي للأسر فقط ، بل يسعي لنقل الماء للمنازل البعيدة عن الاحياء وتوفير خزانات مياه كبيرة وبرادات الماء لتوفير الماء البارد.
وأشار إلى أن الجمعية حرصت على تنويع الخدمات، لتوسيع دورها في دعم الأسر، لتشمل بناء المنازل وترميمها، وتفريج الكرب، وإفطار الصائمين من زوار بيت الله الحرام في مكة المكرمة، وكسوة الشتاء وكسوة العيد، ومساعدات الزواج وصدقات اللحوم وكفالة الأرامل والأيتام، والرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن تنوع انشطتها ساهم في رفع موازنتها التقديرية للعام الجاري.
يذكر أن جمعية البر الخيرية بمغينية تعتبر أحد أبرز الجمعيات الخيرية بمحافظة رابغ، والتي تأسست عام 2013 بمنطقة مكة المكرمة؛ وتبنت العديد من المشروعات الخيرية لمساعدة الأسر المحتاجة منذ تأسيسها، كما أسهمت في تلبية الاحتياجات المجتمعية للأرامل والاطفال، ومساعدة كبار السن وذوي

MENAFN24012024000089011017ID1107764104

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث