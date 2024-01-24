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زاردون وجهة نيوم الداعمة للسياحة البيئية الفاخرة

1/24/2024 2:22:35 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن مجلس إدارة نيوم عن إطلاق ((زاردون))، المنتجع الحصري والملاذ الطبيعي للاسترخاء الذي سيسهم في ترميم البيئة المحيطة به وإعادة الحياة إليها، وبما يدعم جهود نيوم لتطوير السياحة البيئية الفاخرة في المملكة.
ويعد ((زاردون)) الوجهة الساحلية الأحدث لنيوم، وصمم ليمزج بين الفخامة المعاصرة والجمال الطبيعي الأخّاذ، وليتكامل مع عددٍ من الوجهات الساحلية الأخرى التي يجري تطويرها ضمن المشاريع الأخرى في جميع أنحاء منطقة نيوم.
4 مبان فائقة الفخامة
ويطل منتجع ((زاردون)) الطبيعي على المياه الفيروزية لخليج العقبة، وسيضم أربعة مبان مميزة وفائقة الفخامة، وستندمج جميعها بشكلٍ متناغم مع المناظر الطبيعية المحيطة، وتتميز وجهة ((زاردون)) بوصفها من المواقع الأكثر فرادة، التي تمزج الرفاهية مع الطبيعة الخلابة، وتهدف إلى تقديم أرقى تجارب السياحة البيئية

وستمتد الوجهة الجديدة من الجبال إلى الشاطئ على مساحة أربعة كيلومترات مربعة، وصُمِّمَت بعناية، لتشكل ملاذًا يحافظ على تنوع بيئتها الغنية بالنباتات والحيوانات المحلية، وسيتمكن الزوار من التعرف على جمالها الخلاب عبر ((مركز التجربة)) المتطور، الذي يتضمن منصة مراقبة تتمتع بإطلالةٍ بانورامية بزاوية 360 درجة، تتيح للزوار مشاهدة تفاصيل الحياة البرية والتمتع بالمشاهد الطبيعية للبيئة المحيطة.
100 غرفة وجناح
وستضم ((زاردون)) ثلاثة فنادق بوتيك فاخرة، تحتوي على 100 غرفة وجناح، مصممة وفق رؤية مستقبلية تعزز الاستدامة للحفاظ على هذه البيئة التي يجري تطويرها لأول مرة، وسيلتزم كل فندق بنهجٍ مختلف عن الآخر لتقديم تجارب متميزة للضيوف، مع الاستمتاع بإطلالاتٍ مذهلة على أسفل الوادي وشاطئ البحر.
وستقدم ((زاردون)) تجارب المشي لمسافاتٍ طويلة وركوب الدراجات الجبلية وتسلق الصخور، وغيرها من الأنشطة الرياضية والترفيهية الأخرى، بما في ذلك مشاهدة النجوم والتأمل واليوغا، إضافة إلى ذلك، سيُشَجَّع الزوار على الانضمام إلى البرامج التعليمية والميدانية حول حماية الطبيعة والحفاظ عليها، وإعادة توطين الكائنات الحية فيها.
وينضم مشروع ((زاردون)) إلى أحدث المشاريع التي أُعْلِن عنها مؤخرًا من قبل نيوم، ومنها ((ليجا)) و((إيبكون)) و((سيرانا)) و((أوتامو)) و((نورلانا)) و((أكويلم))، التي تعد وجهات سياحية مستدامة على خليج العقبة، وتجسد جميعها التزام نيوم بتحقيق التقدم المستدام.
إستراتيجية الاستدامة لـ ((زاردون))
- أساليب رائدة للحفاظ على البيئة
- تطوير الواحات لدعم الموائل الطبيعية المتنوعة
- إعادة إحياء البيئة الطبيعية من الأشجار والنباتات والحيوانات المحلية
- نظام بيئي بحري نابض بالحياة
- الحفاظ على الشعاب المرجانية وأنواع الأحياء البحرية في خليج العقبة

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