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العلا تتعاون مع شركات جديدة لإدارة الوجهات السياحية

1/24/2024 2:22:35 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت العلا عن إضافة مجموعة من الشركات الجديدة لإدارة الوجهات السياحية إلى قائمة شركائها المفضّلين للسفر، في خطوة تعكس القدرة المتنامية لهذه المدينة العريقة على جذب المزيد من المسافرين الدوليين الذين يبحثون عن تجارب سفر غنية وفريدة من نوعها.
وستساعد هذه الشركات الجديدة بعملها في وجهة العلا مكاتب السفريات وشركات تنظيم الجولات السياحية من حول العالم في تنظيم مسارات السفر المتكاملة بكافة تفاصيلها، بما في ذلك خدمات النقل والإقامة في الفنادق والمطاعم والتجارب المميزة.
يضمّ مجموع الشركات الجديدة خمس شركات وهم: "أبركرومبي آند كينت" و"إكسو للسفريات" و"تترابايلون" و"دي إم سي آرابيا" و"استكشف السعودية"، بالأضافة لشركات إدارة الوجهات السياحية المسجلة من قبل، وهي "جو زاهد" و"ذا ترافيلينج بانثر" و"دليل العلا"، وبذلك، يصبح العدد الإجمالي للشركات المفضّلة لإدارة الوجهات السياحية في العلا ثماني شركات، والتي تزوّد وكلاء السفر والزوّار بمجموعة متنوّعة من الخدمات المتخصّصة.
وصرحت ميلاني دي سوزا، المدير التنفيذي لتسويق الوجهات السياحية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا قائلة: "شركاؤنا الموثوقون هم واجهتنا التي تعكس مدى غنى وتنوّع التجارب السياحية التي توفّرها العلا للزوّار، والتي تشمل الفنون والثقافة والتراث والمغامرات والمناظر الطبيعية وتجارب الاستجمام وغيرها الكثير. ويسرّنا جداً أن نرحّب بانضمام هذه الشركات إلى قائمة شركائنا المعتمدين، والذين وقع الاختيار عليهم لما يقدّمونه من خدمات متخصّصة ضمن أسواقنا الجغرافية العشرة التي تحظى بالأولوية للتسويق. وبينما تواصل العلا ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية فاخرة على المستوى العالمي، نتطلع إلى بناء المزيد من الشراكات المثمرة مع كافة الجهات العاملة في مجال السفر."
يذكر أن مطار العلا الدولي يستقبل رحلات محلية مباشرة من العلا إلى الرياض وجدّة والدمام ورحلات دولية من دبي والدوحة، وذلك إلى جانب الرحلات الموسمية المسيّرة من القاهرة وعمّان.
ويمكن للزوّار أيضاً الاستمتاع بتجارب إقامة تُعدّ عنواناً للضيافة الفاخرة من خلال مجموعة واسعة ومتنوّعة من الفنادق والمنتجعات المحلية، بما فيها منتجعات "هابيتاس العلا" و"بانيان تري العلا" و"كلاود 7 ريزيدنس" ومنتجع "شادن"، بينا سيتم قريباً افتتاح فندق دار طنطورة الصديق للبيئة والمُشغَل بإدارة مجموعة ذا هاوس للفنادق في البلدة القديمة، بالإضافة لفندق بوتيك الحِجر.
كما تحظى العلا بأهمية عالمية ملحوظة، حيث تضمّ مجموعة كبيرة من المعالم الرئيسية التي تشمل موقع الحِجر، وهو أول موقع للتراث العالمي لليونسكو في المملكة العربية السعودية، والبلدة القديمة في العلا، الحاصلة على تصنيف منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة ضمن قائمة أفضل القرى السياحية في العالم لعام 2022، وموقع جبل عكمة، المكتبة المفتوحة والمعترف به كموقع تراثي مسجل في سجلّ "ذاكرة العالم" لليونسكو، باللإضافة إلى واحة العلا ذات المناظر الطبيعية الخلابة، والتي تضمّ مسارات مخصّصة للمشي تصطفّ على جانبيها أشجار النخيل وبساتين الفاكهة.

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