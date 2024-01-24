محافظ الأحساء يرعى حفل مجتمع الأعمال

(MENAFN
- Al Watan) رعى محافظ الأحساء، الأمير سعود بن طلال بن بدر، مساء أمس، حفل الاستقبال السنوي لمجتمع الأعمال بغرفة الأحساء، بحضور ممثلي منشآت القطاع الخاص ورجال وسيدات الأعمال، ومشاركة شركاء الغرفة من الجهات الحكومية، وذلك في قاعة الشيخ سليمان الحماد -رحمه الله- بمقر الغرفة.
وكرّم محافظ الأحساء، خلال الحفل، الشركاء الإستراتيجيين والرعاة والداعمين للغرفة وبرامجها ومبادراتها وفعالياتها المتنوعة. كما شاهد سموّه عرضًا مرئيًا بعنوان ((حصاد الغرفة لعام 2023)) الذي وثّق مشاريع الغرفة وبرامجها، وأبرز مبادراتها وإنجازاتها خلال العام الماضي، تحقيقًا لمُستهدفات إستراتيجيتها الجديدة. كما تجوّل سموه داخل مرافق الغرفة ومكاتبها، والتقى رجال وسيدات الأعمال.
شهد الحفل، الذي درجت على تنظيمه الغرفة سنويًا، ويهدف لتعزيز علاقاتها في الوسط الاقتصادي، وتأكيد دورها في خدمة مجتمع قطاع الأعمال وتنميته، وتعميق أواصر الروابط والعلاقات بين رواد العمل الاقتصادي ومنسوبي قطاع الأعمال، حضورًا لافتًا من رجال وسيدات الأعمال، وكبار ممثلي الشركات والهيئات والمؤسسات، وجرى خلاله تدشين إستراتيجية الغرفة، وعرض قيمها وأهدافها ومبادراتها وبعض أبرز
وثمَّن رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء عبدالعزيز الموسى، في كلمته، رعاية سمو محافظ الأحساء الحفل، وتشريفه لقاء منسوبي قطاع الأعمال، ما يعكس دعم سموّه المستمر دور الغرفة في خدمة وتنمية مجتمع واقتصاد الأحساء، مؤكدًا عناية واهتمام سموّه الكبير بدعم قطاع الأعمال، وتمكين شباب وشابات الأحساء من أجل مضاعفة إسهاماتهم في تنمية المجتمع والاقتصاد، ودعم مسيرة النمو والتنمية التي تشهدها بلادنا الغالية.
وأشار إلى أن الغرفة تعمل جاهدة لتلبية التوقعات العالية تأكيدًا لمكانتها من بين أكثر الغرف التجارية على مستوى المملكة تأثيرًا وأثرًا في تنمية وتطوير قطاعات أعمالها ومجتمعها، موضحًا أن نسبة نمو أعداد المشتركين فيها بلغت خلال السنوات العشر الأخيرة 140%، بمتوسط نسبة نمو سنوية يبلغ 14%، ووصلت أعداد المشتركين فيها نحو 40 ألف مشترك بنهاية العام الماضي 2023.
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