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محافظ الأحساء يرعى حفل مجتمع الأعمال

1/24/2024 2:22:34 PM
(MENAFN- Al Watan) رعى محافظ الأحساء، الأمير سعود بن طلال بن بدر، مساء أمس، حفل الاستقبال السنوي لمجتمع الأعمال بغرفة الأحساء، بحضور ممثلي منشآت القطاع الخاص ورجال وسيدات الأعمال، ومشاركة شركاء الغرفة من الجهات الحكومية، وذلك في قاعة الشيخ سليمان الحماد -رحمه الله- بمقر الغرفة.
وكرّم محافظ الأحساء، خلال الحفل، الشركاء الإستراتيجيين والرعاة والداعمين للغرفة وبرامجها ومبادراتها وفعالياتها المتنوعة. كما شاهد سموّه عرضًا مرئيًا بعنوان ((حصاد الغرفة لعام 2023)) الذي وثّق مشاريع الغرفة وبرامجها، وأبرز مبادراتها وإنجازاتها خلال العام الماضي، تحقيقًا لمُستهدفات إستراتيجيتها الجديدة. كما تجوّل سموه داخل مرافق الغرفة ومكاتبها، والتقى رجال وسيدات الأعمال.
شهد الحفل، الذي درجت على تنظيمه الغرفة سنويًا، ويهدف لتعزيز علاقاتها في الوسط الاقتصادي، وتأكيد دورها في خدمة مجتمع قطاع الأعمال وتنميته، وتعميق أواصر الروابط والعلاقات بين رواد العمل الاقتصادي ومنسوبي قطاع الأعمال، حضورًا لافتًا من رجال وسيدات الأعمال، وكبار ممثلي الشركات والهيئات والمؤسسات، وجرى خلاله تدشين إستراتيجية الغرفة، وعرض قيمها وأهدافها ومبادراتها وبعض أبرز

وثمَّن رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء عبدالعزيز الموسى، في كلمته، رعاية سمو محافظ الأحساء الحفل، وتشريفه لقاء منسوبي قطاع الأعمال، ما يعكس دعم سموّه المستمر دور الغرفة في خدمة وتنمية مجتمع واقتصاد الأحساء، مؤكدًا عناية واهتمام سموّه الكبير بدعم قطاع الأعمال، وتمكين شباب وشابات الأحساء من أجل مضاعفة إسهاماتهم في تنمية المجتمع والاقتصاد، ودعم مسيرة النمو والتنمية التي تشهدها بلادنا الغالية.
وأشار إلى أن الغرفة تعمل جاهدة لتلبية التوقعات العالية تأكيدًا لمكانتها من بين أكثر الغرف التجارية على مستوى المملكة تأثيرًا وأثرًا في تنمية وتطوير قطاعات أعمالها ومجتمعها، موضحًا أن نسبة نمو أعداد المشتركين فيها بلغت خلال السنوات العشر الأخيرة 140%، بمتوسط نسبة نمو سنوية يبلغ 14%، ووصلت أعداد المشتركين فيها نحو 40 ألف مشترك بنهاية العام الماضي 2023.

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