Wednesday, 24 January 2024 11:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحقيل يدشن المنصة الرقمية للفرص الاستثمارية الكبرى في عسير

1/24/2024 2:22:34 PM
(MENAFN- Al Watan) تفقد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل اليوم، لمتابعة سير الأعمال بالمشاريع التنموية في منطقة عسير، والوقوف على آخر المستجدات في مشروع "بهجة" وملف "معالجة التشوه البصري"، وذلك بحضور أمين المنطقة عبدالله الجالي وعدد من قيادات الوزارة والأمانة.
والتقي الحقيل في مستهل زيارته للمنطقة بقيادات ومسؤولي الأمانة ورؤساء البلديات في عسير، للوقوف على مستوى الإنجاز في عدد من المشاريع التنموية ومعالجة التحديات، بالإضافة إلى الاطلاع على الخطط التطويرية التي رسمتها أمانة المنطقة؛ لتعزيز التنمية الحضرية والارتقاء بالخدمات البلدية بعسير، وخطة وكالة الاستثمار في تنمية النشاطات الاقتصادية في المنطقة ودعم المستثمرين.
كما التقى عددًا من المستثمرين ورجال الأعمال في منطقة عسير، حيث ناقش اللقاء الفرص الاستثمارية التي توفرها الوزارة في القطاعين البلدي والإسكاني ضمن البرامج والمبادرات التنموية الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكداً سعي الوزارة لتحفيز الاستثمار في القطاع وتوفير التسهيلات للمستثمرين كافة.
بعد ذلك، دشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المنصة الرقمية للفرص الاستثمارية الكبرى بمنطقة عسير لمشاريع بقيمة 3.7 مليارات ريال، كما زار المختبر الهندسي للعينات؛ الذي يُعنى باختبارات التربة والإسفلت والخرسانة، واطلع على الخطة التشغيلية وآلية عمل المختبر، حيث أُجريت اختبارات لأكثر من 8 آلاف عينة خلال العام الماضي، منوهاً بأهميته لضمان تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفق أعلى مواصفات الجودة.
كما زار الوزير معرض العينات الحضرية الذي يحتضن أدوات لمشاريع الحدائق والطرق والإنارة والكباري والإنفاق وواجهات المباني ولوحات الطرق والمباني لأكثر من 45 شركة متخصصة، كما يضم أحدث التقنيات المستخدمة في مشاريع المنطقة، حيث يعد المعرض الأول من نوعه في عسير.
ووقف خلال جولته التفقدية على مشروع تطوير حديقة الأندلس؛ التي تُعد من أكبر حدائق أبها، إذ يهدف المشروع لأن تكون الحديقة مفتوحة ومفعمة بالأنشطة الترفيهية، ودمجها بمجموعة من الخدمات المبتكرة وفقاَ لأعلى المواصفات، لجعلها نموذجاً من نماذج تحسين المشهد الحضري وأنسنة المدن ضمن مستهدفات برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030.
يذكر أن زيارة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى عسير تأتي ضمن سلسلة من الزيارات التفقدية التي يجريها معاليه في مختلف مدن ومحافظات ومناطق المملكة، للوقوف المشروعات والمبادرات والبرامج الخاصة بالوزارة في القطاعين البلدي والإسكاني، والاطلاع على سير الأعمال بالمشاريع التنموية.

MENAFN24012024000089011017ID1107764099

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث