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صور جوية للسعودية منذ عام 1950

1/24/2024 2:22:34 PM
(MENAFN- Al Watan) نشرت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية نماذج من أعمال مشروع الصور الجوية التاريخية المصححة للمملكة الملتقطة بالتصوير الجوي لمناطق مختلفة وعلى فترات زمنية متعددة ومتفاوتة.
وتوضح الصور التغيرات التي طرأت على تلك المناطق من تطور حضري أو غطاء نباتي أو خلافه، وتكمن أهمية الصور التاريخية في أنها تحفظ تاريخ تلك المناطق وتوضح مراحل (164,484) صورة من عام 1950 إلى عام 1980، التي تم جمعها بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وتم العمل على مشروع الصور الجوية التاريخية المصححة من خلال معالجة الصور وإسقاطها على نظام الإحداثيات المرجعية، وتجميع الصور الجوية (Mosaic) بحسب المنطقة وسنة الإنتاج ومقياس الرسم.
ويهدفُ المشروع إلى استخدام الصور الجوية المصححة كمرجع تاريخي يوضح التغيرات التي حدثت في المناطق الحضرية والريفية. وتُنشر بيانات هذا المشروع عبر المنصة الجيومكانية للهيئة على صيغة صور جوية مجمعة ومصححة بإحداثيات مقروءة رقمياً.
يُذكر أن الهيئة تعمل على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعماله والارتقاء به والإشراف عليه بما يُحقق الجودة وتحسين الأداء وفق المعايير


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