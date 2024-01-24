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تحذير من تقلبات جوية تؤثر على معظم مناطق المملكة

1/24/2024 2:22:34 PM
(MENAFN- Al Watan) دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من التقلبات الجوية المؤثرة على معظم مناطق المملكة، من يوم غد الخميس وحتى يوم الاثنين المقبل.
وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار خفيفة الى متوسطة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل العاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم، ومناطق عسير وجازان والباحة وتبوك والحدود الشمالية والشرقية والجوف.

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