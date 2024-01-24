Wednesday, 24 January 2024 11:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إنجاز تاريخي لأسود الرافدين

1/24/2024 2:22:34 PM
(MENAFN- Al Watan) نجح منتخب العراق في تحقيق العلامة الكاملة للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بكأس آسيا، بعد أن سجل انتصاره الثالث تواليا بالنسخة الحالية المقامة في قطر.
وتمكن أسود الرافدين من الانتصار على فيتنام 3 /2 في المواجهة التي شهدها ملعب إستاد جاسم بن حمد، لحساب الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بكأس آسيا المقامة حاليا في قطر.
سجل لأسود الرافدين ريبين سولاقا ((47))، وأيمن حسين ((73، و90 +12 ضربة جزاء))، ولفيتنام بوي هوانج ((42))، وهاي((90+1)).
وبهذا الانتصار رفع العراق رصيده إلى 9 نقاط متصدرا مجموعته بالعلامة الكاملة، وودعت فيتنام البطولة دون أي نقطة.
ولم يسبق للعراق أن حقق العلامة الكاملة بدور المجموعات في مشاركاته السابقة، حتى النسخة التي جرت 2007، ونال لقبها، تأهل حينها إلى الدور ربع النهائي بـ5 نقاط من تعادلين مع تايلاند وعمان، وانتصار على أستراليا.

MENAFN24012024000089011017ID1107764096

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث