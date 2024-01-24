إنجاز تاريخي لأسود الرافدين

(MENAFN
- Al Watan) نجح منتخب العراق في تحقيق العلامة الكاملة للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بكأس آسيا، بعد أن سجل انتصاره الثالث تواليا بالنسخة الحالية المقامة في قطر.
وتمكن أسود الرافدين من الانتصار على فيتنام 3 /2 في المواجهة التي شهدها ملعب إستاد جاسم بن حمد، لحساب الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بكأس آسيا المقامة حاليا في قطر.
سجل لأسود الرافدين ريبين سولاقا ((47))، وأيمن حسين ((73، و90 +12 ضربة جزاء))، ولفيتنام بوي هوانج ((42))، وهاي((90+1)).
وبهذا الانتصار رفع العراق رصيده إلى 9 نقاط متصدرا مجموعته بالعلامة الكاملة، وودعت فيتنام البطولة دون أي نقطة.
ولم يسبق للعراق أن حقق العلامة الكاملة بدور المجموعات في مشاركاته السابقة، حتى النسخة التي جرت 2007، ونال لقبها، تأهل حينها إلى الدور ربع النهائي بـ5 نقاط من تعادلين مع تايلاند وعمان، وانتصار على أستراليا.
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