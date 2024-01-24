الساموراي يعبر بثلاثية

(MENAFN
- Al Watan) بلغ منتخب اليابان ثمن نهائي كأس آسيا بفوزه على إندونيسيا 1/3، في اللقاء الذي جمعهما على إستاد الثمامة، لحساب الجولة الأخيرة، لدور المجموعات.
سجل للساموراي أياسي أويدا ((6 ركلة جزاء، 52))، ولاعب إندونيسيا جاستن هوبنر بالخطأ في مرماه ((88))، ولإندونيسيا ساندي ولش ((90+1)).
وتأهل اليابان لدور الـ16، من المركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما صعد منتخب العراق في الصدارة بالعلامة الكاملة بفضل فوزه على فيتنام 2/3.
MENAFN24012024000089011017ID1107764095
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.