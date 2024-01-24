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الساموراي يعبر بثلاثية

1/24/2024 2:22:34 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ منتخب اليابان ثمن نهائي كأس آسيا بفوزه على إندونيسيا 1/3، في اللقاء الذي جمعهما على إستاد الثمامة، لحساب الجولة الأخيرة، لدور المجموعات.
سجل للساموراي أياسي أويدا ((6 ركلة جزاء، 52))، ولاعب إندونيسيا جاستن هوبنر بالخطأ في مرماه ((88))، ولإندونيسيا ساندي ولش ((90+1)).
وتأهل اليابان لدور الـ16، من المركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما صعد منتخب العراق في الصدارة بالعلامة الكاملة بفضل فوزه على فيتنام 2/3.

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