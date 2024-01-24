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فارس الجنوب ينوع تحضيراته

1/24/2024 2:22:34 PM
(MENAFN- Al Watan) نوع مدرب ضمك، الروماني كوزمين كونترا تحضيرات فارس الجنوب، خلال المعسكر الإعدادي الذي يقيمه في أبوظبي، استعدادا لاستئناف دوري روشن السعودي في الـ15 من فبراير المقبل، وخصص كوزمين الفترة الصباحية لتدريبات لياقية، وشهدت الحصة المسائية تدريبات فنية.

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