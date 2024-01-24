فارس الجنوب ينوع تحضيراته
التاريخ
1/24/2024 2:22:34 PM
(MENAFN
- Al Watan) نوع مدرب ضمك، الروماني كوزمين كونترا تحضيرات فارس الجنوب، خلال المعسكر الإعدادي الذي يقيمه في أبوظبي، استعدادا لاستئناف دوري روشن السعودي في الـ15 من فبراير المقبل، وخصص كوزمين الفترة الصباحية لتدريبات لياقية، وشهدت الحصة المسائية تدريبات فنية.
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