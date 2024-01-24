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ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوستاريكا

1/24/2024 2:22:33 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رسالة خطية، من رئيس جمهورية كوستاريكا رودريغو تشافيز روبلز، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.
وتسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال استقباله اليوم بمقر الوزارة في الرياض، وزير الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا أرنولدو أندريه تينوكو.
وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.

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