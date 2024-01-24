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وفد ليبي يزور بيروت لهذا السبب

1/24/2024 2:22:33 PM
(MENAFN- Al Watan) سافر وفد ليبي إلى لبنان هذا الأسبوع لبحث إمكانية الإفراج عن هانيبال القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، ومصير الإمام موسى الصدر الذي اختفى في ليبيا قبل أكثر من 40 عاما.
ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قال مسؤولو قضاء وأمن إن المحادثات تهدف لإعادة تنشيط الاتفاق بين لبنان وليبيا، الذي تم التوصل إليه عام 2014 للتعاون في التحقيق بشأن مصير الصدر، الذي اختفى عام 1978، والذي تعتقد عائلته أنه ربما لا يزال على قيد الحياة داخل سجن ليبي، على الرغم من اعتقاد معظم اللبنانيين أن الصدر، الذي يبلغ من العمر 94 عاما الآن، قد توفى.
ويقبع هانيبال القذافي في سجن داخل لبنان منذ عام 2015 بعد اختطافه من سوريا، حيث كان يعيش كلاجئ سياسي، للمطالبة بمعلومات عن مصير الصدر.
وأطلقت السلطات اللبنانية سراح هانيبال من أيدي الخاطفين، لكنها اعتقلته بعد ذلك واتهمته بتكتم معلومات عن اختفاء الصدر.
وقال مسؤول قانوني لبناني مطلع على القضية إن الوفد غادر بيروت بعد أن أمضى عدة أيام، حيث التقى وزير العدل وقاض يرأس لجنة التحقيق في اختفاء الصدر.

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