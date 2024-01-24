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السعودية تستعرض قدراتها في معرض الدفاع العالمي 2024

1/24/2024 2:22:33 PM
(MENAFN- Al Watan) تشارك وزارة الدفاع بصفتها شريك رئيسي في النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي 2024، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، تحت رعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الفترة 04 - 08 فبراير المقبل في الرياض.
وترتكز مشاركة وزارة الدفاع من خلال جناحها في المعرض على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في: إرثها وتحولاتها التاريخية، وقدراتها وإمكاناتها الدفاعية والعسكرية، إلى جانب مستقبلها وبرنامج تطويرها.
وسيشارك عدد من كبار قادة وزارة الدفاع في ندوات وجلسات النقاش في منتدى مستقبل الدفاع الذي يُعقد على هامش المعرض، وذلك بحضور كبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين وقيادات الشركات العالمية والمحلية. وستقدم طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة، وطائرات فريق ((الصقور السعودية))، عروضًا جوية متنوعة خلال أيام معرض الدفاع العالمي، إضافة إلى مشاركة الخدمات الصحية بوزارة الدفاع بعيادات تضم كوادر طبية وصحية؛ لتقديم الرعاية الطبية للمشاركين وزائري المعرض.
وقال مدير الإدارة العامة للتواصل الإستراتيجي بوكالة وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية عبدالرحمن بن سلطان السلطان: إن محور ((الإرث)) يتناول نشأة الوزارة وما شهدته من تطورات وتحولات تاريخية، وذلك من خلال التعريف بالتسلسل التاريخي والزمني لمراحل تطوير الجيش السعودي منذ نشأته، إلى جانب إبراز جهود الوزارة الإنسانية.
وأوضح أن محور ((القدرات)) في جناح وزارة الدفاع سيركز على إظهار قدرات وإمكانات أفرع القوات المسلحة، وسيسلط الضوء على مركز الدراسات والأبحاث الإستراتيجية الدفاعية، إلى جانب التعريف ببوابة الموردين التي تهدف إلى تسهيل التواصل مع الموردين المحتملين لتلبية احتياجات الشراء المستقبلية لوزارة الدفاع.
وأشار السلطان إلى أن المحور الثالث ((المستقبل)) سيتناول مستقبل الوزارة وبرنامج تطويرها، وسيستعرض أهدافها الإستراتيجية، ومبادراتها التطويرية ومراحل تنفيذها. ويتمحور معرض الدفاع العالمي في نسخته الثانية تحت شعار ((للغد نستعد)) حول مستقبل صناعة الدفاع من خلال استعراض أحدث التطورات التقنية التي توصل لها العالم عبر مختلف قطاعات الدفاع البرية والبحرية، والجوية، والفضاء، والأمن.

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