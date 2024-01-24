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اتفاقية لتمكين الوجهات السياحية

1/24/2024 2:22:33 PM
(MENAFN- Al Watan) وقعت وزارة السياحة، ممثلة في وكالة الوزارة لتمكين الوجهات السياحية، مع شركة تجمع مطارات الثاني مذكرة تعاون، لتمكين الوجهات السياحية عبر المطارات التابعة للشركة، وذلك على هامش ملتقى السياحة السعودي الثاني، المقام خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 يناير الجاري، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وقع المذكرة وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية المهندس محمود عبدالهادي، والرئيس التنفيذي لشركة تجمع مطارات الثاني المهندس علي مسرحي.
ويأتي ذلك في إطار تحقيق أدوار وزارة السياحة التي تضمنتها الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية من خلال تنظيم السياحة وتنميتها، والعمل على تعزيز دورها، وتحقيق ذلك من خلال تنسيق الجهود مع شركة تجمع مطارات الثاني، بما يدعم أهداف الجانبين.

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