اتفاقية لتمكين الوجهات السياحية

(MENAFN
- Al Watan) وقعت وزارة السياحة، ممثلة في وكالة الوزارة لتمكين الوجهات السياحية، مع شركة تجمع مطارات الثاني مذكرة تعاون، لتمكين الوجهات السياحية عبر المطارات التابعة للشركة، وذلك على هامش ملتقى السياحة السعودي الثاني، المقام خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 يناير الجاري، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وقع المذكرة وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية المهندس محمود عبدالهادي، والرئيس التنفيذي لشركة تجمع مطارات الثاني المهندس علي مسرحي.
ويأتي ذلك في إطار تحقيق أدوار وزارة السياحة التي تضمنتها الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية من خلال تنظيم السياحة وتنميتها، والعمل على تعزيز دورها، وتحقيق ذلك من خلال تنسيق الجهود مع شركة تجمع مطارات الثاني، بما يدعم أهداف الجانبين.
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