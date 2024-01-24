300 ألف دخلوا الإسلام في 5 أعوام

(MENAFN
- Al Watan) كشفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في إحصائية عن عدد الداخلين في الإسلام من الرجال والنساء خلال خمسة الأعوام الماضية (2019،2020،2021،2022،2023) بلغ 347.646 مسلما جديدا عبر جمعيات الدعوة البالغ عددها 457 جمعية في مناطق المملكة، قام بدعوتهم دعاة الوزارة الأجانب البالغ عددهم 423 داعية بلغات مختلفة.
وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن مجموع الداخلين في الإسلام من الرجال والنساء في عام 2019م بلغ 21.654، وعام 2020م بلغ 41.441، وعام 2021م بلغ 27.333، وعام 2022م بلغ 93.899، وعام 2023م بلغ 163.319
الداخلون في الإسلام خلال 5 أعوام
2019م
21.654
2020م
41.441
2021م
27.333
2022م
93.899
2023م
163.319
MENAFN24012024000089011017ID1107764087
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