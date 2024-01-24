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برامج دعوية للمعتمرين

1/24/2024 2:22:33 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، تنفيذ برامجها الدعوية في موسم العمرة للعام الحالي 1445، من خلال إقامة سلسلة من الدروس اليومية والكلمات الوعظية، وذلك في الجوامع والمساجد الواقعة بالقرب من المسجد الحرام.
ويشارك في تقديم الدروس نخبة من الدعاة الرسميّين بالوزارة والمترجمين بلغات عالمية.
وشملت البرامج الدعوية عناوين عدة، أهمها: إيضاح مناسك العمرة، ومحاسن الإسلام، وبيان جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن. وبلغ عدد المستفيدين من هذه المناشط أكثر من 500 ألف مستفيد.
يذكر أن هذه الجهود الدعوية التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ تهدف إلى تعليم المعتمرين كيفية أداء مناسكهم على هدي القرآن والسنة، وتأصيل العقيدة.

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