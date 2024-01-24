برامج دعوية للمعتمرين

(MENAFN
- Al Watan) تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، تنفيذ برامجها الدعوية في موسم العمرة للعام الحالي 1445، من خلال إقامة سلسلة من الدروس اليومية والكلمات الوعظية، وذلك في الجوامع والمساجد الواقعة بالقرب من المسجد الحرام.
ويشارك في تقديم الدروس نخبة من الدعاة الرسميّين بالوزارة والمترجمين بلغات عالمية.
وشملت البرامج الدعوية عناوين عدة، أهمها: إيضاح مناسك العمرة، ومحاسن الإسلام، وبيان جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن. وبلغ عدد المستفيدين من هذه المناشط أكثر من 500 ألف مستفيد.
يذكر أن هذه الجهود الدعوية التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ تهدف إلى تعليم المعتمرين كيفية أداء مناسكهم على هدي القرآن والسنة، وتأصيل العقيدة.
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