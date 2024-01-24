الاقتصاد الصيني يضيف 12.4 مليون وظيفة في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أضافت الصين وظائف في المناطق الحضرية أكثر من العدد المستهدف في 2023، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن هدفها للعام الحالي في افتتاح الاجتماع البرلماني السنوي في مارس.
وحسب بيانات وزارة الموارد البشرية في الصين التي أعلنتها في مؤتمر صحفي الأربعاء، أضافت البلاد 12.44 مليون فرصة عمل جديدة بالمناطق الحضرية، متجاوزة المستهدف البالغ 12 مليونًا.
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لكن أضافت الوزارة أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لدعم التوظيف في ظل الظروف الاقتصادية غير المؤكدة في 2024، ولتحقيق الاستقرار في سوق العمل.
وذكر“يون دونغ لاي” نائب مدير تعزيز التوظيف بالوزارة أنه سيتم منح أهمية أكبر للأهداف ذات الأولوية مثل دعم توظيف الشباب بما في ذلك خريجو الجامعات وزيادة فرص عملهم.
المصدر:
MENAFN24012024000202011048ID1107764083
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