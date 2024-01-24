الاقتصاد الصيني يضيف 12.4 مليون وظيفة في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أضافت الصين وظائف في المناطق الحضرية أكثر من العدد المستهدف في 2023، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن هدفها للعام الحالي في افتتاح الاجتماع البرلماني السنوي في مارس.

وحسب بيانات وزارة الموارد البشرية في الصين التي أعلنتها في مؤتمر صحفي الأربعاء، أضافت البلاد 12.44 مليون فرصة عمل جديدة بالمناطق الحضرية، متجاوزة المستهدف البالغ 12 مليونًا.

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لكن أضافت الوزارة أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لدعم التوظيف في ظل الظروف الاقتصادية غير المؤكدة في 2024، ولتحقيق الاستقرار في سوق العمل.

وذكر“يون دونغ لاي” نائب مدير تعزيز التوظيف بالوزارة أنه سيتم منح أهمية أكبر للأهداف ذات الأولوية مثل دعم توظيف الشباب بما في ذلك خريجو الجامعات وزيادة فرص عملهم.

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