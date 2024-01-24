305 مليارات جنيه حصيلة البنك الأهلى من الشهادات مرتفعة العائد

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت حصيلة البنك الأهلى من بيع الشهادات ذات العائد 23.5% شهرياً، و27% سنوياً نحو 305 مليارات جنيه بنهاية الأسبوع الثالث من طرحها، بحسب تصريحات حنان سمير، مسئول الاتصال المؤسسى فى البنك لـ”البورصة”.

وسجلت حصيلة الشهادات لدى البنك الأهلى نحو 60 مليار جنيه خلال الأسبوع الثالث من طرحها، بينما سجلت 110 مليارات جنيه خلال الأسبوع الثانى، و135 مليار جنيه فى الأسبوع الأول.

موضوعات166 مليار جنيه حصيلة بنك مصر من الشهادات ذات العائد 23.5% و27% البورصة تغلق علي ارتفاع 0.23% بتداولات 4.9 مليار جنيه “CIB” يصدر أول سندات توريق استدامة اجتماعية لصالح“تساهيل للتمويل”

وبلغت حصيلة بنك مصر من بيع الشهادات ذات العائد 23.5% شهرياً، و27% سنوياً، 166 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الثالث من طرحها، بحسب تصريحات محمد الأتربى، رئيس البنك لـ”البورصة”.

وارتفع إجمالى حصيلة الشهادات الجديدة مرتفعة العائد فى بنكى الأهلى المصرى ومصر إلى 471 مليار جنيه.

وطرح البنك الأهلى وبنك مصر شهادات أجل عام بفائدة تصل إلى 27% عند صرف العائد بدورية سنوية، وتصل إلى 23.5% عند صرفه شهريًا.

جاء ذلك بالتزامن مع استحقاق شهادات الـ25% بداية من 4 يناير الحالى، والتى اقتربت حصيلتها من 500 مليار جنيه.

وبدأ شراء الشهادات الجديدة اعتبارًا من يوم الجمعة 5 يناير من مختلف القنوات الإلكترونية لبنكى الأهلى ومصر، وبدأ شرائها من فروع البنكين يوم الاثنين 8 يناير 2024.

وتبدأ الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين والقصر من المصريين.

ويتيح البنك الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالى لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.