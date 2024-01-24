السعودية وجورجيا توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس التنسيق المشترك

MENAFN - Al-Borsa News) وقع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم الأربعاء، ونظيره الجورجي إيليا داركياشفيلي، مذكرة تفاهم إنشاء مجلس التنسيق السعودي – الجورجي، وذلك بهدف نقل التعاون المشترك لآفاق أرحب، بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال لقاء بن فرحان و داركياشفيلي، حيث بحثا علاقات الصداقة والتعاون المشترك، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

موضوعاتأسعار الذهب تتراجع عند أدنى تسوية في 5 جلسات إنتاج الغاز الطبيعي الجاف في الولايات المتحدة يسجل مستوى قياسيًا خلال ديسمبر المنظمون الألمانيون يطالبون البنوك بتعزيز احتياطياتها للأوقات الصعبة المصدر: