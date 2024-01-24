السعودية وجورجيا توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس التنسيق المشترك

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم الأربعاء، ونظيره الجورجي إيليا داركياشفيلي، مذكرة تفاهم إنشاء مجلس التنسيق السعودي – الجورجي، وذلك بهدف نقل التعاون المشترك لآفاق أرحب، بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال لقاء بن فرحان و داركياشفيلي، حيث بحثا علاقات الصداقة والتعاون المشترك، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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