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الأسهم الأمريكية ترتفع وإس آند بي يتجه نحو تسجيل رابع إغلاق قياسي على التوالي

1/24/2024 2:22:18 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الأربعاء، مع تقييم نتائج أعمال إيجابية للشركات وبدعم من انخفاض عوائد سندات الخزانة.

وفي بداية الجلسة، ارتفع مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.40% أو نحو 147 نقطة إلى 38052 نقطة، في تمام الساعة 05:38 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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فيما ارتفع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.50% إلى 4889 نقطة بعدما سجل بالأمس مستوى قياسيًا للجلسة الثالثة على التوالي، وزادت قيمة مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.70% إلى 15532 نقطة.

وارتفع سهم“نتفليكس” بأكثر من 13%، بعدما أعلنت الشركة عقب إغلاق جلسة الثلاثاء، ارتفاع عدد الاشتراكات المدفوعة إلى أكثر من 260 مليون اشتراك بزيادة 13 مليونًا في الربع الرابع.

وتترقب الأسواق إعلان المزيد من الشركات عن نتائج أعمالها، حيث من المقرر أن تكشف“تسلا” و”آي بي إم” عن تقاريرهما المالية عقب إغلاق جلسة اليوم.

من بين نحو 16% من شركات مؤشر“إس آند بي 500” التي أعلنت بياناتها المالية ربع السنوية حتى الآن، تجاوزت أكثر من 71% منها توقعات وول ستريت، وفقًا لشركة“فاكت ست”.

المصدر:

MENAFN24012024000202011048ID1107764080

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