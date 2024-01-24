الأسهم الأمريكية ترتفع وإس آند بي يتجه نحو تسجيل رابع إغلاق قياسي على التوالي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الأربعاء، مع تقييم نتائج أعمال إيجابية للشركات وبدعم من انخفاض عوائد سندات الخزانة.
وفي بداية الجلسة، ارتفع مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.40% أو نحو 147 نقطة إلى 38052 نقطة، في تمام الساعة 05:38 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
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فيما ارتفع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.50% إلى 4889 نقطة بعدما سجل بالأمس مستوى قياسيًا للجلسة الثالثة على التوالي، وزادت قيمة مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.70% إلى 15532 نقطة.
وارتفع سهم“نتفليكس” بأكثر من 13%، بعدما أعلنت الشركة عقب إغلاق جلسة الثلاثاء، ارتفاع عدد الاشتراكات المدفوعة إلى أكثر من 260 مليون اشتراك بزيادة 13 مليونًا في الربع الرابع.
وتترقب الأسواق إعلان المزيد من الشركات عن نتائج أعمالها، حيث من المقرر أن تكشف“تسلا” و”آي بي إم” عن تقاريرهما المالية عقب إغلاق جلسة اليوم.
من بين نحو 16% من شركات مؤشر“إس آند بي 500” التي أعلنت بياناتها المالية ربع السنوية حتى الآن، تجاوزت أكثر من 71% منها توقعات وول ستريت، وفقًا لشركة“فاكت ست”.
المصدر:
MENAFN24012024000202011048ID1107764080
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