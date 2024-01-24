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مؤشرا البحرين العام والإسلامي يغلقان على ارتفاع

1/24/2024 2:22:18 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع مؤشر البحرين العام بمقدار 13.30 نقطة في ختام تعاملات اليوم ليصل إلى مستوى 2009.28 نقطة، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المواد الأساسية وقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 749.31 بارتفاع وقدره 0.18 نقطة عن معدل إغلاقه السابق.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم بلغت مليونين و 213 ألفا و199 سهما بقيمة إجمالية قدرها مليون و40 ألفا و 872 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 132 صفقة.

موضوعات متعلقة أسعار الذهب تتراجع عند أدنى تسوية في 5 جلسات إنتاج الغاز الطبيعي الجاف في الولايات المتحدة يسجل مستوى قياسيًا خلال ديسمبر المنظمون الألمانيون يطالبون البنوك بتعزيز احتياطياتها للأوقات الصعبة

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المواد الأساسية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 58.72% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

المصدر:

MENAFN24012024000202011048ID1107764079

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