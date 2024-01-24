مؤشرا البحرين العام والإسلامي يغلقان على ارتفاع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع مؤشر البحرين العام بمقدار 13.30 نقطة في ختام تعاملات اليوم ليصل إلى مستوى 2009.28 نقطة، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المواد الأساسية وقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 749.31 بارتفاع وقدره 0.18 نقطة عن معدل إغلاقه السابق.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم بلغت مليونين و 213 ألفا و199 سهما بقيمة إجمالية قدرها مليون و40 ألفا و 872 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 132 صفقة.
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وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المواد الأساسية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 58.72% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
المصدر:
MENAFN24012024000202011048ID1107764079
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