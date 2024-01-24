الرئيس التونسي يجري تعديلات وزارية تشمل الاقتصاد والصناعة والتشغيل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أصدر رئيس تونس قيس سعيد اليوم الأربعاء، قرارًا بتعديل مصغر في عدد من الحقائب الوزارية، بتعيين ثلاثة وزراء وثلاثة كتاب دولة جدد في الحكومة التونسية.
وتشمل التعيينات الجديدة كل من: فريال الورغي حرم السبعي وزيرة الاقتصاد والتخطيط، وفاطمة ثابت حرم شيبوب وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، ولطفى ذياب وزير التشغيل والتكوين المهني.
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وبالنسبة لتعديل للتعينات الخاص بكتاب الدولة شمل: سمير عبد الحفيظ كاتب دولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ووائل شوشان، كاتب دولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مكلف بالانتقال الطاقي، ورياض شود، كاتب دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلف بالشركات الأهلية.
المصدر:
MENAFN24012024000202011048ID1107764078
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