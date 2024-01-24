الرئيس التونسي يجري تعديلات وزارية تشمل الاقتصاد والصناعة والتشغيل

MENAFN - Al-Borsa News) أصدر رئيس تونس قيس سعيد اليوم الأربعاء، قرارًا بتعديل مصغر في عدد من الحقائب الوزارية، بتعيين ثلاثة وزراء وثلاثة كتاب دولة جدد في الحكومة التونسية.

وتشمل التعيينات الجديدة كل من: فريال الورغي حرم السبعي وزيرة الاقتصاد والتخطيط، وفاطمة ثابت حرم شيبوب وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، ولطفى ذياب وزير التشغيل والتكوين المهني.

موضوعاتأسعار الذهب تتراجع عند أدنى تسوية في 5 جلسات إنتاج الغاز الطبيعي الجاف في الولايات المتحدة يسجل مستوى قياسيًا خلال ديسمبر المنظمون الألمانيون يطالبون البنوك بتعزيز احتياطياتها للأوقات الصعبة

وبالنسبة لتعديل للتعينات الخاص بكتاب الدولة شمل: سمير عبد الحفيظ كاتب دولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ووائل شوشان، كاتب دولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مكلف بالانتقال الطاقي، ورياض شود، كاتب دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلف بالشركات الأهلية.

المصدر: