وزير الطيران يبحث مع سفير قطر تعزيز التعاون المشترك

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقبل الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، طارق علي الأنصاري سفير دولة قطر بالقاهرة، والوفد المرافق له لبحث العلاقات الثنائية وسبل تطوير آفاق التعاون المشترك في مختلف أنشطة النقل الجوى.
وخلال اللقاء ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك كما تم تبادل الرؤى في مختلف أنشطة الطيران المدني، بما يسهم في الدفع قدما نحو آفاق أرحب من التعاون المُثمر لخدمة صناعة النقل الجوى العربي والدولي.
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وفي مستهل اللقاء قدم الفريق محمد عباس حلمى التهنئة للسفير القطري على توليه مهام عمله الجديد في مصر،، متمنياً له المزيد من التوفيق والنجاح في عمله خلال الفترة المقبلة؛ مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق الفعال بين مصر و قطر في كافة المجالات وخاصة الموضوعات المتعلقة بصناعة الطيران المدنى بما يعزز من مصالح البلدين؛ مشيداً بالعلاقات الثنائية بين البلدين والعمل على تنشيط الحركة الجوية والسياحية فيما بينهما .
ومن جانبه،، أعرب ارق علي الأنصاري سفير دولة قطر عن شكره وتقديره للفريق محمد عباس حلمي على حفاوة الإستقبال، مشيدًا بالعلاقات المُتميزة التي تربط البلدين، كما أكد السفير القطرى على حرص بلاده نحو تعميق مزيد من آفاق التعاون والشراكات الفعالة مع مصر في مختلف المجالات؛ لاسيما في مجال الطيران المدني خاصة في ضوء ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية في مختلف قطاعاتها.
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