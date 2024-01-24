وزير الطيران يبحث مع سفير قطر تعزيز التعاون المشترك

MENAFN - Al-Borsa News) استقبل الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، طارق علي الأنصاري سفير دولة قطر بالقاهرة، والوفد المرافق له لبحث العلاقات الثنائية وسبل تطوير آفاق التعاون المشترك في مختلف أنشطة النقل الجوى.

وخلال اللقاء ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك كما تم تبادل الرؤى في مختلف أنشطة الطيران المدني، بما يسهم في الدفع قدما نحو آفاق أرحب من التعاون المُثمر لخدمة صناعة النقل الجوى العربي والدولي.

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وفي مستهل اللقاء قدم الفريق محمد عباس حلمى التهنئة للسفير القطري على توليه مهام عمله الجديد في مصر،، متمنياً له المزيد من التوفيق والنجاح في عمله خلال الفترة المقبلة؛ مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق الفعال بين مصر و قطر في كافة المجالات وخاصة الموضوعات المتعلقة بصناعة الطيران المدنى بما يعزز من مصالح البلدين؛ مشيداً بالعلاقات الثنائية بين البلدين والعمل على تنشيط الحركة الجوية والسياحية فيما بينهما .

ومن جانبه،، أعرب ارق علي الأنصاري سفير دولة قطر عن شكره وتقديره للفريق محمد عباس حلمي على حفاوة الإستقبال، مشيدًا بالعلاقات المُتميزة التي تربط البلدين، كما أكد السفير القطرى على حرص بلاده نحو تعميق مزيد من آفاق التعاون والشراكات الفعالة مع مصر في مختلف المجالات؛ لاسيما في مجال الطيران المدني خاصة في ضوء ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية في مختلف قطاعاتها.